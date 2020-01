रोहित शर्मा बनाम विराट कोहली: जानें कौन बेहतर है?

रोहित शर्मा और विराट कोहली वर्तमान युग के सर्वश्रेष्ठ एकदिवसीय खिलाड़ी हैं. लोग हमेशा इन दोनों बल्लेबाजों की तुलना करते हैं और यह जानने के लिए उत्सुक रहते हैं कि शतक, रन, औसत और अन्य आंकड़ों की संख्या के मामले में कौन बेहतर बल्लेबाज है? इस लेख में हमने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में रोहित शर्मा और विराट कोहली का तुलनात्मक विश्लेषण प्रकाशित किया है.

रोहित शर्मा और विराट कोहली की तुलना (Rohit Sharma vs Virat Kohli Comparison)

तुलना का आधार रोहित शर्मा विराट कोहली रोहित शर्मा vs विराट कोहली ODI मैचों में उम्र 32 वर्ष 31 वर्ष ODI डेब्यू Jun 23, 2007 Aug 18, 2008 ODI मैच 224 245 ODI रन 9115 11792 ODI डबल सेंचुरी 3 0 ODI सेंचुरी 29 43 ODI अर्धशतक 43 57 ODI उच्चतम स्कोर 264 183 ODI औसत 49.27 59.86 ODI छक्के 244 121 ICC ODI रैंकिंग 2 1 रोहित शर्मा vs विराट कोहली टेस्ट मैचों में टेस्ट मैच डेब्यू Nov 06, 2013 Jun 20, 2011 टेस्ट मैच खेले 32 84 टेस्ट मैच रन 2141 7202 टेस्ट मैच डबल सेंचुरी 1 7 टेस्ट मैच सेंचुरी 6 27 टेस्ट मैच हाफ सेंचुरी 10 22 टेस्ट मैच उच्चतम स्कोर 212 254 टेस्ट मैच का औसत 46.54 54.98 टेस्ट मैच छक्के 52 22 ICC टेस्ट मैच रैंकिंग 14 1 रोहित शर्मा vs विराट कोहली T20I मैचों में T20I डेब्यू सितम्बर 19, 2007 जून 12, 2010 T20I मैच खेले 104 77 T20I रन 2633 2689 T20I दोहरा शतक 0 0 T20I शतक 4 0 T20I हाफ सेंचुरी 19 24 T20I उच्चतम स्कोर 118 94 T20I औसत 32.11 52.73 T20I छक्के 120 74 ICC T20 रैंकिंग 13 9

रोहित शर्मा और विराट कोहली की तुलना (Comparison of Rohit Sharma and Virat Kohli in Points)

1. T20I मैचों में, विराट कोहली अभी भी अपने पहले शतक की प्रतीक्षा कर रहे हैं जबकि रोहित शर्मा ने इस प्रारूप में 4 शतक बनाए हैं जो कि एक विश्व रिकॉर्ड है.

2. T20I मैचों में रनों और औसत के मामले में विराट कोहली बेहतर स्थिति में हैं क्योंकि विराट ने सिर्फ 77, T20I मैच खेले हैं और 2689 रन बनाए हैं. जबकि रोहित शर्मा ने इस प्रारूप में 2633 रन बनाने के लिए 114 T20I मैच खेले हैं. इस फॉर्मेट में रोहित का औसत 32 का है जबकि कोहली का औसत 52 का है.

3. विराट कोहली के पास रोहित शर्मा की तुलना में टेस्ट मैचों में बेहतर रिकॉर्ड हैं. कोहली ने 7 दोहरे शतक बनाए हैं जबकि रोहित ने टेस्ट मैचों में सिर्फ एक दोहरा शतक बनाया है. हालाँकि इसका कारण यह भी हो सकता है कि रोहित ने कोहली की तुलना में कम टेस्ट मैच खेले हैं.

4. रोहित शर्मा बनाम विराट कोहली वनडे में तुलना: यह तुलना साबित करती है कि कुल वनडे रन, शतकों की संख्या, अर्धशतक और औसत के मामले में कोहली, रोहित शर्मा से बेहतर बल्लेबाज हैं. हालाँकि कोहली ने एक भी दोहरा शतक नहीं लगाया है जबकि रोहित 3 दोहरे शतक लगा चुके हैं.

5. विराट कोहली ने वनडे प्रारूप में रोहित शर्मा की तुलना में 14 शतक और 14 अर्धशतक अधिक बनाए हैं.

6. विराट कोहली, तीनों प्रारूपों में औसत के मामले में रोहित शर्मा से कहीं बेहतर हैं.रोहित शर्मा का औसत तीनों फॉर्मेट में से किसी में भी 50 तक नहीं पहुंचा है जबकि विराट का औसत तीनों फॉर्मेट में 50 से ऊपर है.

7. महानता को तय करने के लिए एक खिलाड़ी के प्रदर्शन में निरंतरता प्रमुख कारक होता है. जैसा कि हमने देखा कई बार देख है कि विराट कोहली ने कई मौकों पर मैच अपने दम पर फिनिश किया है. यहाँ तक कि वे 39 पारियों में नॉट आउट भी रहे हैं.

अतः रोहित शर्मा और विराट कोहली के बीच उपरोक्त सांख्यिकीय तुलना ने साबित कर दिया है कि विराट कोहली तीनों क्रिकेट प्रारूपों में रोहित शर्मा से बेहतर खिलाड़ी हैं. लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि रोहित शर्मा, विराट कोहली के सबसे मजबूत प्रतिद्वंद्वियों में से एक हैं.

वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट के 24 रिकॉर्ड की सूची

ODI मैचों में सभी 400+ रन वाले मैचों की सूची