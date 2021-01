स्टेटिक GK और करंट इवेंट्स पर आधारित प्रश्नोत्तरी: 19 जनवरी 2021

वर्तमान इवेंट्स और स्टेटिक सामान्य ज्ञान पर आधारित यह प्रश्नोत्तरी आपके ज्ञान का परीक्षण करने के लिए डिज़ाइन की गई है. अपनी सर्वोत्तम क्षमताओं से इनका उत्तर दें.

1. राष्ट्रपति जो बिडेन (Joe Biden) के उद्घाटन समारोह में किस कला रूप का उपयोग किया गया था?

A. कोल्लम (Kollam)

B. कलमकारी (Kalamkari)

C. कथकली (Kathakali)

D. रंगोली (Rangoli)

Ans. A

व्याख्या: अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन (Joe Biden) और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस (Kamla Harris) के स्वागत समारोह में, भारतीय कला कोल्लम ने अपनी उपस्थिति दर्ज की.

2. कोल्लम से संबंधित सही कथन का चुनाव करे/करें.

1. कोल्लम, दक्षिण भारत में केरल का एक पारंपरिक कला रूप है.

2. इसमें स्वागत के प्रतीक के रूप में डॉट्स और लाइनों से मिलकर ज्यामितीय पैटर्न शामिल हैं.

A. केवल 1

B. केवल 2

C. 1 और 2 दोनों

D. इनमे से कोई भी नहीं

Ans. B

व्याख्या: कोल्लम, दक्षिण भारत में तमिलनाडु का एक पारंपरिक कला रूप है. यह कला 16 जनवरी, 2021 को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन और उप-राष्ट्रपति कमला हैरिस के उद्घाटन के आभासी किक-ऑफ समारोह का एक हिस्सा थी. इसमें स्वागत के प्रतीक के रूप में ज्यामितीय पैटर्न शामिल हैं जिसमें डॉट्स और लाइनों से मिलकर पैटर्न बने होते हैं.

3. निम्नलिखित में से कौन सा कथन अटल इनोवेशन मिशन (Atal Innovation Mission, AIM) के बारे में सही है/हैं?

1. यह मिशन देश की नवाचार प्रणाली को देखने के लिए एक छत्र संरचना (Umbrella structure) का निर्माण करती है.

2. यह देश में एक नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र लाने के लिए बना है.

A. केवल 1

B. केवल 2

C. 1 और 2 दोनों

D. इनमे से कोई भी नहीं

Ans. C

व्याख्या: अटल इनोवेशन मिशन (Atal Innovation Mission, AIM) सरकार की प्रमुख पहल है जिसे भारत में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए अपनाया गया है. यह देश की नवाचार प्रणाली को देखने के लिए एक छत्र संरचना (Umbrella structure) का निर्माण करेगा. उम्मीद है कि यह नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र में क्रांति लाएगी.

4. अटल टिंकरिंग लैब्स (Atal Tinkering Labs) के संबंध में सही कथन चुनें.

1. इसका उद्देश्य युवा के दिमागों में जिज्ञासा, रचनात्मकता, कल्पनाशीलता पैदा करना है, जैसे डिजाइन मानसिकता (Design mindset).

2. यह छात्रों में कम्प्यूटेशनल सोच, अनुकूली शिक्षा, शारीरिक कंप्यूटिंग को भी शामिल करेगा.

A. केवल 1

B. केवल 2

C. 1 और 2 दोनों

D. इनमे से कोई भी नहीं

Ans. C

व्याख्या: इसका उद्देश्य युवा के दिमागों में जिज्ञासा, रचनात्मकता, कल्पनाशीलता पैदा करना है, जैसे डिजाइन मानसिकता (Design mindset). यह छात्रों में कम्प्यूटेशनल सोच, अनुकूली शिक्षा, शारीरिक कंप्यूटिंग को भी शामिल करेगा.

5. नेप्च्यून बॉल्स (Neptune Balls) क्या हैं?

A. एक ऐसी फाइबर सामग्री जो ग्रह नेप्च्यून से एकत्र की जाती है.

B. पानी के भीतर मौजूद समुद्री घास का प्लास्टिक प्रदूषण को प्राकृतिक रूप से फाइबर बंडलों में बदलना.

C. अंडरवॉटर पौधें जो कि ग्रेह नेप्च्यून की मिट्टी से उगाए जाते हैं.

D. इनमे से कोई भी नहीं

Ans. B

व्याख्या: शोधकर्ताओं ने पाया है कि समुद्र तटवर्ती क्षेत्रों में पानी के भीतर का मौजूद समुद्री घास प्लास्टिक प्रदूषण को प्राकृतिक रूप से फाइबर बंडलों में बदल रही है और इन फाइबर बंडलों को "नेप्च्यून बॉल्स" के नाम से जाना जाता है.

6. हाल ही में चीन में कोरोनावायरस का किस मिठाई (Dessert) में पता चला है?

A. पुडिंग (Puddings)

B. आईस क्रीम (Ice Creams)

C. सेवफ़ल की फाँक (Apple Pies)

D. डोनट्स (Doughnuts)

Ans. B

व्याख्या: कोरोनोवायरस को हाल ही में पूर्वी चीन में आइसक्रीम में पाया गया था, जिससे संबंधित कंपनी को सील कर दिया गया और उसी बैच से डिब्बों को वापस बुलाया गया था.

7. समुद्री घास (Seagrass) के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है/हैं?

1. वे तटीय क्षेत्र, स्पष्ट, उथले पानी में पायी जाती हैं जिसके माध्यम से प्रकाश आता है.

2. पूरे विश्‍व के समशीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय महासागरों में समुद्री घास प्रजातियां पायी जाती हैं.

A. केवल 1

B. केवल 2

C. 1 और 2 दोनों

D. इनमे से कोई भी नहीं

Ans. C

व्याख्या: समुद्री घास (Seagrass) तटीय क्षेत्र , स्पष्ट, उथले पानी में पाई जाती है जिसके माध्यम से प्रकाश आता है या प्रवेश करता है और प्रकाश संश्लेषण (Photosynthesis) की प्रक्रिया होती है. पूरे विश्‍व के समशीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय महासागरों में समुद्री घास प्रजातियां पायी जाती हैं.

8. Naturally coloured cotton is the talk of the town. इसके बारे में निम्नलिखित में से सही कथन चुने/चुनें.

1. कपास का रंग आनुवंशिक रूप से नियंत्रित करैक्टर है.

2. लाल रंग की कपास भारत की सबसे अधिक निर्यात की जाने वाली कपास है.

A. केवल 1

B. केवल 2

C. 1 और 2 दोनों

D. इनमे से कोई भी नहीं

Ans. A

व्याख्या: कपास का रंग एक आनुवंशिक रूप से नियंत्रित करैक्टर है. कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धारवाड़, और ICAR-भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद निरंतर अनुसंधान कर रहे हैं और प्राकृतिक रूप से रंगीन कपास की कुछ किस्मों को विकसित किया जा रहा है. हालांकि, वाणिज्यिक रिलीज को रोक दिया गया है क्योंकि यह अभी भी माना जाता है कि यह सफेद कपास को दूषित कर सकता है.

9. रंगीन कपास पर अनुसंधान परीक्षण किसके द्वारा किया जा रहा है?

A. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (Indian Council for Agricultural Research)

B. वानस्पतिक उद्यान भारत (Botanical Garden India)

C. वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (Council of Scientific And Industrial Research)

D. राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान (National Botanical Research Institute)

Ans. A

व्याख्या: भारत प्राकृतिक रूप से रंगीन कपास उगाने के लिए कोई अजनबी नहीं है और आने वाले महीनों में, यह उम्मीद की जा रही है कि इस किस्म को देश में व्यावसायिक रूप से उगाया जाएगा. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (Indian Council for Agricultural Research) द्वारा तीन दशकों के शोध के बाद यह संभव हुआ है.

10. K Shaped Economy के बारे में सही कथन चुने/चुनें.

1. यह एक प्रकार का आर्थिक सुधार है जहां अमीर, अमीर हो जाते हैं लेकिन गरीब, गरीब हो जाते हैं.

2. यह एक प्रकार का आर्थिक सुधार ग्राफ है, जब धन हस्तांतरण अमीर से गरीब तक होता है.

A. केवल 1

B. केवल 2

C. 1 और 2 दोनों

D. इनमे से कोई भी नहीं

Ans. A

व्याख्या: K Shaped Recovery एक परेशान, विचलित आर्थिक भविष्य के बारे में बात करती है जहां अर्थव्यवस्था असमान रूप से विद्रोह करती है. यहां धनवान लाभ उठाते हैं जबकि अन्य सभी पीछे छूट जाते हैं.

