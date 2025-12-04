CAT Response Sheet 2025
RBSE Exam Date Announced: Rajasthan बोर्ड एग्जाम 2026 की डेट्स जारी, यहां देखें पूरा शेड्यूल

Akshara Verma
By Akshara Verma
Dec 4, 2025, 14:10 IST

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE), अजमेर ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के फाइनल एग्जाम की इंपोर्टेंट डेट्स जारी कर दी हैं। बोर्ड ने 10वीं-12वीं कक्षा के साथ-साथ 9वीं-11वीं का एग्जाम शेड्यूल भी जारी कर दिया है। बोर्ड ने यह सूचना ट्विटर पर ट्वीट करके छात्रों के लिए ऐलान करी। आइए नजर डालते हैं ट्वीट पर। 

राजस्थान बोर्ड :- 9वीं और 11वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा 10 मार्च से 25 मार्च तक होगी। वहीं, 10वीं-12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 12 फरवरी से 12 मार्च तक होगी। @Rajasthanboard #12thBoardExam ll #10thBoardExam ll #Rbse

बोर्ड ने 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम फरवरी से शुरू होंगे, जबकि 9वीं और 11वीं के फाइनल एग्जाम मार्च में आयोजित होंगे। सभी छात्र शेड्यूल की जानकारी लेने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। 

RBSE Final Exam 2026: बोर्ड 10वीं और 12वीं की इंपोर्टेंट डेट्स 

बोर्ड ने 10वीं और 12वीं के एग्जाम पिछले साल की तुलना में इस बार थोड़ा पहले कराने का फैसला किया है। ऐसा करने से छात्र एंट्रेंस एग्जाम आराम से दे पाएंगे।

कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड एग्जाम 

एग्जाम  शुरू होने की डेट  खत्म होने की डेट 
10वीं बोर्ड एग्जाम  12 फरवरी 2026  12 मार्च 2026 
12वीं बोर्ड एग्जाम 12 फरवरी 2026  12 मार्च 2026 

कक्षा 9वीं और 11वीं फाइनल एग्जाम 

कक्षा 9वीं और 11वीं के फाइनल एग्जाम स्कूल में आयोजित की जाती हैं, लेकिन उनकी डेट्स बोर्ड द्वारा ही निर्धारित की गई हैं।

एग्जाम  शुरू होने की डेट  खत्म होने की डेट 
9वीं फाइनल एग्जाम 10 मार्च 2026  25 मार्च 2026 
11वीं फाइनल एग्जाम 10 मार्च 2026  25 मार्च 2026 
RBSE Announced 10th and 12th Board Exam 2026 Dates on Twitter
RBSE Announced 10th and 12th Board Exam 2026 Dates on Twitter
