CGBSE Supplementary Results 2025
Focus
Quick Links

Rajasthan NEET UG Counselling 2025: राजस्थान नीट राउंड 1 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जारी, जानें MBBS और BDS एडमिशन की रिपोर्टिंग डेट

नीट यूजी का आवंटन पत्र डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवारों को दिए गए समय सारिणी के अंदर निर्धारित कॉलेजों में रिपोर्ट करना होगा।

Mahima Sharan
ByMahima Sharan
Aug 20, 2025, 18:00 IST
Rajasthan Neet UG Councelling
Rajasthan Neet UG Councelling
Register for Result Updates

Rajasthan NEET UG Counselling: राजस्थान नीट यूजी 2025 काउंसलिंग राउंड 1 का प्रोविजनल सीट आवंटन परिणाम आधिकारिक वेबसाइट rajugneet2025.com पर जारी कर दिया गया है। मेडिकल एवं डेंटल काउंसलिंग बोर्ड, एसएमएस मेडिकल कॉलेज, जयपुर द्वारा आयोजित इस काउंसलिंग प्रक्रिया के तहत, एमबीबीएस और बीडीएस पाठ्यक्रमों में राज्य कोटे की 85% सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा। उम्मीदवार अपने आवेदन संख्या और पासवर्ड का उपयोग करके सीट आवंटन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। प्राधिकरण ने राउंड 1 का संशोधित कार्यक्रम भी जारी कर दिया है।

राजस्थान नीट यूजी 2025 काउंसलिंग के अंतर्गत राज्य के करीब 5,668 एमबीबीएस और 1,442 बीडीएस की सीटें उपलब्ध हैं। बता दें कि इन सीटों पर उम्मीदवारों की योग्यता, भरी गई प्राथमिकताओं, आरक्षण नीति और सीटों की उपलब्धता के अनुसार ही आवंटित किया जाएगा।

आवंटन पत्र डाउनलोड करने के बाद, कैंडिडेट को तय समय सीमा के अंदर अपनी असल दस्तावेजों, बांड और उनकी फोटोकॉपी के साथ अपने दिए गए कॉलेज में रिपोर्ट करना होगा। दस्तावेजों के सत्यापन के बाद ही प्रवेश प्रक्रिया पूरी मानी जाएगी।

Rajasthan NEET UG Counselling: ट्यूशन फीस

मालूूूम हो कि अगर उम्मीदवार दिए गए टाइम लाइन के अंदर कॉलेज में रिपोर्ट नहीं करते हैं, तो उनका आवंटन रद्द कर दिया जाएगा। राजस्थान एमबीबीएस शुल्क संरचना के अनुसार, एसएमएस मेडिकल कॉलेज की सालान ट्यूशन फीस 70,400 होती है।

इसके अतिरिक्त, छात्रों को 20,500 रुपये का प्रवेश शुल्क और 8,700 रुपये की सुरक्षा राशि भी भरनी होगी। वहीं, डबल-सीट रूम का छात्रावास शुल्क 45,000 रुपये है। उम्मीदवार 20 से 26 अगस्त तक अपने आवंटन पत्र का प्रिंट आउट निकाल सकेंगे।

Rajasthan NEET UG Counselling: कब से है रिपोर्टिंग प्रक्रिया?

आवंटित उम्मीदवारों को 20 से 26 अगस्त, 2025 तक एक वर्ष के लिए निर्धारित ट्यूशन शुल्क का भुगतान करना होगा, जिसकी अंतिम तिथि 26 अगस्त दोपहर 2 बजे तक है। रिपोर्टिंग और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने की प्रक्रिया 21 से 26 अगस्त, 2025 तक है।

राजस्थान नीट यूजी 2025 काउंसलिंग राउंड 1 के लिए रिपोर्टिंग और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने की प्रक्रिया एसएमएस मेडिकल कॉलेज, जयपुर में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। रिपोर्टिंग 26 अगस्त 2025 शाम 6 बजे तक की जा सकती है।

Related Stories


Mahima Sharan
Mahima Sharan

Sub Editor

Mahima Sharan, working as a sub-editor at Jagran Josh, has graduated with a Bachelor of Journalism and Mass Communication (BJMC). She has more than 3 years of experience working in electronic and digital media. She writes on education, current affairs, and general knowledge. She has previously worked with 'Haribhoomi' and 'Network 10' as a content writer. She can be reached at mahima.sharan@jagrannewmedia.com.

... Read More
Get the latest Education News and updates on Indian School Boards, Colleges , University, Government Jobs , Results and Career Counseling, Also Download Jagran Josh GK & Current Affairs App.

Trending

Latest Stories

Popular Searches

Latest Education News