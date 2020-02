अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप 2020 का 13वां संस्करण (17 जनवरी से 9 फरवरी 2020) दक्षिण अफ्रीका में खेला जा रहा है.भारत की अंडर 19 टीम पाकिस्तान को 10 विकेट से हराकर फाइनल में पहुँच चुकी है. अंडर -19 भारतीय क्रिकेट टीम का नेतृत्व प्रियम गर्ग कर रहे हैं. भारतीय टीम ने सबसे अधिक चार बार अंडर 19 विश्व कप जीता है और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने 3 खिताब जीते हैं.

इस टूर्नामेंट में 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं और यह टूर्नामेंट इंटरनेशनल क्रिकेट काउन्सिल (ICC) द्वारा आयोजित कराया जा रहा है.

अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप विजेताओं की सूची (List of Under 19 Cricket World Cup Winners)

विजेता उपविजेता वर्ष /मेजवान ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान 1988/ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड न्यूजीलैंड 1998/ दक्षिण अफ्रीका भारत श्रीलंका 2000/श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया दक्षिण अफ्रीका 2002/न्यूजीलैंड पाकिस्तान वेस्ट इंडीज 2004/बांग्लादेश पाकिस्तान भारत 2006/श्रीलंका भारत दक्षिण अफ्रीका 2008/मलेशिया ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान 2010/न्यूजीलैंड भारत ऑस्ट्रेलिया 2012/ऑस्ट्रेलिया दक्षिण अफ्रीका पाकिस्तान 2014/संयुक्त अरब अमीरात वेस्टइंडीज भारत 2016/बांग्लादेश भारत ऑस्ट्रेलिया 2018/न्यूजीलैंड अभी तय नहीं है तय नहीं है 2020/दक्षिण अफ्रीका अभी तय नहीं है तय नहीं है 2022/वेस्टइंडीज

अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप भारत के लिए बहुत ही सफल टूर्नामेंट रहा है.भारत अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2020 में 7वीं बार फाइनल में पहुंचा है, जिनमें से भारत 4 बार ख़िताब जीत चुका है और 2 बार उपविजेता रहा है.

इस बार के सेमी फाइनल में भारत ने अपने कट्टर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को 10 विकेट से करारी मात दी है. इस मैच में देखकर ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान की आने वाली क्रिकेट पीढ़ी भी भारतीय टीम से उसी तरह डरी हुई है जैसे कि उनकी सीनियर टीम.

यह बहुत आश्चर्यजनक है कि भारत ने अब तक अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के किसी भी संस्करण की मेजवानी नहीं की है. भारतीय टीम ने 2000 में अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का पहला खिताब जीता था. यह टूर्नामेंट मुहम्मद कैफ की कप्तानी में जीता गया था.

भारत ने दूसरा अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2008 में विराट कोहली की कप्तानी में जीता था.इस मैच में भारत की टीम ने दक्षिण अफ्रीका को 160 रनों का लक्ष्य दिया था जबकि दक्षिण अफ्रीका मात्र 103 रन ही बना सकी थी. इस फाइनल मैच में कोहली के साथ रवींद्र जडेजा, मनीष पांडे और सिद्धार्थ कौल भी खेल रहे थे.

अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के कुछ दिलचस्प रिकॉर्ड (Records of the under 19 Cricket World Cup)

1. इयोन मॉर्गन (इंग्लैंड) ने अंडर -19 क्रिकेट विश्व कप में सर्वाधिक रन (606) का रिकॉर्ड बनाया है.

2. अंडर -19 क्रिकेट विश्व कप में सर्वाधिक विकेट (27) का रिकॉर्ड मोइसेस हेनरिक्स (ऑस्ट्रेलिया) और ग्रेग थॉम्पसन (आयरलैंड) के नाम संयुक्त रूप से दर्ज है.

3. अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर (191 रन) का रिकॉर्ड श्रीलंका के हसिथा बोयागोड़ा (Hasitha Boyagoda) के नाम है.

4. भारत के शिखर धवन (2004) ने एक ही टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन (505) का रिकॉर्ड बनाया था.

5. भारतीय टीम ने अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप में लगातार सबसे ज्यादा 11 जीत का रिकॉर्ड अपने नाम किया है.

