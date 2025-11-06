UP Board Exam Date 2026 Released
NIOS Exam 2025: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर NIOS एग्जाम की डेट्स में बदलाव

Nov 6, 2025, 12:38 IST

NIOS ने बिहार विधानसभा चुनाव के चलते 6, 10 और 11 नवंबर को होने वाले एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया है। सेकेंडरी और हाई सेकेंडरी एग्जाम की नई डेट्स जल्द होंगी घोषित।

NIOS has postponed Class 10 and 12 exams due to Bihar assembly elections.
राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (NIOS) के एग्जाम अक्टूबर/नवंबर 2025 की होने वाले थे। परंतु, बिहार विधानसभा चुनाव के कारण NIOS के एग्जाम को पोस्टपोन कर दिए गए है। NIOS ने कहा कि 6, 10 और 11 नवंबर को होने वाले एग्जाम बिहार विधानसभा चुनाव के बाद आयोजित करवाए जाएंगे। 

सेकेंडरी और हाई सेकेंडरी एग्जामिनेशन के पोस्टपोन की गई नई डेट्स बाद में जारी की जाएगी। यह एग्जाम केवल बिहार राज्य के लिए ही पोस्टपोन किए गए है। 

Postpone Nios Exam Date 2025: किन डेट्स के एग्जाम हुए पोस्टपोन?

NIOS ने कहा है कि एग्जाम पोस्टपोन केवल बिहार राज्य के एग्जाम केंद्रों पर ही लागू होगा। साथ ही, कहा कि देश के अन्य हिस्सों में एग्जाम बताई गई डेट शीट के अनुसार ही आयोजित की जाएंगी। पोस्टपोन किए गए एग्जाम से जुड़ी जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट nios.ac.in पर देखें। 

पुरानी डेट्स (नवंबर 2025)

पोस्टपोन एग्जाम (केवल बिहार)

टेस्ट लेवल 

6 नवंबर

भौतिकी (Physics), इतिहास (History), पर्यावरण विज्ञान (Environmental Science)

सीनियर सेकेंडरी

10 नवंबर

उर्दू (Urdu), संस्कृत (Sanskrit), भारतीय सांकेतिक भाषा (Indian Sign Language)

सेकेंडरी और हाई सेकेंडरी एग्जाम

11 नवंबर

अंग्रेजी (English) - सेकेंडरी लेवल, गणित (Mathematics) - हाई सेकेंडरी लेवल

सेकेंडरी और हाई सेकेंडरी एग्जाम

Nios New Exam Date 2025: नई डेट्स कब होगी जारी?

NIOS ने बताया कि पोस्टपोन किए गए एग्जाम के लिए रिवाइज्ड डेट्स जल्द ही अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर घोषित की जाएंगी।

Nios Exam Important Information: इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन

  • पोस्टपोन एग्जाम केवल बिहार के NIOS एग्जामिनेशन केंद्रों  पर ही लागू होगा। 
  • 6, 10 और 11 नवंबर के अलावा डेट्स पर होने वाले एग्जाम निर्धारित डेट्स पर ही होंगे। 
  • छात्रों के एडमिट कार्ड (Hall Tickets) नई डेट्स पर जारी किए जाने वाले एग्जाम पर मान्य रहेंगे। साथ ही, सभी अपडेट के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट nios.ac.in देखें। 

UP Board Exam Date Sheet 2026

