क्या आपको बिल्लियां पसंद हैं? जानें ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है

अंग्रेजी में 'phile' शब्द का मतलब है, कोई ऐसा व्यक्ति जिसे कोई खास चीज पसंद हो या वह उसका शौक हो। '-phile' शब्द प्राचीन ग्रीक शब्द 'phileein' से आया है, जिसका मतलब 'प्यार करना' होता है। अंग्रेजी में इस शब्द का इस्तेमाल किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में बताने के लिए किया जाता है जो किसी खास चीज को पसंद करता है या उसका शौकीन है। ऐसे सैकड़ों 'phile' शब्द हैं जो किसी खास चीज के प्रति प्यार को दर्शाते हैं। 'phile' शब्दों की कई कैटेगरी होती हैं: जानवर (कुत्ते, बिल्लियां, घोड़े, आदि), प्रकृति (तारे, समुद्र, बर्फ, आदि), शौक/रुचियां (किताबें, टेक्नोलॉजी, फिल्में, आदि), भावनाएं (हंसी, अंधेरा, नींद, आदि), और जगहें (एशिया, यूरोप, आदि)। क्या आपको बिल्लियां पसंद हैं? अगर ऐसा है, तो क्या आपको पता है कि बिल्लियों के शौकीन लोगों के लिए एक खास शब्द भी होता है? अगर आपको बिल्लियों से गहरा लगाव है और आप उनके साथ रहने, उनके व्यवहार और उनकी घुरघुराहट का आनंद लेते हैं, तो आज आप जानेंगे कि बिल्लियों के प्रति इस प्यार को क्या कहते हैं।

बिल्ली प्रेमी को क्या कहते हैं? बिल्ली प्रेमी को ailurophile कहा जाता है। बिल्ली प्रेमी वह होता है जिसे बिल्लियां बहुत पसंद होती हैं और जिसे उनके साथ रहना अच्छा लगता है। 'Ailurophile' शब्द की उत्पत्ति 'Ailurophile' शब्द ग्रीक शब्दों 'ailuros' (बिल्ली) और '-phile' (प्रेमी) से मिलकर बना है। 'Ailurophile' शब्द का पहली बार इस्तेमाल 1914 में किया गया था। बिल्ली प्रेमियों के व्यक्तित्व की खासियतें बिल्ली प्रेमियों के व्यक्तित्व की खासियतों में अंतर्मुखी होना, अपने में मगन रहना, जिज्ञासु होना, खुले विचारों वाला होना और अपने अंदर झांकना शामिल है। बिल्ली प्रेमी आमतौर पर स्वतंत्र होते हैं और उन्हें शांत समय बिताना पसंद होता है। उन्हें अकेले रहना अच्छा लगता है। वे अक्सर संवेदनशील होते हैं और चीजों को जल्दी भांप लेते हैं। वे अपनी जगह और आजादी को महत्व देते हैं। वे आमतौर पर भीड़ के पीछे नहीं चलते। उन्हें सोचने-समझने वाले और रचनात्मक कामों में मजा आता है।