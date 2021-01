स्टेटिक GK और करंट इवेंट्स पर आधारित प्रश्नोत्तरी: 21 जनवरी 2021

यह सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला स्टेटिक GK और करंट इवेंट्स पर आधारित है जिससे आपके ज्ञान और विकास में बढ़ोतरी होगी और साथ ही हर प्रश्न की व्याख्या भी दी गई है ताकि समझने में आसानी हो.

1. नॉर्ड स्ट्रीम 2 (Nord stream 2) के संबंध में सही कथन चुनें.

1. नॉर्ड स्ट्रीम 2 (Nord stream 2) बाल्टिक सागर (Baltic Sea) के माध्यम से रूस से जर्मनी तक पाइपलाइन है.

2. यह पाइपलाइन पहले से ही निर्मित है और जनवरी के अंत में इसको शुरू किया जाएगा.

A. केवल 1

B. केवल 2

C. 1 और 2 दोनों

D. इनमे से कोई भी नहीं

Ans. A

व्याख्या: नॉर्ड स्ट्रीम 2 (Nord stream 2) परियोजना के तहत बाल्टिक सागर (Baltic Sea) के माध्यम से रूस से जर्मनी तक पाइपलाइन का निर्माण करना है. यह अभी भी निर्माणाधीन है और रूस और जर्मनी के बीच तनाव का भी कारण है.

2. रूस के किस शहर से नॉर्ड स्ट्रीम 2 (Nord 2 stream) को शुरू किया जा रहा है?

A. Ust-Luga

B. Vyborg

C. Greifswald

D. इनमे से कोई भी नहीं

Ans. A

व्याख्या: नॉर्ड स्ट्रीम 2 (Nord 2 stream) एक पाइपलाइन है जो रूस से जर्मनी और बाल्टिक सागर के माध्यम से निर्माणाधीन है. इसकी शुरुआत रूस के Ust-Luga से की जा रही है.

3. दुनिया का पहला बैड बैंक (Bad Bank) कौन सा है?

A. मेलॉन बैंक (Mellon Bank)

B. चीन का बैंक (Bank of China)

C. JPMorgan Chase & Co.

D. इनमे से कोई भी नहीं

Ans. A

व्याख्या: संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित मेलॉन बैंक (Mellon Bank) इस क्षेत्र में पहला था. इसे 1988 में पहले बैड बैंक (Bad Bank) के रूप में जाना जाता है.

4. बैड बैंक (Bad Bank) के संबंध में निम्नलिखित उत्तर दें.

1. बैड बैंक (Bad Bank) में खुद को उधार देने और जमा लेने की सुविधा शामिल है.

2. बैड बैंक (Bad Bank) में ऋण लेने की प्रक्रिया आमतौर पर ऋण के पुस्तक मूल्य से कम होती है.

A. केवल 1

B. केवल 2

C. 1 और 2 दोनों

D. इनमे से कोई भी नहीं

Ans. B

व्याख्या: बैड बैंक (Bad Bank) खुद को उधार देने और जमा लेने में शामिल नहीं होता है, लेकिन यह वाणिज्यिक बैंकों को अपनी बैलेंस शीट को साफ करने और खराब (Bad) ऋणों को हल करने में मदद करता है. खराब (Bad) ऋण लेने की प्रक्रिया आमतौर पर ऋण के पुस्तक मूल्य से कम होती है.

5. भारतीय रेलवे वित्त निगम ( Indian Railway Finance Corporation) के संबंध में, सही कथन चुनें.

1. यह भारतीय रेलवे की एक सहायक कंपनी है.

2. इसकी स्थापना वर्ष 1986 में हुई थी.

A. केवल 1

B. केवल 2

C. 1 और 2 दोनों

D. इनमे से कोई भी नहीं

Ans. C

व्याख्या: भारतीय रेलवे वित्त निगम,भारतीय रेलवे की एक सहायक कंपनी है. इसकी स्थापना वर्ष 1986 में हुई थी.

6. गुरु गोविंद सिंह की जयंती 2021 में कब मनाई गई?

A. 21 जनवरी

B. 16 जनवरी

C. 13 जनवरी

D. 20 जनवरी

Ans. D

व्याख्या: यह पूरे भारत में उत्साह के साथ गुरुपर्व के रूप में मनाई जाती है और सिखों के सबसे शुभ त्योहारों में से एक है. इस वर्ष, गुरु गोबिंद सिंह जी की 354वीं जयंती 20 जनवरी 2021 को मनाई गई.

7. औरंगज़ेब के हाथों किस सिख गुरु को शहादत का सामना करना पड़ा?

A. गुरु राम देव

B. गुरु गोबिंद सिंह

C. गुरु तेग बहादुर

D. गुरु नानक

Ans. C

व्याख्या: गुरु तेग बहादुर सिखों के नौवें गुरु थे, जिन्हें मुगल सम्राट औरंगज़ेब के हाथों शहादत मिली.

8. भारतीय नवाचार सूचकांक 2020 (Indian Innovation Index 2020) के संबंध में सही कथन का चयन करें.

1. इसका उद्देश्य देश के नवाचार पर्यावरण के निरंतर मूल्यांकन के लिए एक व्यापक रूपरेखा तैयार करना है.

2. भारतीय नवाचार सूचकांक की तीसरी रिपोर्ट 20 जनवरी 2021 को जारी की गई है.

A. केवल 1

B. केवल 2

C. 1 और 2 दोनों

D. इनमे से कोई भी नहीं

Ans. A

व्याख्या: NITI Aayog ने Institute for Competitiveness के साथ 20 जनवरी 2021 को भारतीय नवाचार सूचकांक 2020 (Indian Innovation Index 2020) का दूसरा संस्करण जारी किया है.

9. वैश्विक आतंकवाद (Global terrorism) के संबंध में सही कथन चुनें.

1. United Nations Office of Counter-Terrorism (UNOCT) 19 जनवरी, 2020 को लॉन्च किया गया था.

2. यह कार्यक्रम दुनिया भर में आतंकवादी खतरों से निपटेगा.

A. केवल 1

B. केवल 2

C. 1 और 2 दोनों

D. इनमे से कोई भी नहीं

Ans. B

व्याख्या: United Nations Office of Counter-Terrorism (UNOCT) को 19 जनवरी, 2021 को लॉन्च किया गया था. अन्य एजेंसियों के साथ साझेदारी में शुरू किए गए कार्यक्रम से संयुक्त राष्ट्र के सदस्य इस संकट से निपटने में सक्षम होंगे.

10. भारतीय नवाचार सूचकांक 2020 (Indian Innovation Index 2020) के बारे में सही कथन चुनें.

1. इसमें नॉलेज आउटपुट (Knowledge Output)और नॉलेज डिफ्यूजन (Knowledge Diffusion) राज्यों के प्रदर्शन की जांच करने के लिए दो आधार हैं.

2. दिल्ली ने इस बार भी अपनी पहली रैंक बरकरार रखी और 'Major States' category में कर्नाटक शीर्ष पर रहा.

A. केवल 1

B. केवल 2

C. 1 और 2 दोनों

D. इनमे से कोई भी नहीं

Ans. C

व्याख्या: कुल मिलाकर, दिल्ली ने अपनी पहली रैंक बरकरार रखी, कर्नाटक ने 'Major States' category में और हिमाचल प्रदेश ने 'North Eastern and the Hill States' category में टॉप किया. प्रदर्शन को चित्रित करने वाले दो प्रदर्शन स्तंभ नॉलेज आउटपुट (Knowledge Output) और नॉलेज डिफ्यूजन (Knowledge Diffusion) हैं.

11. ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट (Great Green Wall Project) के बारे में सही कथन चुनें.

1. अफ्रीकी संघ ने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत 2007 में की थी.

2. इस प्रोजेक्ट का विस्तार साहेल क्षेत्र में, पश्चिम में सेनेगल से लेकर पूर्व में Djibouti तक किया जाएगा.

A. केवल 1

B. केवल 2

C. 1 और 2 दोनों

D. इनमे से कोई भी नहीं

Ans. C

व्याख्या: अफ्रीकी संघ ने ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट (Great Green Wall Project) की शुरुआत 2007 में की थी. इसमें सहारा मरूस्थल की दक्षिण सीमा से लगे 11 देश और अंतर्राष्ट्रीय पार्टनर शामिल हैं. इस प्रोजेक्ट का विस्तार साहेल क्षेत्र में, पश्चिम में सेनेगल से लेकर पूर्व में Djibouti तक किया जाएगा.

