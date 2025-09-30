CBSE आज बंद करेगा प्राइवेट छात्रों के लिए रजिस्ट्रेशन, लेट फीस के साथ इस दिन तक कर सकते हैं अप्लाई

CBSE 10th And 12th Private Student Registration Close: सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (सीबीएसई) आज, 30 सितंबर 2025 को कक्षा 10 और 12 के प्राइवेट छात्रों के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया बंद कर देगा। हालांकि, जो छात्र अभी तक आवेदन नहीं कर पाए हैं, वे 11 अक्टूबर 2025 तक लेट फीस देकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। यह रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 9 सितंबर को शुरू हुई थी और छात्र सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट www.cbse.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
परीक्षा शुल्क विवरण:
एक विषय में शामिल होने के लिए शुल्क 320 रुपये है। प्रत्येक अतिरिक्त विषय के लिए भी शुल्क 320 रुपये है। कक्षा 12 के छात्रों को प्रत्येक प्रैक्टिकल परीक्षा के लिए 160 रुपये का भुगतान करना होगा। जो प्राइवेट छात्र 30 सितंबर तक आवेदन नहीं कर पाए, वे 3 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक लेट फीस के साथ आवेदन कर सकते हैं। लेट फीस 2000 रुपये अतिरिक्त है। परीक्षा केंद्र ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के समय चुने गए केंद्र के आधार पर आवंटित किया जाएगा।
कौन आवेदन कर सकता है?
सीबीएसई ने स्पष्ट किया है कि आवेदन फॉर्म और शुल्क का भुगतान ऑनलाइन ही करना होगा। अंतिम तिथि के बाद छात्र आवेदन नहीं कर सकेंगे। जो छात्र 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 और 2025 में बोर्ड परीक्षा में फेल हुए थे, वे 2026 की परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
मुख्य और पूरक परीक्षा 2024-25: 2024-25 की मुख्य और पूरक परीक्षा में कंपार्टमेंट वाले छात्र भी आवेदन कर सकते हैं। 2024-25 में फेल हुए या 'जरूरी रिपीट' श्रेणी में आने वाले छात्र भी आवेदन कर सकते हैं। सभी छात्रों के लिए परीक्षाएं एक ही समय में होती हैं। प्राइवेट छात्रों की परीक्षाएं रेगुलर छात्रों के साथ ही होती हैं। सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों में, प्राइवेट छात्र कक्षा 10 और 12 में रेगुलर छात्रों के साथ ही परीक्षा देते हैं।
