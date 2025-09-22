RRB NTPC Result 2025 OUT
ये हैं दुनिया के सबसे कम विकसित देश, यहां देखें 2025 की पूरी लिस्ट

By Mahima Sharan
Sep 22, 2025, 11:56 IST

संयुक्त राष्ट्र के अनुसार दुनिया के 10 सबसे कम विकसित देशों (LDCs) के बारे में जानें। 2025 की आधिकारिक सूची 2024 की समीक्षा पर आधारित है और इसमें 45 देश शामिल हैं। हालांकि, बांग्लादेश और कंबोडिया जैसे कई देश आने वाले सालों में इस सूची से बाहर निकलने की राह पर हैं, क्योंकि उन्होंने अपने विकास में काफी प्रगति दिखाई है। उन देशों के बारे में जानें, जिनका भविष्य गरीबी और संघर्ष के खिलाफ लड़ाई से तय हो रहा है।

worlds least developed countries check the list for 2025

वैश्वीकृत दुनिया में, "सबसे कम विकसित देश" (LDCs) उन देशों की एक महत्वपूर्ण कैटेगरी है, जो टिकाऊ विकास के लिए गंभीर ढांचागत चुनौतियों का सामना करते हैं। इन्हें संयुक्त राष्ट्र द्वारा परिभाषित किया गया है, जिसमें UNCTAD और यूएन का LDC पोर्टल जैसे विश्वसनीय स्रोत शामिल हैं। इन देशों में सामाजिक-आर्थिक विकास के संकेतक सबसे निचले स्तर पर होते हैं। साथ ही, ये आर्थिक और पर्यावरणीय झटकों के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं। संयुक्त राष्ट्र की हर तीन साल में होने वाली समीक्षा प्रक्रिया इन देशों की पहचान करने और उन पर नजर रखने के लिए महत्वपूर्ण है। हाल के आकलनों से 2025 और उसके बाद के सालों की सूची की एक साफ तस्वीर मिलती है।

10 सबसे कम विकसित देशों की सूची

संयुक्त राष्ट्र देशों को LDC के रूप में तीन मुख्य मानदंडों के आधार पर नामित करता है। ये हैं - प्रति व्यक्ति कम सकल राष्ट्रीय आय (GNI), कम मानव संपत्ति सूचकांक (HAI), और उच्च आर्थिक व पर्यावरणीय भेद्यता सूचकांक (EVI)। नीचे दी गई तालिका बताती है कि संयुक्त राष्ट्र की सबसे हालिया समीक्षा के आधार पर ये दस देश LDC सूची में क्यों हैं।

यहां बताया गया है कि 2024 में संयुक्त राष्ट्र की सबसे हालिया समीक्षा के आंकड़ों के साथ ये 10 देश सबसे कम विकसित देशों की सूची में क्यों शामिल हैं।

क्र.सं

देश

प्रति व्यक्ति GNI (2024 का डेटा)

1.

अफगानिस्तान

$437 डॉलर

2.

अंगोला

$3,141 डॉलर

3.

बांग्लादेश

$1,827 डॉलर

4.

बेनिन

$1,316 डॉलर

5.

बुर्किना फासो

$853 डॉलर

6.

बुरुंडी

$298 डॉलर

7.

कंबोडिया

N/A (मानदंड पूरे किए)

8.

मध्य अफ्रीकी गणराज्य

$473 डॉलर

9.

चाड

$922 डॉलर

10.

कोमोरोस

N/A

यहां सबसे कम विकसित देशों, स्थलरुद्ध विकासशील देशों और छोटे द्वीपीय विकासशील राज्यों (OHRLLS) के लिए संयुक्त राष्ट्र के उच्च प्रतिनिधि के कार्यालय और व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCTAD) की आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार 10 सबसे कम विकसित देशों की सूची दी गई है।

संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक सूची के अनुसार, 2025 तक के सबसे कम विकसित देशों की सूची यहां दी गई है:

1.  अफगानिस्तान

$380 डॉलर की प्रति व्यक्ति GNI के साथ, अफगानिस्तान की LDC हालत दशकों के संघर्ष और राजनीतिक अस्थिरता का सीधा नतीजा है। देश गंभीर मानवीय संकटों का सामना कर रहा है और इसकी अर्थव्यवस्था तबाह हो चुकी है। इसके कारण यहां मानव पूंजी बेहद कम है। इसका चारों तरफ से जमीन से घिरा होना इसकी आर्थिक कमजोरी को और बढ़ाता है। इस वजह से यह बाहरी मदद पर बहुत ज्यादा निर्भर है और क्षेत्रीय अस्थिरता के प्रति संवेदनशील है।

2.  अंगोला

यह देश सूची में इसलिए बना हुआ है क्योंकि इसका मानव संपत्ति सूचकांक (HAI) कम है और आर्थिक व पर्यावरणीय भेद्यता सूचकांक (EVI) ज्यादा है। हालांकि, इसकी प्रति व्यक्ति GNI दूसरों की तुलना में थोड़ी ज्यादा है, फिर भी इसकी अर्थव्यवस्था काफी हद तक तेल निर्यात पर निर्भर है। इसके अलावा, यह वैश्विक बाजार में वस्तुओं की कीमतों में उतार-चढ़ाव के कारण कमजोर बना हुआ है। इसका लाभ आम लोगों तक मानव विकास के रूप में नहीं पहुंच पाया है।

3.  बांग्लादेश

बांग्लादेश इस सूची से बाहर निकलने की राह पर एक सफल कहानी है, क्योंकि इसने LDC के तीनों मानदंडों को पूरा कर लिया है। $2,684 डॉलर की प्रति व्यक्ति GNI के साथ, इसने प्रभावशाली आर्थिक विकास दिखाया है। इसे सूची से बाहर निकलने की सिफ़ारिश की गई है, जो आधिकारिक तौर पर नवंबर 2026 के लिए निर्धारित है। जब तक यह पांच साल की तैयारी की अवधि पूरी नहीं कर लेता, तब तक यह LDC सूची में बना रहेगा। ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए है कि इसे मिलने वाली विशेष सहायता के बिना भी इसका बदलाव सहज हो और विकास टिकाऊ बना रहे।

4.  बेनिन

बेनिन की प्रति व्यक्ति GNI हाल ही में LDC की सीमा को पार कर गई है और यह $1,316 डॉलर है। इस आर्थिक प्रगति के बावजूद, यह एक LDC बना हुआ है क्योंकि यह मानव संपत्ति सूचकांक (HAI) और आर्थिक भेद्यता सूचकांक (EVI) के मामले में अभी भी काफी पीछे है। इसके अलावा, इसकी अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कुछ कृषि निर्यातों पर निर्भर है, जिससे यह कीमतों में उतार-चढ़ाव के प्रति संवेदनशील हो जाती है। यह सब इसके समग्र मानव विकास में बाधा डालता है।

5.  बुर्किना फासो

$853 डॉलर की प्रति व्यक्ति GNI के साथ बुर्किना फासो अपने विकास में कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। देश राजनीतिक अस्थिरता, सुरक्षा संकट और धीमी वृद्धि के कारण एक कमजोर अर्थव्यवस्था जैसी समस्याओं से जूझ रहा है। यह एक कमजोर कृषि क्षेत्र पर बहुत ज्यादा निर्भर है। ये कारक, सूखे जैसी जलवायु संबंधी चुनौतियों के साथ मिलकर, इसके मानव संपत्ति सूचकांक को कम रखते हैं और इसकी आबादी को व्यापक गरीबी में बनाए रखते हैं।

6.  बुरुंडी

बुरुंडी की LDC हालत अत्यधिक गरीबी और कमजोर मानव पूंजी को दर्शाती है। इसके अलावा, इसका मानव संपत्ति सूचकांक (HAI) बहुत कम है और यह सार्वजनिक स्वास्थ्य व शिक्षा में कई चुनौतियों का सामना करता है। राजनीतिक कमजोरी और आर्थिक विविधता की कमी इसकी प्रगति में बाधा डालती है और इसे मजबूती से LDC सूची में बनाए रखती है।

7.  कंबोडिया

कंबोडिया ने काफी प्रगति की है और 2027 में LDC सूची से बाहर निकलने की राह पर है। देश ने अपनी आर्थिक वृद्धि और सामाजिक संकेतकों में अच्छी प्रगति के कारण GNI और HAI के मानदंड पूरे कर लिए हैं। हालांकि, यह अभी तैयारी की अवधि में है, और इसे LDC-विशिष्ट लाभ मिलते रहेंगे।

8.  मध्य अफ्रीकी गणराज्य

मध्य अफ्रीकी गणराज्य लगातार सबसे कमजोर देशों में से एक रहा है, जहां प्रति व्यक्ति GNI सिर्फ $473 डॉलर है। कई संघर्षों और अस्थिरता ने देश को तबाह कर दिया है। इसके कारण एक बड़ा मानवीय संकट पैदा हुआ है और मानव विकास का स्तर बहुत नीचे चला गया है। इसका मानव संपत्ति सूचकांक असाधारण रूप से कम है और आर्थिक व पर्यावरणीय भेद्यता सूचकांक बहुत ज्यादा है। यह इसे दुनिया के सबसे चुनौतीपूर्ण देशों में से एक बनाता है।

9.  चाड

साहेल क्षेत्र में एक जमीन से घिरा देश होने के नाते, चाड की LDC हालत का कारण $922 डॉलर की कम प्रति व्यक्ति GNI, कम मानव संपत्ति सूचकांक, और आर्थिक व पर्यावरणीय झटकों के प्रति उच्च संवेदनशीलता है। इसकी अर्थव्यवस्था काफी हद तक तेल और कृषि पर निर्भर है। इस वजह से, यह वैश्विक बाजार के उतार-चढ़ाव और जलवायु परिवर्तन के प्रति बहुत संवेदनशील है। चल रही राजनीतिक अस्थिरता भी इसके विकास की चुनौतियों को बढ़ाती है।

10. कोमोरोस

हालांकि कोमोरोस की प्रति व्यक्ति GNI तुलनात्मक रूप से ज्यादा है, फिर भी यह अपनी अत्यधिक आर्थिक और पर्यावरणीय कमजोरी के कारण एक LDC बना हुआ है। यह एक छोटा द्वीपीय विकासशील देश भी है। यह लगातार प्राकृतिक आपदाओं और अपने छोटे घरेलू बाजार से पैदा होने वाली ढांचागत चुनौतियों का सामना करता है।

2025 का दृष्टिकोण और भविष्यवाणियां

हालांकि 2025 के लिए सूची काफी हद तक वैसी ही है, लेकिन आने वाले सालों में इसमें बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। कई देश LDC की हालत से बाहर निकलने की राह पर हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के एक प्रस्ताव के अनुसार, बांग्लादेश, लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक और नेपाल नवंबर 2026 में इस सूची से बाहर हो जाएंगे। यह उनकी राष्ट्रीय विकास रणनीतियों में उल्लेखनीय प्रगति और उनके भविष्य की आर्थिक मजबूती के लिए एक सकारात्मक दृष्टिकोण को दर्शाता है। यह इस बात का साफ संकेत है कि किसी देश की LDC हालत हमेशा के लिए नहीं होती।

"कोई देश LDC कैटेगरी से तब बाहर निकल सकता है, जब वह लगातार दो त्रिवार्षिक समीक्षाओं में तीन में से दो मानदंडों (आय, मानव संपत्ति और आर्थिक व पर्यावरणीय भेद्यता) को पूरा कर ले... सूची से बाहर निकलने की प्रक्रिया कम से कम तीन साल बाद पूरी होती है..." – संयुक्त राष्ट्र LDC पोर्टल



