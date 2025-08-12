World Athletics Continental Tour Bronze 2025: Check Complete Medal Winners List Here!

IBPS PO Admit Card 2025 Soon
World Athletics Continental Tour Bronze Medal Winners
The inaugural edition of the World Athletics Continental Tour Bronze witnessed an extraordinary display of sportsmanship in the track and field section by Indian athletes.

The event was highlighted by some stellar performances by Indian athletes such as Murali Shreesankar who jumped 8.13 m to win the gold medal, this was also his season’s best performance.

In women’s javelin throw, Anoo Rani won the gold medal with a winning throw of 62.01 metres. In the 200 metre race, Animesh Kujur won the title by defeating South Korean athlete Ko Sheungwan. He achieved the feat in 20.77 seconds.

In this article, we will be covering the complete medal winners list of the World Athletics Continental Tour Bronze. 

World Athletics Continental Tour Bronze: Medal Winners List

The following is the list of medal winners for the men’s and women’s events in the inaugural edition of the World Athletics Continental Tour Bronze, held in Bhubaneswar on August 10, 2025.

Men’s Event Winners

Event

Gold

Performance

Silver

Performance

Bronze

Performance

100m

Muhammad Azeem Bin Mohd. Fahmi (MAS)

10.35 seconds

Chamod Yodhasinghe (SRI)

10.43 seconds

Danish Iftikhar Muhammas Roslee (MAS)

10.5 seconds

200m

Animesh Kujur (IND)

20.77 seconds

Ko Seunghwan (KOR)

20.95 seconds

G. Ragul Kumar (IND)

21.17 seconds

400m

Vishal T.K. (IND)

45.72 seconds

Amoj Jacob (IND)

45.86 seconds

T. Santhosh Kumar (IND)

46.89 seconds

800m

Mohammed Afsal (IND)

1:46.60 minutes

Prakash Gadade (IND)

1:47.14 minutes

Krishan Kumar (IND)

1:48.00 minutes

5000m

Waberi Houssein (DJI)

14:05.36 minutes

Abhishek Pal (IND)

14:10.60 minutes

Sawan Barwal (IND)

14:13.41 minutes

4x400m Relay

Sri Lanka

3:08.22 minutes

India

3:08.37 minutes

Iraq minutes

3:08.74 minutes

Long Jump

Murali Sreeshankar (IND)

8.13m

Shahnavaz Khan (IND)

8.04m

Lokesh Sathyanathan (IND)

7.85m

Triple Jump

Abdulla Aboobacker (IND)

16.53m

Karthik Unnikrishnan (IND)

16.42m

Gailey V. (IND)

16.26m

Javelin

Rumesh Tharanga (SRI)

86.50m

Shivam Lohakare (IND)

80.73m

Sumedha Ranasinghe (SRI)

80.65m

Source: Worldathletics.org

Women’s Event Winners

Event

Gold

Performance

Silver

Performance

Bronze

Performance

100m

Abinaya Rajarajan (IND)

11.57 seconds

Sneha (IND)

11.7 seconds

Nithya Gandhe (IND)

11.7 seconds

200m

Angel Silvia (IND)

23.95 seconds

Nithya Gandhe (IND)

24.11 seconds

Unnathi Aiyappa (IND)

24.56 seconds

400m

Vijayakumari (IND)

53.4 seconds

Devyaniba Zala (IND)

53.87 seconds

Louise Evans (GBR)

54.28 seconds

800m

Amandeep Kaur (IND)

2:04.31 minutes

Huidrom Bhumeshwory (IND)

2:06.96  minutes

Thota Sankeertana (IND)

2:07.17 minutes

1500m

Pooja (IND)

4:15.13 minutes

Lili Das (IND)

4:17.66

Amandeep Kaur (IND)

4:27.14 minutes

100m Hurdles

Pragyan Prasanti Sahu (IND)

13.74

Nandhini Kongan (IND)

13.8

Anjali (IND)

14

Long Jump

Shaili Singh (IND)

6.28m

Bhavani Yadav (IND)

6.13m

Sandra Babu (IND)

6.10m

Javelin

Annu Rani (IND)

62.01m

Hatarabag Lekamalage (SRI)

56.27m

Deepika (IND)

54.20m

Source: Worldathletics.org

