कौन हैं भारतीय नौसेना के 8 अफसर, जिन्हें कतर ने सुनाई फांसी की सजा, जानें पूरा मामला?

पश्चिमी एशिया के देश कतर की एक स्थानीय अदालत ने भारतीय नौसेना के आठ पूर्व अफसरों को फांसी की सजा सुनाई है. इन अफसरों को अगस्त 2022 में कतर में गिरफ्तार किया गया था. वहीं भारत सरकार ने इस फैसले को स्तब्धकारी बताया है और साथ ही कानूनी विकल्पों पर विचार कर रही है.

क़तर के अधिकारियों ने इस मामले में अभी तक भारतीय नागरिकों के खिलाफ आरोपों को सार्वजनिक नहीं किया है. भारतीय विदेश मंत्रालय ने मामले का संज्ञान लेते हुए हर संभव राजनयिक मदद की बात कही है. कतर के समाचार पत्रों की रिपोर्ट की मानें तो इन सभी पर जासूसी के आरोप लगाए गए हैं.

VIDEO | "It is absolutely shocking. India has such good relations with Qatar and this was not expected. We hardly even know the charges against them. I do not think the trial has been fair. Indian government should be proactive in getting them out as they are our veterans," says… pic.twitter.com/OVjmAVX299