Bihar Board Exam Date 2026: बिहार बोर्ड 10वीं, 12वीं की डेटशीट जल्द होगी जार, जाने लेटेस्ट अपडेट

BSEB जल्द ही, 10वीं और 12वीं की Bihar Board Date Sheet 2026 जारी की जा सकती है। छात्रों के प्रैक्टिकल एग्जाम जनवरी में करवाए जाएंगे। साथ ही, थ्योरी एग्जाम का आयोजन फरवरी 2026 में करवाया जायेगा।

बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) लाखों छात्रों का इंतजार जल्द ही खत्म करने वाला है। मैट्रिक (10वीं) और इंटरमीडिएट (12वीं) बोर्ड एग्जाम 2026 की डेटशीट जल्द ही जारी करने की उम्मीद है। पिछले साल को देखते हुए, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि बोर्ड फरवरी 2026 में एग्जाम शुरू कर देगा। डेटशीट की अपडेट के लिए छात्र बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in या secondary.biharboardonline.com पर चेक करते रहें। Expected Date Sheet Release: BSEB कब जारी कर सकता है डेट शीट? बिहार बोर्ड अपनी बोर्ड एग्जाम का शेड्यूल मुख्य एग्जाम से लगभग दो महीने पहले जारी कर देता है। पिछले कुछ सालों के पैटर्न के अनुसार, छात्र नवंबर 2025 के अंत या दिसंबर 2025 के पहले विक में डेटशीट आने की उम्मीद कर सकते हैं। इवेंट अनुमान का समय डेटशीट जारी होने की डेट नवंबर/दिसंबर 2025 इंटर प्रैक्टिकल एग्जाम जनवरी 2026 12वीं (इंटरमीडिएट) की थ्योरी एग्जाम फरवरी 2026 (पहले/दूसरे सप्ताह से) 10वीं (मैट्रिक) की थ्योरी परीक्षा फरवरी 2026 (तीसरे सप्ताह से) एडमिट कार्ड जारी होने की डेट जनवरी 2026

एग्जाम की अनुमानित डेट्स और टाइम पिछले साल के शेड्यूल के अनुसार, 2026 के बोर्ड एग्जाम भी फरवरी के महीने में आयोजित हो सकते है। इंटरमीडिएट (12वीं) के एग्जाम मैट्रिक (10वीं) के एग्जाम से पहले शुरू हो सकते हैं। बोर्ड हर बार की तरह ये एग्जाम भी दो शिफ्ट में करवा सकते हैं। छात्र सभी अपडेट जानने के लिए नीचे दी गई टेबल पर नजर जरूर डालें। 12वीं (इंटरमीडिएट) एग्जाम का अनुमान 2026 शेड्यूल शुरू होने की संभावित डेट: 1 फरवरी 2026 के आस-पास। समाप्त होने की संभावित डेट: फरवरी 2026 के मध्य तक। पहली शिफ्ट (Morning Shift): सुबह 9:30 बजे से 12:45 बजे तक। दूसरी शिफ्ट (Evening Shift): दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:15 बजे तक। 10वीं (मैट्रिक) एग्जाम का अनुमान 2026 शेड्यूल शुरू होने की संभावित डेट: 17 फरवरी 2026 के आस-पास। समाप्त होने की संभावित डेट: फरवरी 2026 के अंतिम सप्ताह तक। पहली शिफ्ट (Morning Shift): सुबह 9:30 बजे से 12:45 बजे तक।