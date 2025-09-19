NCERT का छात्रों को शौगात, SWAYAM पोर्टल पर फ्री में करें 11वीं-12वीं बोर्ड परीक्षा की तैयारी

इस पहल में अर्थशास्त्र, रसायन विज्ञान और गणित सहित कई मुख्य विषयों की तैयारी शामिल होगी। यह भारत भर के छात्रों को अध्ययन सामग्री और सहायता प्रदान करेगा। ये कोर्स पूरे पाठ्यक्रम की पूरी और गहन समझ प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। छात्र अनुभवी NCERT फैकल्टी से सीख सकते हैं। यह उनकी कक्षा की पढ़ाई में बहुत मदद करेगा।

बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों की मदद के लिए, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग (NCERT) ने अपने स्वयं पोर्टल के माध्यम से एक पहल की घोषणा की है। संस्थान अपने पोर्टल पर कक्षा 11वीं और 12वीं की परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को मुफ्त सहायता प्रदान करेगा। छात्रों को रजिस्ट्रेशन करना होगा, जो 22 सितंबर से शुरू होगा। आधिकारिक शेड्यूल के अनुसार, छात्र 20 फरवरी, 2026 तक इन ऑनलाइन कोर्स के लिए एनरोल कर सकते हैं। परीक्षा रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 2 मार्च, 2026 है और अंतिम मूल्यांकन 3 मार्च, 2026 को होगा।

पोर्टल पर उपलब्ध विषय:

कक्षा 11 के लिए, छात्र अकाउंटेंसी, बायोलॉजी, बिजनेस स्टडीज, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, फिजिक्स, साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी में एनरोल कर सकते हैं।

कक्षा 12 के लिए, उपलब्ध विषय बायोलॉजी, बिजनेस स्टडीज, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, जियोग्राफी, मैथेमेटिक्स, फिजिक्स, साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी हैं। प्रत्येक विषय का कोर्स 24 सप्ताह का होगा, जिससे छात्रों को परीक्षा की तैयारी के लिए विषय की अच्छी समझ हो सकेगी।

लर्निंग मॉड्यूल को और आसान यूनिट में बांटा गया है। इससे छात्रों को अपनी गति से कठिन विषयों को दोहराने में मदद मिलेगी और उनकी समझ बढ़ेगी। ऑनलाइन प्रारूप का उद्देश्य दूर-दराज के क्षेत्रों के छात्रों तक पहुंचना है। रजिस्ट्रेशन और

मूल्यांकन

रजिस्ट्रेशन शुरू: 22 सितंबर, 2025

रजिस्ट्रेशन समाप्त: 20 फरवरी, 2026

परीक्षा रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि: 2 मार्च, 2026

कब होगी परीक्षा

NCERT इस पोर्टल पर रजिस्टर्ड छात्रों का अंतिम मूल्यांकन करेगा। 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को एक प्रमाणपत्र मिलेगा। इससे छात्रों को कोर्स में गंभीरता से भाग लेने और अपनी प्रगति को ट्रैक करने में मदद मिलेगी। कोर्स में रुचि रखने वाले छात्र और अभिभावक अधिक जानकारी के लिए, जैसे रजिस्ट्रेशन लिंक और कोर्स स्ट्रक्चर के लिए, स्वयम् पोर्टल पर जा सकते हैं।