NIRF Ranking 2025: बेस्ट कॉलेजों की लिस्ट जारी, nirfindia.org पर अभी करें चेक

Sep 4, 2025, 12:34 IST

NIRF Ranking 2025:  शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) 2025 रैंकिंग की घोषणा कर दी है। इससे टीचिंग, रिसर्च, प्लेसमेंट, समावेशिता और धारणा के क्षेत्र में भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों के प्रदर्शन की एक व्यापक तस्वीर पेश होगी। पिछले कुछ वर्षों में, एनआईआरएफ रैंकिंग छात्रों और अभिभावकों के लिए यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग कॉलेजों, मैनेडमेंट इस्टीट्यूट और विशिष्ट संस्थानों के मूल्यांकन के लिए सबसे विश्वसनीय मानदंडों में से एक बनकर उभरी है।

NIRF Ranking 2025:  केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय धर्मेंद्र प्रधान द्वारा NIRF Ranking 2025 की लिस्ट जारी कर दी गई है। यह रैंकिंग कुल 16 कैटेगरी में जारी हुई है, जिसमें ओवर ऑल यूनिवर्सिटी कॉलेज रिसर्च इंस्टीट्यूशन इंजीनियरिंग आदि सभी शामिल है। एनआईआरएफ रैंकिंग की मदद से छात्र देश के सर्वश्रेष्ठ कॉलेज का चयन कर सकेंगे। यहां देखें पूरी जानकारी।

कहा जारी होगी एनआईआरएफ रैंकिंग की लिस्ट

एनआईआरएफ रैंकिंग की लिस्ट आधिकारिक वेबसाइट nirfindia.org पर जारी की जाएगी। इस रैंकिंग की मदद से छात्र अपने पसंद की बेस्ट कॉलेज व यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं।

16 कैटेगरी को मिलेगी रैंकिंग

राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क कुल 16 कैटेगरी में जारी होगी। कुल 16 रैंकिंग कैटेगरी की लिस्ट आप यहां देख सकते हैं।

  • ओवर ऑल

  • यूनिवर्सिटी

  • कॉलेज

  • रिसर्च इंस्टीट्यूशन

  • इंजीनियरिंग

  • मैनेजमेंट

  • फार्मेसी

  • मेडिकल

  • डेंटल

  • लॉ

  • आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग

  • एग्रीकल्चर एंड एलायड सेक्टर्स

  • इनोवेशन

  • ओपन यूनिवर्सिटी

  • स्किल यूनिवर्सिटीस्टेट

  • ओपन यूनिवर्सिटी

राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) का यह 10वां वर्जन है। पिछले कुछ सालों से एनआईआरएफ रैंकिंग कुल 16 कैटेगरी में हुई थी, लेकिन तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस साल कैटेगरी 16 से बढ़ाकर 17 हो सकती है। इस बार एनआईआरएफ रैंकिंग में सस्टेनेबिलिटी (SDG) कैटेगरी को जोड़ा जा सकता है।

पिछले साल की ओवरऑल कैटेगरी की सूची

  • आईआईटी मद्रास

  • आईआईएससी बेंगलुरु

  • आईआईटी मुंबई

  • आईआईटी दिल्ली

  • आईआईटी कानपुर

  • आईआईटी खड़गपुर

  • अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली

  • आईआईटी रुड़की

  • आईआईटी गुवाहाटी

  • जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी

वर्ष 2024 में, एनआईआरएफ रैंकिंग 16 श्रेणियों में घोषित की गई थी - समस्त, विश्वविद्यालय, कॉलेज, अनुसंधान, इंजीनियरिंग, प्रबंधन (एमबीए), फार्मेसी, चिकित्सा, दंत चिकित्सा, कानून, आर्किटेक्चर, कृषि और संबद्ध क्षेत्र, नवाचार, मुक्त विश्वविद्यालय, कौशल विश्वविद्यालय और राज्य के सार्वजनिक विश्वविद्यालय। यह फ्रेमवर्क एक व्यापक स्पेक्ट्रम प्रदान करता है जो तकनीकी संस्थानों से आगे बढ़कर उदार कला महाविद्यालयों, कृषि विश्वविद्यालयों और कौशल एवं नवाचार-केंद्रित संस्थानों जैसे उभरते क्षेत्रों को कवर करता है।

हाल के वर्षों में चिकित्सा रैंकिंग ने भी ध्यान आकर्षित किया है, तथा एम्स, नई दिल्ली लगातार देश के प्रमुख स्वास्थ्य सेवा और अनुसंधान संस्थान के रूप में सूची में शीर्ष स्थान पर रहा है।

