रोहित शर्मा: अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में रिकॉर्ड

रोहित शर्मा के बारे में व्यक्तिगत जानकारी (Personal information about Rohit Sharma)

पूरा नाम: रोहित गुरुनाथ शर्मा

पदनाम: भारतीय क्रिकेट टीम के उपकप्तान

जन्म तिथि और जन्म स्थान: 30 अप्रैल 1987 (उम्र 32), नागपुर, महाराष्ट्र

पत्नी: रितिका सजदेह

उपनाम: हिटमैन, शाना, रो

ऊंचाई: 5 फीट 8 इंच

ICC की ODI रैंकिंग: 2

ODI डेब्यू: बनाम आयरलैंड 23 जून 2007

T-20 डेब्यू: बनाम इंग्लैंड, सितम्बर 19, 2007

टेस्ट डेब्यू: बनाम वेस्ट इंडीज, नवम्बर 06, 2013

रोहित शर्मा ने भारत के लिए 224 वनडे मैच खेले हैं. उन्होंने 217 पारियों में 9115 रन बनाए हैं, जबकि 32 पारियों में नॉटआउट रहे हैं जो कि अपने आप में एक उपलब्धि है क्योंकि वह एक ओपनिंग बल्लेबाज हैं.

वनडे में रोहित शर्मा के रिकॉर्ड्स (Records of Rohit Sharma in the ODIs)

1. रोहित शर्मा के नाम ODI क्रिकेट में सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर का रिकॉर्ड है. उन्होंने 264 रनों की पारी श्रीलंका के खिलाफ खेली थी.

2. वह क्रिकेट इतिहास में एकमात्र बल्लेबाज हैं जिन्होंने एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैचों में 3 दोहरे शतक बनाए हैं.

3. रोहित शर्मा ने ODIs मैचों में सचिन (49), विराट कोहली (43) और रिकी पोंटिंग (30) के बाद सबसे अधिक शतक (29) लगाये हैं.

4. वह क्रिकेट विश्व कप के 12वें संस्करण में एकमात्र बल्लेबाज हैं जिन्होंने 5 शतक बनाए थे.

5. रोहित के नाम क्रिकेट के तीनों प्रारूप में कम से कम एक शतक लगाने का अनोखा रिकॉर्ड है.यह रिकॉर्ड कोहली के नाम भी नहीं है.

6. रोहित शर्मा के नाम एक वनडे पारी में सबसे ज्यादा चौके (33) लगाने का रिकॉर्ड है.

7. रोहित के नाम एकदिवसीय पारी में सर्वाधिक छक्के, 16 का रिकॉर्ड था. इयोन मोर्गन ने विश्व कप 2019 में रोहित शर्मा के रिकॉर्ड को तोड़ दिया था. सबसे ज्यादा छक्के (17) लगाने का रिकॉर्ड इयोन मॉर्गन के नाम है.

8. रोहित शर्मा ने एकदिवसीय पारी में चौकों और छक्कों की मदद से सबसे अधिक 186 रन का रिकॉर्ड बनाया है. इसके पहले यह रिकॉर्ड शेन वॉटसन के पास था.

9.रोहित शर्मा, एकमात्र बल्लेबाज हैं जिन्होंने वनडे में 150+ की 7 पारियां खेलीं हैं. उन्होंने डेविड वार्नर (6) और सचिन तेंदुलकर(5) के रिकॉर्ड को तोडा है.

10. एक ओपनर बैट्समैन के तौर पर रोहित ने दूसरे सबसे तेज 5000 वनडे रन बनाए हैं. रोहित से तेज सिर्फ हाशिम अमला ने ही केवल 100 पारियों में ओपनिंग करते हुए 5,000 ODI रन बनाये हैं, रोहित ने 102 पारियां खेली हैं. रोहित ने एक ‘भारतीय ओपनर’ बैट्समैन के रूप में सबसे तेज 5,000 रन बनाये हैं.

रोहित शर्मा इंटरनेशनल मैचों में (Rohit Sharma International Career runs)

क्रिकेट फॉर्मेट पारियां (रन) औसत शतक/अर्धशतक टेस्ट मैच 53 (2141) 46.54 6/10 ODIs 217 (9115) 49.27 29/43 T-20 I 96 (2633) 32.11 4 /19 IPL 183 (4898) 31.6 1/ 36

रोहित के टेस्ट मैचों में रिकॉर्ड (Rohit Sharma’s Record in Test Matches)

रोहित शर्मा जिस तरह से क्रिकेट खेलते हैं उसे देखते हुए यह कहा जाता था कि वो एक टेस्ट मैच प्लेयर नहीं हैं. लेकिन रोहित ने इसे गलत सिद्ध किया और वह अब तक टेस्ट मैचों में 6 शतकों और 10 अर्ध शतकों की मदद से 2141 रन बना चुके हैं.

टेस्ट मैचों में उनका औसत 46 का है और सर्वोच्च स्कोर 212 रन है. इसके अलावा रोहित शर्मा, टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतक बनाने वाले छठे भारतीय हैं.

रोहित शर्मा के T-20 (अंतर्राष्ट्रीय) करियर का स्नैपशॉट (Rohit Sharma’s T-20 Career)

रोहित ने अपना T-20I करियर 19 सितम्बर, 2007 को इंग्लैंड के खिलाफ शुरू किया था. रोहित ने 104, T-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं. इन 104 मैचों में वह 14 मैचों में नॉट आउट रहे और 4 शतक की मदद से 32.88 के औसत से 2633 रन बनाए हैं. ज्ञातव्य है कि विराट कोहली T-20I प्रारूप में अब तक शतक नहीं बना सके हैं.

T-20I में रोहित शर्मा के रिकॉर्ड (Records of Rohit Sharma in the T-20I)

1. रोहित शर्मा ने भारत की और से T-20I प्रारूप में सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर (118 रन) बनाया है.

2. सुरेश रैना, रोहित शर्मा, और लोकेश राहुल ही तीन खिलाड़ी हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों फॉर्म में से कम से कम एक शतक बनाया है.

3. रोहित शर्मा एक कप्तान के रूप में T20I में शतक बनाने वाले एकमात्र भारतीय हैं.

4. रोहित के नाम T20Is प्रारूप में किसी भारतीय बल्लेबाज द्वारा सबसे अधिक छक्के ( 120) लगाने का रिकॉर्ड है.

5.वह दुनिया के पहले और एकमात्र बल्लेबाज हैं जिन्होंने T20I में सबसे अधिक 4 शतक लगाये हैं.

ये थे रोहित शर्मा के कुछ दिलचस्प अंतरराष्ट्रीय रिकॉर्ड. मुझे उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में रोहित अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों में और रिकॉर्ड बनाएंगे.

