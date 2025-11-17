RRB Group D Previous Year Question Paper: आरआरबी ग्रुप डी के पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र पीडीएफ यहाँ से करें डाउनलोड

School Holiday on 17 November
By Sonal Mishra
Nov 17, 2025, 17:50 IST

RRB Group D Previous Year Question Paper:  आरआरबी ग्रुप डी के पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र आधिकारिक अधिसूचना के साथ जारी किए गए हैं। उम्मीदवार प्रश्नों के रुझान, महत्वपूर्ण विषयों और कठिनाई स्तरों का विश्लेषण करने के लिए शिफ्ट-वार पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। यह लेख आगामी आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 2025 में उम्मीदवारों को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने में मदद करने के लिए सीधे डाउनलोड लिंक, लेटेस्ट परीक्षा पैटर्न और विशेषज्ञ तैयारी सुझाव प्रदान करता है।

RRB Group D Previous Year Question Paper: आरआरबी ग्रुप डी के पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र आगामी आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा की तैयारी के लिए सबसे अच्छे संसाधनों में से एक हैं। ये प्रश्न पत्र रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) द्वारा जारी आधिकारिक पीडीएफ़ हैं। इससे उम्मीदवारों को परीक्षा प्रारूप, कुल अंकों और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों की जानकारी मिलती है। इन प्रश्न पत्रों का नियमित अभ्यास करने से उम्मीदवारों को प्रश्न पैटर्न समझने, सटीकता में सुधार करने और अपने समग्र प्रदर्शन को बेहतर बनाने में मदद मिलती है।

आरआरबी ग्रुप डी के पिछले वर्ष के प्रश्नपत्रों को हल करने से मजबूत और कमजोर क्षेत्रों की पहचान करने में भी मदद मिलती है, जिससे आपकी अध्ययन योजना को प्रभावी ढंग से समायोजित करना आसान हो जाता है।आरआरबी ग्रुप डी पाठ्यक्रम 2025 इसमें सामान्य विज्ञान, गणित, सामान्य बुद्धिमता और सामान्य जागरूकता जैसे प्रमुख विषय शामिल हैं, जो परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

यह लेख आपको परीक्षा में सफल होने में मदद करने के लिए नवीनतम परीक्षा पैटर्न, विस्तृत पाठ्यक्रम और विशेषज्ञ तैयारी युक्तियों के साथ-साथ आरआरबी ग्रुप डी पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र पीडीएफ के लिए सीधे डाउनलोड लिंक प्रदान करता है।

आरआरबी ग्रुप डी पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र

आरआरबी ग्रुप डी के पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र, रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) द्वारा पीडीएफ प्रारूप में जारी किए गए आधिकारिक प्रश्न पत्र हैं। ये प्रश्नपत्र उम्मीदवारों को परीक्षा पैटर्न, प्रश्नों के प्रकार और महत्वपूर्ण विषयों के बारे में स्पष्ट जानकारी देते हैं।

आरआरबी ग्रुप डी के पिछले वर्षों के प्रश्नपत्रों का अभ्यास करके उम्मीदवार अपनी तैयारी के स्तर का आकलन कर सकते हैं, अक्सर पूछे जाने वाले विषयों की पहचान कर सकते हैं और अपने समय प्रबंधन कौशल में सुधार कर सकते हैं। आरआरबी ग्रुप डी के प्रश्नपत्र में आमतौर पर अंकगणित, तर्कशक्ति और सामान्य जागरूकता जैसे विषयों से प्रश्न शामिल होते हैं। इन प्रश्नपत्रों का नियमित अभ्यास आत्मविश्वास बढ़ाने और वास्तविक परीक्षा के लिए सटीकता बढ़ाने में मदद करता है।

आरआरबी ग्रुप डी पिछले वर्ष के पेपर पीडीएफ डाउनलोड लिंक 

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आरआरबी ग्रुप डी के पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों की पीडीएफ़ डाउनलोड करें और उनका अभ्यास करें ताकि परीक्षा में अधिक महत्वपूर्ण और विभिन्न पालियों में बार-बार पूछे जाने वाले विषयों को समझ सकें। इन प्रश्नपत्रों को हल करने से उम्मीदवारों को अपने मजबूत और कमजोर क्षेत्रों की पहचान करने में मदद मिलती है, जिससे वे अपनी तैयारी की रणनीति को तदनुसार परिष्कृत कर सकते हैं।

उम्मीदवार प्रश्नों के रुझान और कठिनाई स्तर से भी परिचित हो सकते हैं। आरआरबी ग्रुप डी के पिछले वर्ष के पेपर की पीडीएफ आसानी से डाउनलोड करने और आगामी परीक्षा के लिए प्रभावी अभ्यास शुरू करने के लिए नीचे दिए गए सीधे लिंक का उपयोग करें।

दिनांक और बदलाव

पीडीएफ डाउनलोड करें

आरआरबी ग्रुप डी 06-10-2022 (शिफ्ट 1) पेपर

यहाँ क्लिक करें

आरआरबी ग्रुप डी 06-10-2022 (शिफ्ट 2) पेपर

यहाँ क्लिक करें

आरआरबी ग्रुप डी 06-10-2022 (शिफ्ट 3) पेपर

यहाँ क्लिक करें

आरआरबी ग्रुप डी 07-10-2022 (शिफ्ट 1) पेपर

यहाँ क्लिक करें

आरआरबी ग्रुप डी 07-10-2022 (शिफ्ट 2) पेपर

यहाँ क्लिक करें

आरआरबी ग्रुप डी 07-10-2022 (शिफ्ट 3) पेपर

यहाँ क्लिक करें

आरआरबी ग्रुप डी 11-10-2022 (शिफ्ट 1) पेपर

यहाँ क्लिक करें

आरआरबी ग्रुप डी 11-10-2022 (शिफ्ट 2) पेपर

यहाँ क्लिक करें

आरआरबी ग्रुप डी 11-10-2022 (शिफ्ट 3) पेपर

यहाँ क्लिक करें

आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा पैटर्न 2025

आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा पैटर्न सीबीटी स्तर-1 चरण के लिए उम्मीदवार की समग्र योग्यता और जागरूकता का मूल्यांकन करने हेतु चयन प्रक्रिया तैयार की गई है। चयन प्रक्रिया में तीन प्रमुख चरण शामिल हैं:

  1. कंप्यूटर-आधारित परीक्षण (सीबीटी)

  2. शारीरिक दक्षता परीक्षण (पीईटी)

  3. दस्तावेज़ सत्यापन (DV)

सामान्य विज्ञान, गणित, सामान्य बुद्धि एवं तर्कशक्ति, तथा सामान्य जागरूकता एवं समसामयिक मामलों जैसे विभिन्न विषयों से प्रश्न पूछे जाते हैं। परीक्षा में नकारात्मक अंकन प्रणाली का पालन किया जाता है, जहाँ प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक काटे जाते हैं। सीबीटी के कुल अंक 100 हैं और समय अवधि 90 मिनट (1 घंटा 30 मिनट) है।

नीचे दी गई तालिका में विस्तृत आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा पैटर्न देखें:

विषय

प्रश्नों की संख्या

समय अवधि

सामान्य विज्ञान

25

90 मिनट (1 घंटा 30 मिनट)

अंक शास्त्र

25

सामान्य बुद्धि एवं तर्क

30

सामान्य जागरूकता और समसामयिक मामले

20

कुल

100

आरआरबी ग्रुप डी के पिछले वर्ष के प्रश्नपत्र क्यों हल करें?

आरआरबी ग्रुप डी के पिछले वर्षों के प्रश्नपत्रों का अभ्यास करना परीक्षा की तैयारी के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है। इससे उम्मीदवारों को आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा पैटर्न, कठिनाई स्तर और पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के प्रकार को समझने में मदद मिलती है। उम्मीदवार सामान्य विज्ञान, गणित, सामान्य जागरूकता और तर्कशक्ति से अक्सर पूछे जाने वाले विषयों की पहचान कर सकते हैं। इससे सटीकता और गति में सुधार होता है और वास्तविक परीक्षा के दिन आत्मविश्वास बढ़ता है।

आरआरबी ग्रुप डी प्रश्न पत्रों को प्रभावी ढंग से कैसे हल करें?

उम्मीदवारों को आरआरबी ग्रुप डी के पिछले वर्षों के प्रश्नपत्रों को समयबद्ध तरीके से हल करना चाहिए, क्योंकि वास्तविक परीक्षा ऑनलाइन आयोजित की जाती है और सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त होते हैं। इन प्रश्नपत्रों को हल करते समय एक रणनीतिक दृष्टिकोण अपनाने से प्रदर्शन में उल्लेखनीय सुधार हो सकता है। निम्नलिखित कुछ उपयोगी सुझाव हैं:

  1. प्रश्न वितरण को समझने से पहले पूरे पेपर को ध्यानपूर्वक पढ़ें।

  2. वास्तविक परीक्षा स्थितियों का अनुकरण करने और समय का कुशलतापूर्वक प्रबंधन करने के लिए टाइमर या स्टॉपवॉच सेट करें।

  3. गति बनाने के लिए आसान प्रश्नों से शुरुआत करें, फिर धीरे-धीरे अधिक चुनौतीपूर्ण प्रश्नों की ओर बढ़ें।

  4. अपने प्रदर्शन का मूल्यांकन करने और कमजोर क्षेत्रों की पहचान करने के लिए पेपर हल करने के बाद आधिकारिक आरआरबी ग्रुप डी उत्तर कुंजी के साथ उत्तरों की तुलना करें।

Sonal Mishra
Sonal Mishra

Senior Content Writer

Sonal Mishra is an education industry professional with 6+ years of experience. She has previously worked with Dhyeya IAS and BYJU'S as a state PCS and UPSC content creator. She participated UPPCS mains exam in 2018.and is a postgraduate in geography from CSJMU Kanpur. She can be reached at sonal.mishra@jagrannewmedia.com

... Read More

