By Bagesh Yadav
Jan 5, 2026, 13:48 IST

Republic Day Parade 2026 Ticket Booking: यदि आप दिल्ली में होने वाली गणतंत्र दिवस परेड देखना चाहते हैं, तो टिकट की बुकिंग 5 से 14 जनवरी 2026 तक की जा सकती है। टिकट ₹20 और ₹100 की कैटेगरी में उपलब्ध हैं। ऑनलाइन बुकिंग aamantran.mod.gov.in से और ऑफलाइन टिकट निर्धारित काउंटरों से खरीदे जा सकते हैं।

Republic Day Parade 2026: देश की राजधानी नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस 2026 की तैयारियां जोरों से चल रही है. गणतंत्र दिवस 2026 का मुख्य आयोजन कर्तव्य पथ पर आयोजित किया जायेगा. यदि आप भी इन शानदार आयोजनों का हिस्सा बनना चाहते है तो बड़े आसानी से बन सकते है. 

दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड 2026 और इससे जुड़े कार्यक्रमों को देखने के लिए टिकटों की बिक्री 5 जनवरी 2026 से 14 जनवरी 2026 तक की जा रही है। टिकट ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से खरीदे जा सकते हैं। टिकट की कीमत कार्यक्रम और बैठने की श्रेणी (Enclosure) के अनुसार तय की गई है।

Republic Day Parade Tickets Online Booking 2026: तारीख और टिकट की कीमत

आयोजन

तारीख

स्थान

टिकट कीमत

गणतंत्र दिवस परेड

26 जनवरी 2026

कर्तव्य पथ, नई दिल्ली

₹20 और ₹100 (सीटिंग एरिया के अनुसार)

बीटिंग रिट्रीट का फुल ड्रेस रिहर्सल

28 जनवरी 2026

(उपलब्ध नहीं)

₹20

बीटिंग रिट्रीट समारोह

29 जनवरी 2026

विजय चौक, नई दिल्ली

₹100

टिकट बिक्री कब से कब तक

टिकटों की बिक्री 5 जनवरी से 14 जनवरी 2026 तक की जाएगी। टिकट खरीदने की प्रक्रिया हर दिन सुबह 9 बजे से शुरू होगी और जैसे ही उस दिन के लिए निर्धारित कोटा पूरा हो जाएगा, बिक्री बंद कर दी जाएगी। इसलिए दर्शकों को सलाह दी जाती है कि वे समय रहते टिकट खरीद लें।