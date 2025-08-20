Rajasthan NEET UG Counselling 2025: राजस्थान नीट राउंड 1 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जारी, जानें MBBS और BDS एडमिशन की रिपोर्टिंग डेट

आवंटन पत्र डाउनलोड करने के बाद, कैंडिडेट को तय समय सीमा के अंदर अपनी असल दस्तावेजों, बांड और उनकी फोटोकॉपी के साथ अपने दिए गए कॉलेज में रिपोर्ट करना होगा। दस्तावेजों के सत्यापन के बाद ही प्रवेश प्रक्रिया पूरी मानी जाएगी।

राजस्थान नीट यूजी 2025 काउंसलिंग के अंतर्गत राज्य के करीब 5,668 एमबीबीएस और 1,442 बीडीएस की सीटें उपलब्ध हैं। बता दें कि इन सीटों पर उम्मीदवारों की योग्यता, भरी गई प्राथमिकताओं, आरक्षण नीति और सीटों की उपलब्धता के अनुसार ही आवंटित किया जाएगा।

Rajasthan NEET UG Counselling: राजस्थान नीट यूजी 2025 काउंसलिंग राउंड 1 का प्रोविजनल सीट आवंटन परिणाम आधिकारिक वेबसाइट rajugneet2025.com पर जारी कर दिया गया है। मेडिकल एवं डेंटल काउंसलिंग बोर्ड, एसएमएस मेडिकल कॉलेज, जयपुर द्वारा आयोजित इस काउंसलिंग प्रक्रिया के तहत, एमबीबीएस और बीडीएस पाठ्यक्रमों में राज्य कोटे की 85% सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा। उम्मीदवार अपने आवेदन संख्या और पासवर्ड का उपयोग करके सीट आवंटन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। प्राधिकरण ने राउंड 1 का संशोधित कार्यक्रम भी जारी कर दिया है।

Rajasthan NEET UG Counselling: ट्यूशन फीस

मालूूूम हो कि अगर उम्मीदवार दिए गए टाइम लाइन के अंदर कॉलेज में रिपोर्ट नहीं करते हैं, तो उनका आवंटन रद्द कर दिया जाएगा। राजस्थान एमबीबीएस शुल्क संरचना के अनुसार, एसएमएस मेडिकल कॉलेज की सालान ट्यूशन फीस 70,400 होती है।

इसके अतिरिक्त, छात्रों को 20,500 रुपये का प्रवेश शुल्क और 8,700 रुपये की सुरक्षा राशि भी भरनी होगी। वहीं, डबल-सीट रूम का छात्रावास शुल्क 45,000 रुपये है। उम्मीदवार 20 से 26 अगस्त तक अपने आवंटन पत्र का प्रिंट आउट निकाल सकेंगे।

Rajasthan NEET UG Counselling: कब से है रिपोर्टिंग प्रक्रिया?

आवंटित उम्मीदवारों को 20 से 26 अगस्त, 2025 तक एक वर्ष के लिए निर्धारित ट्यूशन शुल्क का भुगतान करना होगा, जिसकी अंतिम तिथि 26 अगस्त दोपहर 2 बजे तक है। रिपोर्टिंग और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने की प्रक्रिया 21 से 26 अगस्त, 2025 तक है।

राजस्थान नीट यूजी 2025 काउंसलिंग राउंड 1 के लिए रिपोर्टिंग और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने की प्रक्रिया एसएमएस मेडिकल कॉलेज, जयपुर में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। रिपोर्टिंग 26 अगस्त 2025 शाम 6 बजे तक की जा सकती है।