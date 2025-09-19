JPSC JET Apply Online 2025: जेपीएससी जेईटी में ऑनलाइन आवेदन शुरू, रजिस्ट्रेशन की तारीख और योग्यता जानें

JPSC Jharkhand Apply Online 2025: झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) ने JET परीक्षा 2025 के लिए आवेदन मांगे हैं। जो Candidates योग्यता की शर्तें पूरी करते हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट jpscexam.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन 16 सितंबर से 06 अक्टूबर 2025 (रात 11:45 बजे) तक किए जा सकते हैं। फीस भरने की आखिरी तारीख 07 अक्टूबर 2025 (शाम 05:00 बजे) है। यह परीक्षा झारखंड के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद और Ph.D में एडमिशन के लिए पात्रता तय करने के लिए है।

झारखंड पात्रता परीक्षा 2025 क्या है

JET, झारखंड के विश्वविद्यालयों/कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति और Ph.D में एडमिशन के लिए Candidates की योग्यता तय करता है। असिस्टेंट प्रोफेसर के पद और Ph.D में एडमिशन की पात्रता के लिए JET सर्टिफिकेट की वैधता हमेशा के लिए होगी।

झारखंड पात्रता परीक्षा 2025 का आवेदन पत्र

जो Candidates JET परीक्षा के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे आवेदन पत्र भरने के लिए नीचे दिए गए आसान स्टेप्स का पालन कर सकते हैं: