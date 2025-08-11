उत्तर प्रदेश भारत के उत्तरी भाग में स्थित सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। वहीं क्षेत्रफल की बात करें तो यूपी चौथा सबसे बड़ा राज्य है। यह राज्य उत्तर प्रदेश की सीमा नेपाल और भारतीय राज्यों बिहार , झारखंड , मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ , हरियाणा , राजस्थान , उत्तराखंड , हिमाचल प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से लगती है। उत्तर प्रदेश अपने धार्मिक संस्कृतियों के लिए जानी जाती है। यहां कि संस्कृति देश-दुनिया में प्रसिद्ध है। वहीं यहां से बहने वाली नदियों की भी एक खासियत है। उत्तर प्रदेश में लगभग 30 नदियां बहती हैं, जिसमें से गंगा, यमुना, गोमती, घाघरा, रामगंगा, और शारदा कुछ प्रमुख नदिया है। वहीं, यहां पांच प्रमुख नदी घाटियां भी हैं: गंगा बेसिन, यमुना बेसिन, रामगंगा बेसिन, घाघरा बेसिन और गोमती बेसिन।

वैसे तो यूपी में लगभग 64 शहर, 75 जिले और हजारों गांव है। यह सभी शहरे अपने आप में कुछ विशेषताएं रखती है, लेकिन क्या आप जानते हैं उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? आज हम आपको यूपी के सबसे बड़े शहर के बारे में बताएंगे, तो आइए शुरू करते हैं।