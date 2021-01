स्टेटिक GK और करंट इवेंट्स पर आधारित प्रश्नोत्तरी: 20 जनवरी 2021

निम्नलिखित सामान्य ज्ञान प्रश्नों के उत्तर दें और अपनी तैयारी को बढ़ाएं. ये प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे UPSC CSE, SSC CGL और NDA/NA, CDS इत्यादि को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए हैं.

1. Mil Rail के बारे में सही कथन चुनें.

1. रेलवे की Mil Rail या मिलिअरी विंग (Miliary wing) रेल मंत्रालय के यातायात निदेशालय (Traffic Directorate of Ministry of Railways) का एक विस्तार है.

2. इसका कार्यालय सेना मुख्यालय (Army Headquarters) में स्थित है जो कि सेना भवन है.

A. केवल 1

B. केवल 2

C. 1 और 2 दोनों

D. इनमे से कोई नहीं

Ans. C

व्याख्या: रेलवे की Mil Rail या मिलिअरी विंग कार्यकारी निदेशक (Executive Director, ED) स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में रेल मंत्रालय के यातायात निदेशालय का विस्तार है. इसका कार्यालय सेना मुख्यालय- सेना भवन में स्थित है.

2. Mil Rail में मुख्य नियंत्रक (Chief Controller) कौन है?

A. मनोज मुकुंद नारावाने (Manoj Mukund Naravane)

B. बिपिन रावत (Bipin Rawat)

C. अमरेश कुमार चौधरी (Amresh Kumar Chaudhary)

D. बिक्रम सिंह (Bikram Singh)

Ans. C

व्याख्या: 50 वर्षीय अमरेश कुमार चौधरी वर्तमान में Mil Rail में मुख्य नियंत्रक के रूप में कार्यरत हैं. वह 2019 में पुलवामा हमले और भारत और चीन के बीच जारी गतिरोध में निकटता से शामिल थे.

3. भारत में स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर (Space Situational Awareness Control Centre) कहाँ लॉन्च किया गया है?

A. लद्दाख (Ladakh)

B. लेह (Leh)

C. बेंगलुरु (Bengaluru)

D. चेन्नई (Chennai)

Ans. C

व्याख्या: बेंगलुरु के पीन्या (Peenya) में ISTRAC परिसर में स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर (Space Situational Awareness Control Centre) स्थापित किया गया है.

4. स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर (Space Situational Awareness SSA Control Centre) के संबंध में सही कथन चुनें.

1. इसरो द्वारा लॉन्च किया गया स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर (Space Situational Awareness Control Centre) low Earth orbit- LEO की निगरानी करेगा.

2. SSA के काम के लिए समर्पित नियंत्रण केंद्र प्रोजेक्ट NETRA के तहत किया जा रहा है.

A. केवल 1

B. केवल 2

C. 1 और 2 दोनों

D. इनमे से कोई नहीं

Ans. C

व्याख्या: SSA के काम के लिए समर्पित नियंत्रण केंद्र परियोजना NETRA के तहत किया जा रहा है, जिसे नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस (Network for space object Tracking and Analysis) कहा जाता है. इसरो द्वारा शुरू किया गया SSA, low Earth orbit- LEO की निगरानी करेगा.

5. ल्म्पी त्वचा रोग (Lumpy Skin Disease) के बारे में सही कथन चुनें.

1. यह एक विषाणुजनित रोग है जो कि Poxviridae family के कैप्रिपॉक्सवायरस जीनस (Capripoxvirus genus) के सदस्य गांठदार त्वचा रोग वायरस (Lumpy skin disease virus) के कारण होता है.

2. यह देश भर में पक्षियों को प्रभावित कर रहा है

A. केवल 1

B. केवल 2

C. 1 और 2 दोनों

D. इनमे से कोई नहीं

Ans. A

व्याख्या: ल्म्पी त्वचा रोग (Lumpy Skin Disease) भारत में विभिन्न राज्यों में तेजी से फैल रहा है और डेयरी किसानों में दहशत पैदा कर रहा है. यह cattle और bovine जानवरों को संक्रमित करता रहा है. यह एक वायरल बीमारी है जो Poxviridae family के कैप्रिपॉक्सवायरस जीनस (Capripoxvirus genus) के सदस्य गांठदार त्वचा रोग वायरस (Lumpy skin disease virus) के कारण होती है.

6. टॉयकाथन 2021 (Toycathon 2021) के संगठन में कौन सा शैक्षणिक संगठन(Educational Body) शामिल है?

A. CICSE

B. CBSE

C. AICTE

D. NCERT

Ans. C

व्याख्या: टॉयकाथन 2021 (Toycathon 2021) शिक्षा मंत्रालय के इनोवेशन सेल (Ministry of Education’s Innovation Cell) और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा मंत्रालय (All India Council for Technical Education) के साथ-साथ महिला और बाल विकास मंत्रालय (Ministry of Women and Child Development), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय MSME (Ministry of Commerce and Industry of MSME), कपड़ा मंत्रालय और सूचना मंत्रालय प्रसारण (Ministry of Textiles and Ministry of Information and Broadcasting) की एक अंतर-मंत्रालयीय (Inter-ministerial) पहल है.

7. सिंधुदेश (Sindhudesh) के लिए चल रही मांग के बारे में सही कथन का चयन करें.

1. यह सिंधी राष्ट्रवादी दलों द्वारा प्रस्तावित सिंधियों के लिए एक अलग मातृभूमि की मांग है.

2. यह या तो भारत के भीतर स्वायत्त होगा या इससे स्वतंत्र होगा.

A. केवल 1

B. केवल 2

C. 1 और 2 दोनों

D. इनमे से कोई नहीं

Ans. A

व्याख्या: सिंधुदेश (Sindhudesh) राज्य के निर्माण के लिए सिंधी राष्ट्रवादी दलों द्वारा प्रस्तावित सिंधियों के लिए सिंधुदेश एक अलग मातृभूमि की मांग है. सिंधुदेश या तो पाकिस्तान के भीतर स्वायत्त होगा या उससे स्वतंत्र होगा.

8. जैव विविधता (Biodiversity) के बारे में निम्नलिखित में से सही कथन चुनें.

1. जैव विविधता (Biodiversity) का In-situ संरक्षण प्रजातियों के प्राकृतिक आवास के भीतर किया जाता है.

2. Ex-situ संरक्षण में कृत्रिम पारिस्थितिकी प्रणालियों (Artificial ecosystems) में लुप्तप्राय प्रजातियों के प्रजनन और रखरखाव शामिल हैं.

A. केवल 1

B. केवल 2

C. 1 और 2 दोनों

D. इनमे से कोई नहीं

Ans. C

व्याख्या: जैव विविधता (Biodiversity) का In-situ संरक्षण प्रजातियों के प्राकृतिक आवास के भीतर किया जाता है. यह विधि प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा के लिए अनुमति देती है जिसमें प्रजातियां रहती हैं. Ex-situ संरक्षण में कृत्रिम पारिस्थितिकी प्रणालियों (Artificial ecosystems) में लुप्तप्राय प्रजातियों के प्रजनन और रखरखाव शामिल हैं.

9. किसकी जयंती को पराक्रम दिवस (Parakram Diwas) के रूप में मनाया जाएगा?

A. नेताजी सुभाष चंद्र बोस (Netaji Subhash Chandra Bose)

B. अटल बिहारी वाजपेयी (Atal Bihari Vajpayee)

C. सरदार वल्लभ भाई पटेल (Sardar Vallabh Bhai Patel)

D. लाल बहादुर शास्त्री (Lal Bahadur Shashtri)

Ans. A

व्याख्या: भारत सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस (Netaji Subhash Chandra Bose)की जयंती मनाने और उनकी भावना से देश के युवाओं को प्रेरित करने के लिए हर साल 23 जनवरी को 'पराक्रम दिवस' के रूप में मनाने का फैसला किया है.

10. भारत की पहली स्वदेशी 9 मिमी मशीन पिस्तौल ( 9mm Machine Pistol) का नाम क्या है?

A. ASMI

B. Carbine

C. Glock 17

D. इनमें से कोई नहीं

Ans. A

व्याख्या: रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) और भारतीय सेना ने संयुक्त रूप से भारत की पहली स्वदेशी 9 मिमी मशीन पिस्तौल 'ASMI' विकसित की है. यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मानिभर भारत या आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है.

