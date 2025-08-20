कोलकाता का पुराना नाम क्या था, यहां जानें

कोलकाता का पुराना नाम कलकत्ता था। यह नाम ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान दिया गया था। यह शहर 1772 से 1911 तक ब्रिटिश भारत की राजधानी रहा और इसे एक प्रशासनिक, व्यापारिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित किया गया था। माना जाता है कि अंग्रेजों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला नाम "Calcutta" कालीकाता से लिया गया था। कालीकाता उन तीन शुरुआती गांवों में से एक था, जिनसे मिलकर यह शहर बना। इसका नाम कलकत्ता क्यों पड़ा? माना जाता है कि कलकत्ता नाम कालीकाता से विकसित हुआ है, जो सुतानुटी, गोविंदपुर और कालीकाता नाम के तीन गांवों में से एक था। इन गांवों को 1690 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मिलाकर इस शहर का गठन किया था। ऐसा माना जाता है कि “कालीकाता” नाम देवी काली से आया है, जिनकी बंगाल में बहुत पूजा की जाती है। अंग्रेजों ने इस नाम को बदलकर कलकत्ता कर दिया, जो तीन सदियों से भी ज्यादा समय तक आधिकारिक नाम बना रहा।

कलकत्ता का नाम बदलकर कोलकाता कब रखा गया? भारत सरकार ने जनवरी 2001 में आधिकारिक तौर पर Calcutta का नाम बदलकर Kolkata कर दिया। यह नाम बदलने का मकसद शहर के नाम के बंगाली उच्चारण को दर्शाना और इसकी सांस्कृतिक पहचान को वापस लाना था। यह पूरे भारत में चल रहे एक बड़े आंदोलन का हिस्सा था, जिसके तहत औपनिवेशिक काल के नामों को बदलकर स्थानीय भाषाओं और परंपराओं पर आधारित नाम रखे जा रहे थे। सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्त्व Kolkata या Calcutta, लंबे समय से शिक्षा, राजनीति, साहित्य और कला का केंद्र रहा है। यह इंडियन म्यूजियम जैसे संस्थानों का घर है और यहां रबींद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस और स्वामी विवेकानंद जैसी महान हस्तियां भी हुई हैं। आज “Kolkata” शहर का आधिकारिक नाम है। फिर भी, “Calcutta” नाम शहर की सांस्कृतिक यादों में बसा हुआ है और कई संस्थानों और कलात्मक संदर्भों में आज भी इसका इस्तेमाल होता है। कोलकाता के पुराने नाम के बारे में 7 दिलचस्प तथ्य