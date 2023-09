Alien corpses: कौन हैं Jaime Maussan जिन्होंने मैक्सिको की संसद में दिखाए 'एलियन' के शव?

लैटिन अमेरिकी देश मैक्सिको की संसद में एलियन (Alien) को लेकर एक असामान्य घटना देखने को मिली है. इस घटना के बाद से ही मैक्सिको की संसद चर्चा में आ गयी है. इससे जुड़े आयोजकों का दावा है कि ममी बन चुके ये शव 1000 साल पुराने हैं और इन्हें पेरू के कूस्को से लाया गया है. चलिये जानें क्या है पूरा मामला.

Two alleged "non-human" alien corpses have been shown to Mexican officials today pic.twitter.com/UU0SyJhvW8

Get the latest General Knowledge and Current Affairs from all over India and world for all competitive exams.