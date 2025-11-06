UP Board Exam Date 2026 Released
Focus
Quick Links
Breaking News

CLAT 2026 आवेदन में सुधार का मौका, 9 नवंबर तक consortiumofnlus.ac.in पर करें बदलाव

Akshara Verma
By Akshara Verma
Nov 6, 2025, 14:49 IST

CLAT 2026 आवेदन में सुधार करने के लिए विंडो खुल गई है। कैंडिडेट 9 नवंबर तक आवेदन पत्र में परीक्षा केंद्र की प्राथमिकता और अन्य जानकारी में बदलाव कर सकते हैं।

Add as a preferred source on Google
Join us
CLAT 2026 Application Edit Window Open
CLAT 2026 Application Edit Window Open
Register for Result Updates

CLAT 2026 Application Edit Window: नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज के कंसोर्टियम ने CLAT 2026 आवेदन में सुधार के लिए विंडो खोल दी है। जो कैंडिडेट अपने भरे हुए CLAT 2026 आवेदन में बदलाव करना चाहते हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं। आवेदन पत्र में बदलाव करने की आखिरी तारीख 9 नवंबर, 2025 है। यह ध्यान रखना जरूरी है कि CLAT 2026 के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 7 नवंबर, 2025 है।

जारी की गई आधिकारिक सूचना के अनुसार, कैंडिडेट आवेदन पत्र में दिए गए अपने परीक्षा केंद्र की प्राथमिकताओं में बदलाव कर सकते हैं। कैंडिडेट अपने नाम, जन्म तिथि, चुने गए प्रोग्राम (UG/PG) और आरक्षण की पात्रता की भी जांच कर सकते हैं और अगर जरूरी हो तो उसमें सुधार कर सकते हैं।

CLAT 2026 आवेदन में सुधार की सुविधा आधिकारिक वेबसाइट consortiumofnlus.ac.in  पर उपलब्ध है। कैंडिडेट जरूरी सुधार करने के लिए यहां दिए गए डायरेक्ट लिंक पर भी क्लिक कर सकते हैं।

CLAT 2026 Registration - यहां क्लिक करें

CLAT 2026 आवेदन में सुधार - आधिकारिक सूचना

परीक्षा केंद्र की प्राथमिकता अपडेट करने के स्टेप्स

1. CLAT 2026 की वेबसाइट पर अपने CLAT अकाउंट में लॉग इन करें। 

2. 'Edit Application' पर क्लिक करें। 

3. 'Preferences' सेक्शन पर जाएं। 

4. अपने परीक्षा केंद्र की प्राथमिकता जांचें और जरूरत पड़ने पर उसे अपडेट करें।

5. ‘Reservation’ सेक्शन पर जाने के लिए Next (>) बटन पर क्लिक करें।

6. नीचे स्क्रॉल करें और घोषणा (declaration) पर सहमति दें। 

7. 'Submit Form' पर क्लिक करें।

CLAT 2026 आवेदन को कैसे जांचें और उसमें बदलाव कैसे करें

1. CLAT 2026 की वेबसाइट पर अपने CLAT अकाउंट में लॉग इन करें।

2. 'Print Application' पर क्लिक करें।

3. अपनी जानकारी जांचें।

4. 'Edit Application' बटन पर क्लिक करें।

5. पूरे आवेदन पत्र की समीक्षा करें।

6. 'Submit Form' पर क्लिक करें।

यहां भी पढ़े: NIOS Exam 2025 

Akshara Verma
Akshara Verma

Content Writer

    Akshara Verma is an Executive Content Writer at Jagran Josh, specializing in authoritative content focused on Education, Current Affairs, and General Knowledge. A graduate of Bharati Vidyapeeth's Institute of Computer Applications and Management (BVICAM) with a Bachelor of Journalism and Mass Communication, Akshara leverages her 1.5 years of experience to create impactful pieces, building on her previous roles in content writing and Public Relations at both Genesis BCW and Dainik Bhaskar. She can be reached at akshara.verma@jagrannewmedia.com.

    ... Read More

    Latest Stories

    Get the latest Education News and updates on Indian School Boards, Colleges , University, Government Jobs , Results and Career Counseling, Also Download Jagran Josh GK & Current Affairs App.

    Trending

    Popular Searches

    Latest Education News