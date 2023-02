Republic Day Parade Awards: उत्तराखंड की झांकी को मिला प्रथम पुरस्कार, जानें क्या था झांकी का थीम?

Republic Day Parade Awards: दिल्ली में 'कर्तव्य पथ' पर 74वें गणतंत्र दिवस परेड के अवसर पर अपने राज्य की कला और संस्कृति का प्रदर्शन करने वाली उत्तराखंड की झांकी ने प्रथम पुरस्कार जीता है. इस जीत पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को बधाई दी है.

इसके अतिरिक्त तीनों सेनाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल का अवार्ड पंजाब रेजिमेंट ने जीता. साथ ही सीआरपीएफ को 'CAPFs और अन्य सहायक बलों के बीच सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी' का अवार्ड दिया गया.

The tableau of Uttarakhand at Kartavya Path during #RepublicDay parade 2023 wins best tableau award. The tableau showcased the glimpses of Manaskhand. @DIPR_UK @pushkardhami @LtGenGurmit @ukcmo @DDnews_dehradun @airnews_ddn @PIB_India pic.twitter.com/UmtBH1q3Gv

74वें गणतंत्र दिवस परेड में शामिल उत्तराखंड की झांकी का थीम/टाइटल मंदिर माला मिशन के अंतर्गत 'मानसखंड' था जिसे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुझाया था. दिल्ली कैंट में झांकी के निर्माण के समय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसका निरीक्षण किया था साथ ही राज्य की संस्कृति के अनुरुप निर्माण के निर्देश भी दिए थे.

गणतंत्र दिवस परेड 2023 की सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी और झांकी की घोषणा कर दी गई है. जूरी के एक पैनल द्वारा और MyGov द्वारा आयोजित एक ऑनलाइन वोटिंग के माध्यम से अलग-अलग परिणाम घोषित किए गए हैं. जूरी के इस पैनल में तीन सदस्य थे.

उत्तराखंड राज्य ने झांकी के लिए पहला पुरस्कार जीता, इसके बाद महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश क्रमशःदूसरे और तीसरे स्थान पर रहे.

महाराष्ट्र की झांकी आजादी के अमृत महोत्सव और नारी शक्ति पर आधारित थी, जबकि उत्तर प्रदेश की झांकी में अयोध्या के दीपोत्सव को दिखाया गया था.

मंत्रालयों और विभागों की कटेगरी में जनजातीय कार्य मंत्रालय (एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय) की झांकी ने सर्वश्रेष्ठ अवार्ड जीता है.

जैव विविधता संरक्षण पर केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (CPWD) की झांकी और 'वंदे भारतम' नृत्य समूह को स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया है.

भारतीय वायुसेना का मार्चिंग दस्ता पॉपुलर च्वॉइस कैटेगरी में विजेता घोषित किया गया. राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की झांकी में, गुजरात ने पहला पुरस्कार जीता, उसके बाद उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की झांकियों को स्थान दिया गया.

गुजरात की झांकी में, मोढेरा गांव को स्थान दिया गया था. मोढेरा गांव, सूर्य मंदिर और भारत का पहला चौबीसों घंटे सौर ऊर्जा संचालित गांव है.

उत्तराखंड की झांकी में गढ़वाल की चारधाम यात्रा, कुमाऊं में मंदिर माला मिशन, प्रसिद्ध पौराणिक जागेश्वर धाम आदि को दिखाया गया था. साथ ही साथ उत्तराखंड के प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क,उत्तराखंड का राज्य पशु कस्तूरी मृग आदि को भी शामिल किया गया था. उत्तराखंड के प्रसिद्ध पक्षी तीतर, घुघुती, चकोर, मोनाल आदि का भी झांकी में स्थान दिया गया था.

Double delight for #CRPF as the @crpfindia Marching contingent on #RepublicDayParade 2023 declared 'Best Marching Contingent among CAPFs and other auxiliary forces' by both Panel of Judges and Popular Choice. pic.twitter.com/rwBvETZJjR