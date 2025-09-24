भारत के किस जिले को कहा जाता है ‘पहाड़ों की काशी’, जानें

भारत को विविधताओं का देश कहा जाता है। यहां की सांस्कृतिक विरासत, अनूठी परंपराएं, गौरवशाली और समृद्ध इतिहास भारत को अन्य देशों से अलग बनाती हैं। यही वजह है कि भारत में हर साल बड़ी संख्या में विदेशी सैलानी इसे करीब से जानने के लिए पहुंचते हैं। भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आपको अलग-अलग जिले देखने को मिलेंगे और प्रत्येक जिले की अपनी विशेषता है। आपने भारत की काशी के बारे में सुना ही होगा। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि इसके अतिरिक्त, एक जिला ऐसा भी है, जिसे पहाड़ी की काशी भी भी कहा जाता है। कौन-सा है यह जिला, जानने के लिए यह लेख पढ़ें। भारत में कुल कितने जिले हैं सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि भारत में कुल कितने जिले हैं। आपको बता दें कि भारत में कुल 797 जिले हैं। इनमें से 752 जिले राज्यों में आते हैं, जबकि शेष जिले केंद्र शासित प्रदेशों में हैं। हालांकि, कुछ किताबों में हमें जिलों की संख्या 780 से लेकर 813 तक देखने को मिलती है।

कौन-सा जिला है कहलाता है काशी अब हम यह जान लेते हैं कि भारत में कौन-सा जिला काशी कहलाता है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले को काशी नगरी भी कहा जाता है। यह जिला भगवान शिव के मंदिर काशी विश्वनाथ के लिए विख्यात है। यही वजह है कि इसे काशी भी कहा जाता है। कौन-सा जिला कहलाता है पहाड़ों की काशी अह हम यह जान लेते हैं कि कौन-सा जिला पहाड़ों की काशी कहलाता है, तो आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश राज्य का मंडी जिला पहाड़ों की काशी भी कहलाता है। क्यों कहा जाता है पहाड़ों की काशी मंडी जिले में छोटे-बड़े मिलाकर 80 से अधिक शिव मंदिर मौजूद हैं। वहीं, ऐसा माना जाता है कि वाराणसी में करीब 80 शिव मंदिर हैं। ऐसे में इसे छोटी काशी या पहाड़ों की काशी भी कहा जाता है। वहीं, जिस तरह वाराणसी गंगा नदी के किनारे बसा है। उसी तरह मंडी जिला ब्यास नदी के किनारे बसा हुआ है और इस नदी के किनारे काशी की तरह कई प्रमुख घाट बने हुए हैं।