भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहते हैं? जानें इसका असली कारण

By Mahima Sharan
Sep 23, 2025, 17:33 IST

भारत को अक्सर उसके विशाल आकार, अलग-अलग तरह की भौगोलिक बनावट और खास सांस्कृतिक पहचान की वजह से उपमहाद्वीप कहा जाता है। यह हिमालय और महासागरों जैसी प्राकृतिक सीमाओं से घिरा है, जो इसे बाकी एशिया से अलग करता है। इस क्षेत्र में सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान जैसे पड़ोसी देश भी आते हैं। इस लेख में हम जानेंगे कि भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है। हम इसकी भौगोलिक बनावट, ऐतिहासिक महत्व और उन वजहों को समझेंगे जो इसे सिर्फ एक देश से कहीं ज्यादा बनाती हैं।

why is india called a subcontinent
भारत दक्षिण एशिया का एक बड़ा और विविधताओं से भरा देश है। यह अपनी समृद्ध संस्कृति, लंबे इतिहास और जीवंत परंपराओं के लिए जाना जाता है। भौगोलिक रूप से देखें तो भारत में सब कुछ है—ऊंचे पहाड़, चौड़े मैदान, गहरी नदियां, रेगिस्तान, जंगल और एक लंबी तटरेखा। इसके उत्तर में हिमालय है, तो दक्षिण में हिंद महासागर। भारत का भूभाग बहुत बड़ा है और यह बाकी एशिया से अलग नजर आता है। भारत सिर्फ एक देश नहीं है, इसे उपमहाद्वीप भी कहा जाता है। लेकिन ऐसा क्यों है? क्या चीज भारत को दूसरे देशों से अलग बनाती है?

"उपमहाद्वीप" शब्द का इस्तेमाल किसी महाद्वीप के भीतर एक बड़े, खास और अलग-थलग क्षेत्र के लिए किया जाता है। भारत इस परिभाषा पर पूरी तरह से खरा उतरता है। इस लेख में, हम इस नाम के पीछे की वजहों को समझेंगे। हम भारत की भौगोलिक बनावट, इतिहास और उन खासियतों को जानेंगे, जो इसे सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि अपने आप में एक उपमहाद्वीप बनाती हैं।

उपमहाद्वीप क्या है?

उपमहाद्वीप एक बड़ा और अलग भूभाग होता है। यह किसी बड़े महाद्वीप का हिस्सा होता है, लेकिन अक्सर पर्वत श्रृंखलाओं या समुद्र जैसी बड़ी भौगोलिक विशेषताओं के कारण उससे अलग होता है।

एक उपमहाद्वीप की मुख्य विशेषताएं

उपमहाद्वीप कुछ मुख्य वजहों से अपने महाद्वीप के बाकी हिस्सों से अलग दिखते हैं:

भौगोलिक सीमाएं: आमतौर पर ये ऊंचे पहाड़ों, पठारों या तटरेखाओं जैसी प्राकृतिक बाधाओं से घिरे होते हैं, जो एक साफ बंटवारा करती हैं।

अलग भूविज्ञान: कुछ मामलों में, एक उपमहाद्वीप अपनी अलग टेक्टोनिक प्लेट पर स्थित हो सकता है। इसकी भूवैज्ञानिक उत्पत्ति मुख्य महाद्वीप से अलग होती है।

सांस्कृतिक और राजनीतिक पहचान: एक उपमहाद्वीप के भीतर आने वाले देशों के बीच अक्सर ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंध होते हैं। इसी वजह से वे एक पहचाने जाने वाले क्षेत्र के रूप में देखे जाते हैं।

उपमहाद्वीप के उदाहरण

इसका एक प्रमुख उदाहरण भारतीय उपमहाद्वीप है। इस क्षेत्र में भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देश शामिल हैं। यह उत्तर में विशाल हिमालय पर्वत श्रृंखला के कारण बाकी एशिया से साफ तौर पर अलग है।

भारतीय उपमहाद्वीप अपनी खुद की टेक्टोनिक प्लेट पर भी स्थित है, जिसे इंडियन प्लेट कहते हैं। यह प्लेट धीरे-धीरे यूरेशियन प्लेट में धंस रही है, और इसी प्रक्रिया के कारण हिमालय की ऊंचाई आज भी बढ़ रही है। अरब प्रायद्वीप और अलास्का प्रायद्वीप को भी कभी-कभी उपमहाद्वीप माना जाता है।

भारत को उपमहाद्वीप क्यों माना जाता है?

भारत को उसकी खास और आत्मनिर्भर प्रकृति के कारण एक उपमहाद्वीप माना जाता है, जो उसके भूगोल और भूविज्ञान दोनों का परिणाम है। इसके मुख्य कारण हैं:

1. भौगोलिक अलगाव

भारत एक बड़ा, त्रिभुज के आकार का प्रायद्वीप है। यह अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर से घिरा हुआ है। इसके उत्तर में, विशाल हिमालय पर्वत श्रृंखला एक बहुत बड़ी प्राकृतिक बाधा के रूप में काम करती है। यह इस क्षेत्र को बाकी एशिया से अलग करती है। इसी अलगाव के कारण यहां एक अनोखे पारिस्थितिकी तंत्र और संस्कृति का विकास हो पाया है।

2. भूवैज्ञानिक इतिहास

भूवैज्ञानिक रूप से, भारतीय उपमहाद्वीप अपनी खुद की टेक्टोनिक प्लेट पर स्थित है, जिसे इंडियन प्लेट के नाम से जाना जाता है। लाखों साल पहले, यह प्लेट गोंडवाना नामक विशाल महाद्वीप से टूटकर अलग हो गई थी। इसके बाद यह उत्तर की ओर खिसकती गई और आखिर में यूरेशियन प्लेट से टकरा गई। इसी टक्कर से हिमालय का निर्माण हुआ और इस भूभाग को अपनी अलग भूवैज्ञानिक पहचान मिली।

3. सांस्कृतिक विविधता

भारतीय उपमहाद्वीप के विशाल आकार के कारण यहां संस्कृतियों, भाषाओं और धर्मों की एक असाधारण विविधता विकसित हुई है। यह विविधता किसी पूरे महाद्वीप के बराबर है। इसमें कई तरह की जलवायु, भू-दृश्य और जातीय समूह शामिल हैं, जो भौगोलिक बाधाओं के कारण बाकी दुनिया से कुछ हद तक अलग रहकर विकसित हुए हैं। यह क्षेत्र सैकड़ों भाषाओं का घर है। साथ ही यह हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख धर्म जैसे प्रमुख धर्मों की जन्मभूमि भी है।

उपमहाद्वीप में शामिल देश

'उपमहाद्वीप' शब्द का इस्तेमाल सबसे ज्यादा भारतीय उपमहाद्वीप के लिए किया जाता है। इसमें दक्षिण एशिया के सात देश शामिल हैं, जो भौगोलिक और सांस्कृतिक रूप से बाकी एशियाई महाद्वीप से अलग हैं।

देश

विवरण

भारत

क्षेत्रफल और जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा देश

पाकिस्तान

भारत के उत्तर-पश्चिम में, पहले ब्रिटिश भारत का हिस्सा था

बांग्लादेश

भारत के पूर्व में, पहले पूर्वी पाकिस्तान था

नेपाल

एक स्थलरुद्ध देश, भारत के उत्तर में, हिमालय में स्थित

भूटान

एक स्थलरुद्ध देश, भारत के उत्तर में, पहाड़ी इलाका

श्रीलंका

भारत के दक्षिण में स्थित एक द्वीपीय देश

मालदीव

हिंद महासागर में एक द्वीपीय देश, भारत के दक्षिण-पश्चिम में

भारतीय उपमहाद्वीप हिमालय पर्वत श्रृंखला द्वारा शेष एशिया से अलग है। इसके देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक, भाषाई और ऐतिहासिक संबंध हैं।

कभी-कभी, अरब प्रायद्वीप और ऑस्ट्रेलिया जैसे क्षेत्रों को भी उनकी खास विशेषताओं के कारण उपमहाद्वीप कहा जाता है। लेकिन ज्यादातर आम बोलचाल में, "उपमहाद्वीप" शब्द का मतलब दक्षिण एशिया से ही होता है।


Mahima Sharan
Mahima Sharan

Sub Editor

Mahima Sharan, working as a sub-editor at Jagran Josh, has graduated with a Bachelor of Journalism and Mass Communication (BJMC). She has more than 3 years of experience working in electronic and digital media. She writes on education, current affairs, and general knowledge. She has previously worked with 'Haribhoomi' and 'Network 10' as a content writer. She can be reached at mahima.sharan@jagrannewmedia.com.

... Read More

