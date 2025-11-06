NIOS Exam 2025: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर NIOS एग्जाम की डेट्स में बदलाव

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (NIOS) के एग्जाम अक्टूबर/नवंबर 2025 की होने वाले थे। परंतु, बिहार विधानसभा चुनाव के कारण NIOS के एग्जाम को पोस्टपोन कर दिए गए है। NIOS ने कहा कि 6, 10 और 11 नवंबर को होने वाले एग्जाम बिहार विधानसभा चुनाव के बाद आयोजित करवाए जाएंगे।

सेकेंडरी और हाई सेकेंडरी एग्जामिनेशन के पोस्टपोन की गई नई डेट्स बाद में जारी की जाएगी। यह एग्जाम केवल बिहार राज्य के लिए ही पोस्टपोन किए गए है।

Postpone Nios Exam Date 2025: किन डेट्स के एग्जाम हुए पोस्टपोन?

NIOS ने कहा है कि एग्जाम पोस्टपोन केवल बिहार राज्य के एग्जाम केंद्रों पर ही लागू होगा। साथ ही, कहा कि देश के अन्य हिस्सों में एग्जाम बताई गई डेट शीट के अनुसार ही आयोजित की जाएंगी। पोस्टपोन किए गए एग्जाम से जुड़ी जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट nios.ac.in पर देखें।