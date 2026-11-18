भारत में यदि किसी सरकारी परीक्षा में आवेदन करना होता है, तो उसके लिए आवेदन शुल्क लगता है। हालांकि, हाल ही में भारत एक राज्य में ऐलान किया गया है कि आवेदकों को किसी भी सरकारी परीक्षा में आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। साथ ही, अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में भी 2 साल की छूट मिलेगी। सरकार के इस फैसले से राज्य के लाखों अभ्यर्थियों को लाभ मिलेगा। कौन-सा है यह राज्य और क्या है पूरी घोषणा, जानने के लिए पूरा लेख पढ़ें।

किस राज्य में नहीं लगेगा परीक्षा आवेदन शुल्क

भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में किसी भी सरकारी परीक्षा में आवेदन शुल्क नहीं लगेगा। इसे लेकर राज्य के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी द्वारा घोषणा की गई है। साथ ही, राज्य सरकार ने आवेदकों को 2 साल की उम्र सीमा में भी छूट देने की बात कही है।

युवाओं को मिलेगी वित्तीय सहायता

पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी ने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा है कि साल 2027 से राज्य में आयोजित होने वाली सरकारी परीक्षाओं में युवाओं को उम्र सीमा में 2 साल की छूट मिलेगी। साथ ही, राज्य सरकार की प्रस्तावित ‘भरोसा योजना’ के तहत स्नातक और गैर-स्नातक छात्रों को वित्तीय सहायता भी दी जाएगी।