JPSC JET Apply Online 2025: जेपीएससी जेईटी में ऑनलाइन आवेदन शुरू, रजिस्ट्रेशन की तारीख और योग्यता जानें

JPSC Jharkhand Apply Online 2025: झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) ने JET परीक्षा 2025 के लिए आवेदन मांगे हैं। जो Candidates योग्यता की शर्तें पूरी करते हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट jpscexam.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन 16 सितंबर से 06 अक्टूबर 2025 (रात 11:45 बजे) तक किए जा सकते हैं। फीस भरने की आखिरी तारीख 07 अक्टूबर 2025 (शाम 05:00 बजे) है। यह परीक्षा झारखंड के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद और Ph.D में एडमिशन के लिए पात्रता तय करने के लिए है।
झारखंड पात्रता परीक्षा 2025 क्या है
JET, झारखंड के विश्वविद्यालयों/कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति और Ph.D में एडमिशन के लिए Candidates की योग्यता तय करता है। असिस्टेंट प्रोफेसर के पद और Ph.D में एडमिशन की पात्रता के लिए JET सर्टिफिकेट की वैधता हमेशा के लिए होगी।
झारखंड पात्रता परीक्षा 2025 का आवेदन पत्र
जो Candidates JET परीक्षा के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे आवेदन पत्र भरने के लिए नीचे दिए गए आसान स्टेप्स का पालन कर सकते हैं:
स्टेप 1: आधिकारिक वेबसाइट- jpscexam.com पर जाएं।
स्टेप 2: होमपेज पर, बाएं कोने में, “Online Application” लिंक पर क्लिक करें।
स्टेप 3: स्क्रीन पर कई परीक्षाओं और रिक्तियों की एक सूची दिखाई देगी। “Click here to apply Online Application Form for the Jharkhand Eligibility Test 2024 Advt.No.-08/2025” पर क्लिक करें।
स्टेप 4: एक नया पेज खुलेगा, जिसमें JET परीक्षा के लिए सभी जानकारी और Registration लिंक होगा।
स्टेप 5: जो Candidates नए हैं, उन्हें OTR Registration प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
स्टेप 6: Registration के बाद, Candidates को रजिस्टर्ड OTR आवेदन को वेरिफाई करने के लिए लॉगिन (ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, या OTR आईडी का उपयोग करके) करना होगा।
स्टेप 7: अब OTR आवेदन में “Latest Notification” टैब पर जाएं और JET परीक्षा के लिए आवेदन करें।
झारखंड पात्रता परीक्षा 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन करें
जो Candidates JET परीक्षा के लिए योग्य हैं, वे नीचे दिए गए लिंक का उपयोग करके आवेदन पत्र भर सकते हैं:
झारखंड पात्रता परीक्षा 2025
