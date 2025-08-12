World Athletics Continental Tour Bronze 2025: Check Complete Medal Winners List Here!

The inaugural edition of the World Athletics Continental Tour Bronze witnessed an extraordinary display of sportsmanship in the track and field section by Indian athletes.
The event was highlighted by some stellar performances by Indian athletes such as Murali Shreesankar who jumped 8.13 m to win the gold medal, this was also his season’s best performance.
In women’s javelin throw, Anoo Rani won the gold medal with a winning throw of 62.01 metres. In the 200 metre race, Animesh Kujur won the title by defeating South Korean athlete Ko Sheungwan. He achieved the feat in 20.77 seconds.
In this article, we will be covering the complete medal winners list of the World Athletics Continental Tour Bronze.
World Athletics Continental Tour Bronze: Medal Winners List
The following is the list of medal winners for the men’s and women’s events in the inaugural edition of the World Athletics Continental Tour Bronze, held in Bhubaneswar on August 10, 2025.
Men’s Event Winners
|
Event
|
Gold
|
Performance
|
Silver
|
Performance
|
Bronze
|
Performance
|
100m
|
Muhammad Azeem Bin Mohd. Fahmi (MAS)
|
10.35 seconds
|
Chamod Yodhasinghe (SRI)
|
10.43 seconds
|
Danish Iftikhar Muhammas Roslee (MAS)
|
10.5 seconds
|
200m
|
Animesh Kujur (IND)
|
20.77 seconds
|
Ko Seunghwan (KOR)
|
20.95 seconds
|
G. Ragul Kumar (IND)
|
21.17 seconds
|
400m
|
Vishal T.K. (IND)
|
45.72 seconds
|
Amoj Jacob (IND)
|
45.86 seconds
|
T. Santhosh Kumar (IND)
|
46.89 seconds
|
800m
|
Mohammed Afsal (IND)
|
1:46.60 minutes
|
Prakash Gadade (IND)
|
1:47.14 minutes
|
Krishan Kumar (IND)
|
1:48.00 minutes
|
5000m
|
Waberi Houssein (DJI)
|
14:05.36 minutes
|
Abhishek Pal (IND)
|
14:10.60 minutes
|
Sawan Barwal (IND)
|
14:13.41 minutes
|
4x400m Relay
|
Sri Lanka
|
3:08.22 minutes
|
India
|
3:08.37 minutes
|
Iraq minutes
|
3:08.74 minutes
|
Long Jump
|
Murali Sreeshankar (IND)
|
8.13m
|
Shahnavaz Khan (IND)
|
8.04m
|
Lokesh Sathyanathan (IND)
|
7.85m
|
Triple Jump
|
Abdulla Aboobacker (IND)
|
16.53m
|
Karthik Unnikrishnan (IND)
|
16.42m
|
Gailey V. (IND)
|
16.26m
|
Javelin
|
Rumesh Tharanga (SRI)
|
86.50m
|
Shivam Lohakare (IND)
|
80.73m
|
Sumedha Ranasinghe (SRI)
|
80.65m
Source: Worldathletics.org
Women’s Event Winners
|
Event
|
Gold
|
Performance
|
Silver
|
Performance
|
Bronze
|
Performance
|
100m
|
Abinaya Rajarajan (IND)
|
11.57 seconds
|
Sneha (IND)
|
11.7 seconds
|
Nithya Gandhe (IND)
|
11.7 seconds
|
200m
|
Angel Silvia (IND)
|
23.95 seconds
|
Nithya Gandhe (IND)
|
24.11 seconds
|
Unnathi Aiyappa (IND)
|
24.56 seconds
|
400m
|
Vijayakumari (IND)
|
53.4 seconds
|
Devyaniba Zala (IND)
|
53.87 seconds
|
Louise Evans (GBR)
|
54.28 seconds
|
800m
|
Amandeep Kaur (IND)
|
2:04.31 minutes
|
Huidrom Bhumeshwory (IND)
|
2:06.96 minutes
|
Thota Sankeertana (IND)
|
2:07.17 minutes
|
1500m
|
Pooja (IND)
|
4:15.13 minutes
|
Lili Das (IND)
|
4:17.66
|
Amandeep Kaur (IND)
|
4:27.14 minutes
|
100m Hurdles
|
Pragyan Prasanti Sahu (IND)
|
13.74
|
Nandhini Kongan (IND)
|
13.8
|
Anjali (IND)
|
14
|
Long Jump
|
Shaili Singh (IND)
|
6.28m
|
Bhavani Yadav (IND)
|
6.13m
|
Sandra Babu (IND)
|
6.10m
|
Javelin
|
Annu Rani (IND)
|
62.01m
|
Hatarabag Lekamalage (SRI)
|
56.27m
|
Deepika (IND)
|
54.20m
