चंदन का उत्पादन करने वाले दुनिया के टॉप 10 देश, यहां देखें सूची

By Mahima Sharan
Oct 1, 2025, 16:11 IST

चंदन का उत्पादन करने वाले दुनिया के टॉप 10 देशों के बारे में जानें। साथ ही यह भी जानिए कि कैसे भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और दूसरे देश परफ्यूम, कॉस्मेटिक्स और धार्मिक कामों के लिए चंदन के वैश्विक उत्पादन में सबसे आगे हैं।

Countries That Produce Sandalwood: चंदन दुनिया की सबसे कीमती सुगंधित लकड़ियों में से एक है। इसे अपनी खुशबू, औषधीय गुणों और परफ्यूम, कॉस्मेटिक्स और धार्मिक कामों में इस्तेमाल के लिए जाना जाता है। दुनिया भर में चंदन और चंदन के तेल की मांग लगातार बढ़ रही है। इस वजह से यह एक महत्वपूर्ण वन उत्पाद बन गया है। आइए दुनिया में चंदन का उत्पादन करने वाले टॉप 10 देशों के बारे में जानते हैं।

चंदन का उत्पादन करने वाले दुनिया के टॉप 10 देश

1. भारत

भारत दुनिया में चंदन का सबसे बड़ा उत्पादक है। यहां कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल इसके मुख्य उत्पादक राज्य हैं। यहां का मैसूर चंदन अपनी अच्छी खुशबू और तेल की ज्यादा मात्रा के कारण सबसे अच्छी किस्म माना जाता है। भारत बड़ी मात्रा में चंदन के तेल का भी निर्यात करता है, जिसका इस्तेमाल परफ्यूम, साबुन और आयुर्वेद में किया जाता है।

2. ऑस्ट्रेलिया

ऑस्ट्रेलिया भारतीय चंदन (Santalum album) का दुनिया में एक बड़ा सप्लायर है। यहां इसे बागानों में उगाया जाता है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया और नॉर्दर्न टेरिटरी चंदन की खेती के मुख्य क्षेत्र हैं। यह देश चंदन के तेल का एक बड़ा निर्यातक बन गया है, खासकर दवा और कॉस्मेटिक उद्योगों के लिए।

3. इंडोनेशिया

इंडोनेशिया भी काफी मात्रा में चंदन का उत्पादन करता है। यहां यह खासकर ईस्ट नुसा तेंगारा (तिमोर) में उगाया जाता है। इसे तिमोर चंदन के नाम से जाना जाता है। यह बहुत सुगंधित होता है और इसका इस्तेमाल अगरबत्ती, नक्काशी और एसेंशियल ऑयल बनाने में किया जाता है। यहां की सरकार ने दुनिया भर की मांग को पूरा करने के लिए चंदन के बागानों को बढ़ावा दिया है।

4. श्रीलंका

श्रीलंका सदियों से चंदन का उत्पादन कर रहा है। श्रीलंकाई चंदन अपनी अच्छी क्वालिटी के लिए जाना जाता है। इसका इस्तेमाल मंदिरों में पूजा-पाठ, इत्र बनाने और पारंपरिक दवाओं में किया जाता है। यह देश अपने वानिकी कार्यक्रमों के तहत चंदन के पेड़ों का संरक्षण और उनकी खेती करना जारी रखे हुए है।

5. नेपाल

नेपाल में चंदन की खेती मुख्य रूप से दक्षिणी तराई क्षेत्रों में की जाती है। इस लकड़ी का इस्तेमाल स्थानीय स्तर पर अगरबत्ती, धार्मिक चढ़ावे और छोटे पैमाने पर तेल निकालने के लिए किया जाता है। बढ़ती मांग के कारण नेपाली चंदन धीरे-धीरे निर्यात बाजार में अपनी जगह बना रहा है।

6. बांग्लादेश

बांग्लादेश के कुछ जंगली और पहाड़ी इलाकों में चंदन उगाया जाता है। हालांकि, भारत या ऑस्ट्रेलिया की तुलना में यहां उत्पादन कम होता है, लेकिन यह परफ्यूम, कॉस्मेटिक्स और अगरबत्ती बनाने वाले स्थानीय उद्योगों को सप्लाई करता है। यहां की सरकार चंदन की खेती को एक व्यावसायिक फसल के रूप में भी बढ़ावा दे रही है।

7. चीन

चीन ने अगरबत्ती, दवाओं और कॉस्मेटिक्स की बढ़ती घरेलू मांग को पूरा करने के लिए दक्षिणी प्रांतों में चंदन के बागान लगाना शुरू कर दिया है। यह देश बड़ी मात्रा में चंदन का आयात करता है, लेकिन अपने नए बागानों से वैश्विक चंदन सप्लाई में भी योगदान दे रहा है।

8. फिजी

फिजी प्रशांत चंदन (Santalum yasi) की खेती के लिए जाना जाता है। यह इन द्वीपों पर प्राकृतिक रूप से उगता है। फिजी के चंदन का निर्यात मुख्य रूप से तेल निकालने और अगरबत्ती बनाने के लिए किया जाता है। यह प्रशांत क्षेत्र के सबसे मूल्यवान वन संसाधनों में से एक है।

9. पापुआ न्यू गिनी

पापुआ न्यू गिनी में प्रशांत चंदन का उत्पादन होता है। यहां के बागान और प्राकृतिक जंगल, स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों बाजारों में इसकी सप्लाई करते हैं। इस क्षेत्र से चंदन के तेल को एशिया में निर्यात किया जाता है, जिसका इस्तेमाल परफ्यूम और अरोमाथेरेपी में होता है।

10. थाईलैंड

थाईलैंड में चंदन मुख्य रूप से धार्मिक और सांस्कृतिक कामों के लिए उगाया जाता है। इसमें बौद्ध अनुष्ठानों में इसका इस्तेमाल भी शामिल है। एशिया में चंदन की मांग लगातार बढ़ रही है, इसलिए परफ्यूम और अगरबत्ती उद्योगों के लिए सप्लाई बढ़ाने के लिए चंदन के बागान विकसित किए जा रहे हैं।


