दुनिया के किस देश में हैं सबसे अधिक विश्व धरोहर स्थल, जानें नाम

वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स वे जगहें होती हैं, जिनका बड़ा सांस्कृतिक या प्राकृतिक महत्त्व होता है। ये हमें इतिहास को समझने, इंसान की रचनात्मकता को सराहने और प्रकृति की रक्षा करने में मदद करती हैं। यूनेस्को इन जगहों को चुनता है, जो पूरी दुनिया के लोगों के लिए बहुत जरूरी हैं। लेकिन, क्या आप जानते हैं कि किस देश में सबसे ज्यादा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं? इसका जवाब है इटली। दुनिया में सबसे ज्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इटली में हैं। यहां 61 साइट्स हैं, जो इसके शानदार इतिहास, कला और वास्तुकला को दिखाती हैं। इस देश में रोम का मशहूर कोलोसियम शामिल है, जो प्राचीन रोमन शक्ति का प्रतीक है। वहीं, पोम्पेई एक ऐसा शहर है, जो ज्वालामुखी विस्फोट के कारण जैसा का तैसा रह गया। वेनिस और उसका लैगून पानी पर बना एक शानदार शहर है और वैल डी'ओर्सिया एक खूबसूरत इलाका है, जिसने Renaissance कला को प्रेरणा दी। हालांकि, अगर जीवंत संस्कृति वाले देश भारत की बात करें, तो यहां क्या स्थिति है? भारत में भी कई वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, लेकिन दुनिया भर में इसकी रैंकिंग क्या है? इस लेख में हम उन देशों पर एक नजर डालेंगे, जहां सबसे ज्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं।

सबसे ज्यादा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स वाले 5 देशों की सूची इटली इटली अपनी सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत को बचाने में दुनिया में सबसे आगे है। यहां 61 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। देश का समृद्ध इतिहास और कला बेजोड़ है। इसकी सबसे मशहूर साइट्स में रोम का ऐतिहासिक केंद्र शामिल है। यह रोमन साम्राज्य का जीता-जागता सबूत है, जहां कोलोसियम और रोमन फोरम जैसी प्रतिष्ठित जगहें हैं। फ्लोरेंस शहर, जो Renaissance का जन्मस्थान है, कला और वास्तुकला का एक बेहतरीन नमूना है। यहां शानदार डुओमो और उफीजी गैलरी हैं। पोम्पेई और हरकुलेनियम के पुरातात्विक स्थल, जो माउंट वेसुवियस के विस्फोट से जैसे के तैसे रह गए। चीन 60 यूनेस्को साइट्स के साथ चीन की विशाल विरासत उसके लंबे इतिहास और अलग-अलग तरह की भौगोलिक बनावट को दिखाती है। चीन की महान दीवार इंजीनियरिंग का एक शानदार नमूना है। यह देश भर में फैली हुई है और उसकी ताकत और अतीत का प्रतीक है। बीजिंग में फॉरबिडन सिटी, जो कभी शाही महल हुआ करता था, दुनिया का सबसे बड़ा महल परिसर और पारंपरिक चीनी वास्तुकला का एक शानदार उदाहरण है।

किन सम्राट का मकबरा, जहां मशहूर टेराकोटा सेना है, प्राचीन अंतिम संस्कार परंपराओं और कलाकारी की एक आकर्षक झलक देता है। अन्य मशहूर साइट्स में मोगाओ गुफाएं शामिल हैं, जहां बौद्ध कला के कुछ बेहतरीन नमूने हैं, और वुलिंगयुआन के सुंदर प्राकृतिक नजारे भी हैं, जो अपने बलुआ पत्थर के स्तंभों के लिए जाने जाते हैं। जर्मनी जर्मनी में 55 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, जो इसके ऐतिहासिक शहरों, औद्योगिक नवीनता और प्राकृतिक सुंदरता के मेल का सुबूत है। देश की पहली यूनेस्को साइट आकिन कैथेड्रल थी। यह शारलेमेन का अंतिम विश्राम स्थल और मध्ययुगीन वास्तुकला का एक मुख्य उदाहरण है। एक और मशहूर साइट कोलोन कैथेड्रल है। यह गोथिक वास्तुकला का एक बेहतरीन नमूना है, जो शहर में दूर से ही दिखाई देता है। जर्मनी में ऐसी साइट्स भी हैं, जो इसके औद्योगिक इतिहास को दिखाती हैं, जैसे जोलवेरिन कोल माइन इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, जो देश के अतीत का एक बड़ा प्रतीक है।

फ्रांस फ्रांस की 54 यूनेस्को साइट्स उसके समृद्ध इतिहास, कलात्मक प्रभाव और इंजीनियरिंग कौशल को दिखाती हैं। वर्साय का महल, जो शाही शान और ताकत का प्रतीक है, अपने हॉल ऑफ मिरर्स और शानदार बगीचों के लिए जाना जाता है। पेरिस में सीन नदी के किनारे, जहां लूव्र और नोट्रे-डेम जैसे मशहूर स्थान हैं, शहर के शहरी और वास्तुशिल्प विकास को दिखाते हैं। मोंट-सेंट-मिशेल, एक शानदार गोथिक मठ वाला मनमोहक द्वीप है। यह एक मुख्य तीर्थ स्थल और वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है। अन्य साइट्स में बोर्डो का ऐतिहासिक शहर, कारकासोन का किला-बंद शहर और वेजेर घाटी की प्रागैतिहासिक गुफा चित्रकारी शामिल हैं। स्पेन स्पेन की 50 यूनेस्को साइट्स उसके अलग-अलग तरह के इतिहास को दिखाती हैं, जिस पर रोमन, मूरिश और ईसाई संस्कृतियों का प्रभाव रहा है। ग्रेनेडा में स्थित अलहम्ब्रा, जो एक शानदार महल और किला है, मूरिश वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण है। यह अपनी जटिल नक्काशी और सुंदर आंगनों के लिए जाना जाता है। कोर्डोबा के ऐतिहासिक केंद्र में ग्रेट मस्जिद है। यह एक शानदार इमारत है, जिसमें इस्लामी और ईसाई वास्तुकला शैलियों का मिश्रण है।