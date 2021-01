स्टेटिक GK और करंट इवेंट्स पर आधारित प्रश्नोत्तरी: 22 जनवरी 2021

विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं नज़दीक आ रही हैं और सामान्य ज्ञान (GK) इन परीक्षाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, यही वजह है कि जागरण जोश परीक्षाओं के लिए वर्तमान और स्टेटिक घटनाओं पर आधारित हर रोज़ एक प्रश्नोत्तरी लेकर आ रहा है. नीचे दिए गए प्रश्नों पर एक नज़र डालें और प्रश्नोत्तरी को हल करें.

1. छाया उद्यमियों (Shadow Entrepreneurs) के संबंध में सही कथन का चयन करें.

1. छाया उद्यमी (Shadow Entrepreneurs) वे हैं जो अपने व्यवसायों को पंजीकृत नहीं करते हैं, लेकिन वैध वस्तुओं और सेवाओं को बेचने का प्रबंधन करते हैं.

2. ये उद्यमी करों (Taxes) से बचते हैं और सरकारी अधिकारियों की पहुंच से बाहर काम करते हैं.

A. केवल 1

B. केवल 2

C. 1 और 2 दोनों

D. इनमे से कोई भी नहीं

Ans. C

व्याख्या: छाया उद्यमी (Shadow Entrepreneurs) वे हैं जो अपने व्यवसायों को पंजीकृत नहीं करते हैं, लेकिन वैध वस्तुओं और सेवाओं को बेचने का प्रबंधन करते हैं. ये उद्यमी करों से बचते हैं और सरकारी अधिकारियों की पहुंच से बाहर काम करते हैं.

2. छाया व्यवसाय (Shadow business) गरीबी को कम करने में मदद करता है और कृषि पर भी बोझ कम करता है. इस कथन के संबंध में एक विकल्प चुनें:

A. यह कथन सही है.

B. यह कथन गलत है.

C. कथन के बारे में कहा नहीं जा सकता

D. आंशिक रूप से सही है.

Ans. A

व्याख्या: छाया व्यवसाय (Shadow business) गरीबी को कम करने में मदद करते हैं. यह गैर-कृषि रोजगार प्रदान करता है, जिससे कृषि पर दबाव कम पड़ता है.

3. O-RAN का फुल फॉर्म बताएं?

A. Open Radio Access Network

B. Open Radar Network

C. Remote Area Network

D. None of the above

Ans. A

व्याख्या: O-RAN यानी Open Radio Access Network जो कि कोई तकनीक नहीं है बल्कि मोबाइल नेटवर्क आर्किटेक्चर में एक निरंतर बदलाव है जो विभिन्न प्रकार के वेंडर्स के माध्यम से उप-केंद्रों का उपयोग कर नेटवर्क स्थापित करने की अनुमति देता है.

4. मोटर बाइक एम्बुलेंस 'रक्षिता' (Motorbike Ambulance 'Rakshita') के निर्माण में कौन शामिल है?

A. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (All India Institute of Medical Sciences)

B. नाभिकीय औषिध तथा संबद्ध विज्ञान संस्थान (Institute of Nuclear Medicine and Allied Sciences)

C. भारतीय नौसेना बल (Indian Naval forces)

D. इनमें से कोई नहीं

Ans. B

व्याख्या: नाभिकीय औषिध तथा संबद्ध विज्ञान संस्थान (Institute of Nuclear Medicine and Allied Sciences) एम्बुलेंस 'रक्षिता' (Ambulance 'Rakshita') के निर्माण में शामिल रहा है. यह DRDO के अंतर्गत साइंटिफिक रिसर्च बॉडी है.

5. मोटर बाइक एम्बुलेंस 'रक्षिता' (Motorbike Ambulance 'Rakshita') के संबंध में निम्नलिखित में से सही कथन चुनें.

1. बाइक एम्बुलेंस 'रक्षिता' में एक स्वनिर्धारित रिक्लाइनिंग कैजुअल्टी इवैक्यूएशन सीट (Customized Reclining Casualty Evacuation Seat, CES) लगाई गई है.

2. इसमें वायरलेस मॉनिटरिंग क्षमता (Wireless monitoring capability) और ऑटो चेतावनी प्रणाली के साथ फ़िज़ियोलॉजिकल पैरामीटर मापने वाले उपकरण भी शामिल हैं.

A. केवल 1

B. केवल 2

C. 1 और 2 दोनों

D. इनमे से कोई भी नहीं

Ans. C

व्याख्या: बाइक एम्बुलेंस 'रक्षिता' में एक स्वनिर्धारित रिक्लाइनिंग कैजुअल्टी इवैक्यूएशन सीट (Customized Reclining Casualty Evacuation Seat, CES) लगाई गई है जिसे आवश्यकतानुसार उपयोग किया जा सकता है.'रक्षिता' में हेड इम्मोबिलाइज़र, सुरक्षा हार्नेस जैकेट, हाथों और पैरों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा पट्टियाँ, ड्राइवर के लिए वायरलेस मॉनिटरिंग क्षमता और ऑटो चेतावनी प्रणाली के साथ फ़िज़ियोलॉजिकल पैरामीटर मापने वाले उपकरण भी अन्य प्रमुख विशेषताओं में शामिल हैं.

6. भारत में किस राज्य ने पहली एयर टैक्सी (Air Taxi) को लॉन्च किया है?

A. दिल्ली

B. महाराष्ट्र

C. हरियाणा

D. तमिलनाडु

Ans. C

व्याख्या: 14 जनवरी 2021 को, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने केंद्र सरकार की UDAN योजना के तहत चंडीगढ़ हवाई अड्डे से भारत की पहली एयर टैक्सी (Air Taxi) सेवा का उद्घाटन किया.

7. भारत की पहली एयर टैक्सी (Air Taxi) के बारे में सही कथन चुनें.

1. एयर टैक्सी (Air Taxi) में एक पायलट और तीन यात्रियों को बैठाने की क्षमता है.

2. यह एयर टैक्सी दुनिया का सबसे हल्का twin-engine वाला विमान है जिसका वजन 760 किलोग्राम है.

A. केवल 1

B. केवल 2

C. 1 और 2 दोनों

D. इनमे से कोई भी नहीं

Ans. C

व्याख्या: एयर टैक्सी (Air Taxi) में एक पायलट और तीन यात्रियों को बैठाने की क्षमता है. यह एयर टैक्सी दुनिया का सबसे हल्का twin-engine वाला विमान है जिसका वजन 760 किलोग्राम (empty weight) है. यह ATF (Aviation Turbine Fuel) के बजाय Avgas/ Standard 92 Octane petroleum पर उड़ान भर सकता है.

8. बोधघाट परियोजना (Bodhghat Project) क्या है?

A. सौर ऊर्जा संयंत्र परियोजना (Solar Power Plant project)

B. जलविद्युत संयंत्र परियोजना (Hydropower plant project)

C. कोयला बिजली संयंत्र परियोजना (Coal power plant project)

D. नहर प्रणाली (Canal system)

Ans. B

व्याख्या: बोधघाट परियोजना (Bodhghat Project) छत्तीसगढ़ में एक बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना है जिसे केंद्र ने अपनी सहमति दे दी है.

9. बोधघाट परियोजना (Bodhghat Project) के बारे में सही कथन चुनें.

A. यह एक बहुउद्देशीय परियोजना है जिसमें सौर ऊर्जा भी शामिल है.

B. प्रोजेक्ट की शुरुआत 1979 में की गई थी.

C. राज्यों के अलग होने के बाद यह परियोजना अब मध्य प्रदेश (MP) सरकार की है.

D. इनमे से कोई भी नहीं

Ans. B

व्याख्या: पनबिजली उत्पादन के लिए इस परियोजना को 1979 में पर्यावरण की मंजूरी मिली थी. उस समय यह क्षेत्र अविभाजित मध्य प्रदेश (MP) के अंतर्गत आता था.

10. D-SIB सूची में कौन सा बैंक शामिल है?

A. भारतीय रिजर्व बैंक

B. ICICI

C. HSBC

D. बैंक ऑफ बड़ौदा

Ans. B

व्याख्या: भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में कहा है कि भारतीय स्टेट बैंक, ICICI और HDFC घरेलू व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण बैंकों (Remain Systemically Important Banks) के रूप बरकरार हैं.

11. S-400 Triumf Missile System के बारे में सही कथन चुनें.

1. S-400 Triumf रूस द्वारा डिजाइन किया गया एक मोबाइल, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली (surface-to-air missile system (SAM) है.

2. यह प्रणाली, विमान(aircraft), मानव रहित हवाई वाहन (unmanned aerial vehicles (UAV), इत्यादि सहित सभी प्रकार के हवाई लक्ष्यों (Aerial Targets) को संलग्न कर सकती है.

A. केवल 1

B. केवल 2

C. 1 और 2 दोनों

D. इनमे से कोई भी नहीं

Ans. C

व्याख्या: S-400 Triumf रूस द्वारा डिजाइन किया गया एक मोबाइल, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली (surface-to-air missile system (SAM) है. यह प्रणाली, विमान (aircraft), मानव रहित हवाई वाहन (unmanned aerial vehicles (UAV), इत्यादि सहित सभी प्रकार के हवाई लक्ष्यों (Aerial Targets) को संलग्न कर सकती है.

