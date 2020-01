ODI मैचों में सभी 400+ रन वाले मैचों की सूची

पहला एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच 5 जनवरी 1971 को ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेला गया था और अब तक कुल 4000 से अधिक ODI मैच खेले जा चुके हैं. ऑस्ट्रेलिया की टीम ने सबसे अधिक 574 ODI मैच जीते हैं. आइये इस लेख में जानते हैं कि कौन सी टीम ने कब कब 400+ स्कोर बनाया है.

सभी 400+ ODI स्कोर की सूची (List of all 400+ Team scores in the ODI Matches)

स्कोर टीम (वर्ष) विरोधी टीम 434/4 ऑस्ट्रेलिया (2005-06) दक्षिण अफ्रीका 438/9 दक्षिण अफ्रीका (2005-06) ऑस्ट्रेलिया 443/9 श्रीलंका (2006) नीदरलैंड 418/5 दक्षिण अफ्रीका (2006-07) जिम्बाब्वे 413/5 भारत (2007) बरमूडा 402/2 न्यूजीलैंड (2008) आयरलैंड 414/7 भारत (2009-10) श्रीलंका 411/8 श्रीलंका (2009-10) भारत 401/3 भारत (2009-10) दक्षिण अफ्रीका 418/5 भारत (2011-12) वेस्टइंडीज 404/5 भारत (2014-15) श्रीलंका 439/2 दक्षिण अफ्रीका (2014-15) वेस्टइंडीज 408/5 दक्षिण अफ्रीका (2014-15) वेस्टइंडीज 411/4 दक्षिण अफ्रीका (2014-15) आयरलैंड 417/6 ऑस्ट्रेलिया (2014-15) अफ़ग़ानिस्तान 408/9 इंग्लैंड (2015) न्यूजीलैंड 438/4 दक्षिण अफ्रीका (2015-16) भारत 444/3 इंग्लैंड (2016) पाकिस्तान 481/6 इंग्लैंड (2018) ऑस्ट्रेलिया 418/6 इंग्लैंड (2018-19) वेस्ट इंडीज 421 वेस्टइंडीज (2019) न्यूजीलैंड

भारतीय टीम का वनडे में सर्वोच्च स्कोर(Indian team’s highest score in ODI)

भारतीय टीम का पहला 400+ स्कोर विश्व कप 2007 में बरमूडा के खिलाफ था. भारतीय टीम की ओर से सहवाग ने 114, सौरव गांगुली ने 89 और युवराज सिंह ने 83 रनों की पारियां खेलकर यह टोटल बनाया था.

वनडे में भारतीय टीम का सर्वोच्च स्कोर 418/5 है. भारतीय टीम ने वीरेंद्र सहवाग के दोहरे शतक की मदद से ये रन बनाए थे. उन्होंने 8 दिसंबर 2011 को इंदौर में खेले गए इस मैच में अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ स्कोर 219 रन बनाया था.

400+ स्कोर से सम्बंधित कुछ दिलचस्प रिकॉर्ड; (Some interesting records in 400+ category)

1. अब तक, 21 मौकों पर 6 टीमों ने एकदिवसीय मैचों में 400+ रन बनाए हैं.

2. दक्षिण अफ्रीका एकमात्र टीम है जिसने 6 बार ODI में 400+ रन बनाए हैं और सभी मैच जीते हैं.

3. भारतीय टीम ने पांच मौकों पर 400+ रन बनाए हैं और सभी मैच जीते हैं.

4. इंग्लैंड की टीम ने चार मौकों पर 400+ रन बनाए हैं और सभी मैच जीते हैं.

5. ऑस्ट्रेलियाई और श्रीलंका टीम ने सिर्फ 2-2 मौकों पर 400+ का स्कोर बनाया है, जिसमें उनको एक में हार और एक में जीत मिली है.

6. न्यूजीलैंड और वेस्टइंडीज अन्य दो टीमें हैं जिन्होंने एक-एक बार 400+ का स्कोर बनाया है.

7. पाकिस्तान की टीम ने अभी तक एक बार भी 400+ का स्कोर नहीं बनाया है.

8. ODI मैचों में सर्वोच्च स्कोर का विश्व रिकॉर्ड (highest score in ODI) इंग्लैंड के नाम है जिसने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नॉटिंघम में 19 जून 2018 को 481/6 का स्कोर बनाया था.

तो यह थी ODI मैचों में सभी 400+ स्कोर की पूरी सूची. मुझे उम्मीद है कि भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका को सुपरसीड करेगी और एकदिवसीय क्रिकेट में सर्वाधिक बार 400 से अधिक रनों के और स्कोर बनाएगी.

