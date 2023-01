Brand Guardianship Index 2023: मुकेश अंबानी की मिली वर्ल्ड वाइड दूसरी रैंक, जानें कौन है टॉप पर?

Brand Guardianship Index 2023: रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी को ब्रांड फाइनेंस द्वारा जारी ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023 में भारतीय बिज़नेसमैन के रूप में प्रथम स्थान मिला है जबकि वर्ल्ड वाइड वह इस रैंकिंग में दूसरे स्थान पर है.

हाल ही में ब्रांड वैल्यूएशन कंसल्टेंसी, ब्रांड फाइनेंस (Brand Finance) ने ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023 जारी की है जिसमें अमेरिकी टेक लीडर एनवीडिया (Nvidia) के जेन्सेन हुआंग (Jensen Huang) ने प्रथम स्थान हासिल किया है.

दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2023 के दौरान डेलॉइट के सहयोग से आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में ब्रांड फाइनेंस ने ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023 को लांच किया है.

Mukesh Ambani ranked No. 2 globally and No.1 among Indians in Brand Guardianship Index 2023



