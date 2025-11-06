CLAT 2026 आवेदन में सुधार का मौका, 9 नवंबर तक consortiumofnlus.ac.in पर करें बदलाव

CLAT 2026 Application Edit Window: नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज के कंसोर्टियम ने CLAT 2026 आवेदन में सुधार के लिए विंडो खोल दी है। जो कैंडिडेट अपने भरे हुए CLAT 2026 आवेदन में बदलाव करना चाहते हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं। आवेदन पत्र में बदलाव करने की आखिरी तारीख 9 नवंबर, 2025 है। यह ध्यान रखना जरूरी है कि CLAT 2026 के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 7 नवंबर, 2025 है।

जारी की गई आधिकारिक सूचना के अनुसार, कैंडिडेट आवेदन पत्र में दिए गए अपने परीक्षा केंद्र की प्राथमिकताओं में बदलाव कर सकते हैं। कैंडिडेट अपने नाम, जन्म तिथि, चुने गए प्रोग्राम (UG/PG) और आरक्षण की पात्रता की भी जांच कर सकते हैं और अगर जरूरी हो तो उसमें सुधार कर सकते हैं।

CLAT 2026 आवेदन में सुधार की सुविधा आधिकारिक वेबसाइट consortiumofnlus.ac.in पर उपलब्ध है। कैंडिडेट जरूरी सुधार करने के लिए यहां दिए गए डायरेक्ट लिंक पर भी क्लिक कर सकते हैं।