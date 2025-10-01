RRB ALP Result 2025 OUT!
दिल्ली सरकार के स्कूलों में शुरू होगा 'राष्ट्रनीति' पाठ्यक्रम, छात्रों को मिलेगा RSS और भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जानने का मौका

Mahima Sharan
By Mahima Sharan
Oct 1, 2025, 12:53 IST

दिल्ली सरकार स्कूल राष्ट्रीय नीति पाठ्यक्रम शुरू करेंगे, जिसमें आरएसएस का इतिहास, दर्शन और सामाजिक योगदान के साथ-साथ सुभाष चंद्र बोस और सरदार पटेल जैसे स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में बताया जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा शुरू किए गए इस कार्यक्रम का उद्देश्य कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों में नागरिक जागरूकता, नैतिक शासन और राष्ट्रीय गौरव की भावना को बढ़ाना है।

शिक्षक प्रशिक्षण और हैंडबुक पहले ही शुरू हो चुके हैं। नागरिक और ऐतिहासिक शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, दिल्ली सरकार के स्कूल 'राष्ट्रीय नीति' नाम से एक नया कोर्स शुरू करेंगे, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेताओं के बारे में अध्याय शामिल होंगे। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने मंगलवार को इस बात की पुष्टि की और कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों में नागरिक जागरूकता, नैतिक शासन और राष्ट्रीय गौरव की भावना को बढ़ावा देना है। 

'राष्ट्रीय नीति' को समझना 

18 सितंबर, 2025 को भारत मंडपम में नमो विद्या उत्सव के हिस्से के रूप में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा आधिकारिक रूप से शुरू किया गया था। राष्ट्रीय नीति पाठ्यक्रम शासन, लोकतंत्र और सक्रिय नागरिकता के बारे में व्यावहारिक जानकारी देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। आशीष सूद के अनुसार, यह कार्यक्रम आरएसएस की उत्पत्ति, इतिहास को कवर करेगा, साथ ही भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई के दौरान और बाद में इसके सामाजिक योगदान को भी बताएगा। 

आरएसएस@100 शीर्षक वाला अध्याय संगठन की स्थापना की 100वीं वर्षगांठ मनाएगा, जिसमें 1925 में डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार द्वारा महाराष्ट्र के नागपुर में इसकी स्थापना पर प्रकाश डाला जाएगा। पाठ अनुशासन, सेवा, सांस्कृतिक जागरूकता और सामाजिक जिम्मेदारी जैसे संगठन के सिद्धांतों पर केंद्रित होंगे, साथ ही भारतीय समाज में इसकी भूमिका के बारे में गलत धारणाओं को भी दूर किया जाएगा। 

ऐतिहासिक और सामाजिक योगदान 

यह पाठ्यक्रम आपदा राहत प्रयासों में आरएसएस की भागीदारी, जैसे रक्तदान अभियान, केदारनाथ और बिहार की बाढ़ के दौरान सहायता और कोविड-19 महामारी के दौरान दिए गए समर्थन को भी दिखाएगा। संगठन से जुड़े प्रमुख नेता, जैसे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसमें शामिल होंगे। आरएसएस से संबंधित सामग्री के अलावा, राष्ट्रीय नीति छात्रों को प्रसिद्ध और कम ज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों से भी परिचित कराएगी। 

पीटीआई के अनुसार, वीर सावरकर, सुभाष चंद्र बोस, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और सरदार वल्लभभाई पटेल जैसे लोगों को शामिल किया जाएगा, और भारत की आजादी और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को अलग से बताया जाएगा। 

क्या है शिक्षकों की तैयारी

शिक्षक हैंडबुक पहले ही तैयार कर ली गई हैं और राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) में शिक्षकों को नए कंटेंट को प्रभावी ढंग से पढ़ाने के लिए प्रशिक्षण सत्र चल रहे हैं। जबकि कोर्स का आउटलाइन जारी कर दिया गया है, पूरी पाठ्यपुस्तकें 15 अक्टूबर 2025 तक समीक्षा के बाद नवंबर 2025 में प्रकाशित होने वाली हैं। 

सूद ने इस पहल को छात्रों को भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश की बेहतर समझ देने के लिए एक आवश्यक कदम बताया। टीएनएन के अनुसार, उन्होंने कहा, "आरएसएस के बारे में जानना गलत क्या है? एक सदी पुराने संगठन के इतिहास और सफर के बारे में छात्रों को बताना उनकी समझ को बढ़ाने का एक सार्थक तरीका है। इसके अलावा, कंटेंट विस्तृत और अच्छी तरह से तैयार किया गया है।

नागरिक शिक्षा और ऐतिहासिक जागरूकता का संतुलन

राष्ट्रनीति स्कूल पाठ्यक्रम में नागरिक कर्तव्यों, लोकतांत्रिक सिद्धांतों और ऐतिहासिक जागरूकता को शामिल करने का एक व्यापक प्रयास है। आरएसएस जैसे संगठनों के पाठों को स्वतंत्रता सेनानियों और राष्ट्र निर्माताओं की कहानियों के साथ मिलाकर, यह कार्यक्रम छात्रों को भारत की शासन संरचना, सामाजिक आंदोलनों और नागरिकों के रूप में उनकी जिम्मेदारियों की बेहतर समझ देने का लक्ष्य रखता है। यह पहल विचारधारा को बढ़ावा देने के बजाय तथ्यात्मक, ऐतिहासिक शिक्षा पर जानबूझकर ध्यान देने का संकेत देती है। दिल्ली जब सभी कक्षाओं में राष्ट्रनीति लागू करने की तैयारी कर रहा है, तो शिक्षाविद और नीति निर्माता शासन, नागरिक जिम्मेदारी और ऐतिहासिक जागरूकता पर छात्रों की समझ पर इसके प्रभाव की निगरानी करेंगे। (पीटीआई इनपुट के साथ) वैश्विक नीतियों से अवगत होने के लिए तैयार हैं? अपने विदेशी भविष्य को सुरक्षित करें। अभी विशेषज्ञ सलाह प्राप्त करें!


