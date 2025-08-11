UP Board Compartment Result 2025 OUT
उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है?

उत्तर प्रदेश एक विविधता वाला राज्य है। क्योंकि, यह राज्य विभिन्न संस्कृतियों, भाषाओं, और भौगोलिक क्षेत्रों का मिश्रण है। लेकिन, क्या आप जानते हैं यूपी का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? आइए यूपी से जुड़ी कुछ अन्य बातों के बारे में जानते हैं-

उत्तर प्रदेश भारत के उत्तरी भाग में स्थित सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। वहीं क्षेत्रफल की बात करें तो यूपी चौथा सबसे बड़ा राज्य है। यह राज्य उत्तर प्रदेश की सीमा नेपाल और भारतीय राज्यों बिहार , झारखंड , मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ , हरियाणा , राजस्थान , उत्तराखंड , हिमाचल प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से लगती है। उत्तर प्रदेश अपने धार्मिक संस्कृतियों के लिए जानी जाती है। यहां कि संस्कृति देश-दुनिया में प्रसिद्ध है। वहीं यहां से बहने वाली नदियों की भी एक खासियत है। उत्तर प्रदेश में लगभग 30 नदियां बहती हैं, जिसमें से गंगा, यमुना, गोमती, घाघरा, रामगंगा, और शारदा कुछ प्रमुख नदिया है। वहीं, यहां पांच प्रमुख नदी घाटियां भी हैं: गंगा बेसिन, यमुना बेसिन, रामगंगा बेसिन, घाघरा बेसिन और गोमती बेसिन।

वैसे तो यूपी में लगभग 64 शहर, 75 जिले और हजारों गांव है। यह सभी शहरे अपने आप में कुछ विशेषताएं रखती है, लेकिन क्या आप जानते हैं उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? आज हम आपको यूपी के सबसे बड़े शहर के बारे में बताएंगे, तो आइए शुरू करते हैं।

उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है?

क्षेत्रफल की दृष्टि से कानपुर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर माना जाता है। जबकि जनसंख्या की दृष्टि से लखनऊ उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर माना जाता है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है जबकि कानपुर उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी है।

कानपुर का पुराना नाम क्या था?

उत्तर प्रदेश का कानपुर, कानपुर नगर ज़िले में स्थित एक औद्योगिक महानगर है, जो गंगा नदी के दक्षिण तट पर बसा है। कानपुर का मूल नाम कान्हापुर था और जिसे पहले अंग्रेजी में कानपुर कहा जाता था, भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है। यह उत्तर भारत का प्रमुख वित्तीय और वाणिज्यिक केंद्र है।

कानपुर किस लिए प्रसिद्ध है?

कानपुर की प्रसिद्धि का श्रेय इसके विश्व प्रसिद्ध चमड़ा उद्योग को जाता है। यहां आपको जूते, बेल्ट, बैग, पर्स और जैकेट जैसे निर्यात-गुणवत्ता वाले चमड़े के सामान के ढेरों विकल्प मिलेंगे।

कानपुर में कौन सी भाषा बोली जाती है?

कानपुर में, हिंदी और उर्दू प्रमुख भाषाएं हैं। इसके अलावा, आबादी का एक बड़ा हिस्सा अवधी बोलता है, और कुछ कम लोग पंजाबी बोलते हैं। कन्नौजी की एक बोली, कनपुरिया, भी बोली जाती है, और इसे भोजपुरी और बुंदेली जैसे विभिन्न स्रोतों से प्राप्त एक विशिष्ट बोली माना जाता है।

उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े शहरों की लिस्ट

 

रैंक

शहर का नाम

जनसंख्या

क्षेत्र (किमी²) 

घनत्व

(निवासी/किमी²)

ज़िला

1

कानपुर

2,920,496

300

9,732

कानपुर

2

लखनऊ

2,902,920

337

8,601

लखनऊ

3

गाजियाबाद

2,375,820

    

गाजियाबाद

4

आगरा

1,760,285

149

11,784

आगरा

5

वाराणसी/बनारस

1,432,280

112

12,747

वाराणसी

6

मेरठ

1,420,902

183

7,737

मेरठ

7

अलाहाबाद

1,212,395

81

14,841

अलाहाबाद

8

बलेरी

985,752

126

7,821

बलेरी

9

अलीगढ़

911,223

40

22,538

अलीगढॉ

10

मुरादाबाद

887,871

88

10,012

मुरादाबाद

 

कटोरे जैसा है उत्तर प्रदेश का यह शहर, क्या जानते हैं आप?

 

