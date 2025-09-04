इन राज्यों में 7 सितंबर तक बंद रहेंगे सभी स्कूल-कॉलेज, यहां देखें लेटेस्ट अप्डेट

NIRF 2025 Rankings Released for Top Colleges
Mahima Sharan
By Mahima Sharan
Sep 4, 2025, 15:52 IST

भारी बारिश और बाढ़ की के कारण छात्रों की सुरक्षा को देखते हुए कई राज्य सरकारों ने स्कूल और कॉलेजों को बंद कर दिया है। बता दें कि पंजाब और हिमाचल प्रदेश में 7 सितंबर तक स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे। भारी बारिश की वजह से इन राज्यों के कई बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं।

School Closed: देश के कई राज्यों में भारी बारिश और बाढ़ ने लोगों का जिंदगी को उथल-पुथल कर दिया है, जिसके कारण कई गांवों और ईलाकों को खाली करवा दिया गया है। बारिश के कारण हज़ारों लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। इस बीच, स्थिति की गंभीरता को देखते हुए कई राज्य सरकारों ने स्कूल-कॉलेज बंद करने का आदेश दिया है। इसमें पंजाब और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों के नाम भी शामिल हैं। 

पंजाब सरकार ने राज्य भर के सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और प्राइवेट स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय और पॉलिटेक्निक को 7 सितंबर तक बंद रखने का आदेश दिया है। खराब मौसम के कारण सभी शैक्षणिक संस्थान भी रविवार तक बंद रहेंगे।

राज्य के शिक्षा मंत्री ने की अपील

राज्य के शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट(Twitter) पर लिखा है, 'माननीय पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान जी के निर्देशानुसार, बाढ़ की स्थिति को देखते हुए, पूरे पंजाब में सभी सरकारी/सहायता प्राप्त/मान्यता प्राप्त और निजी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय और पॉलिटेक्निक 7 सितंबर 2025 तक बंद रहेंगे। सभी से अनुरोध है कि स्थानीय प्रशासन के दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करें।'

इससे पहले, पंजाब सरकार ने 3 सितंबर तक स्कूल-कॉलेज बंद रखने की घोषणा की थी, जिसे अब बढ़ा दिया गया है। भारी बारिश और बाढ़ के कारण, राज्य में स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान अगस्त के अंत से बंद हैं। दरअसल, राज्य लगभग चार दशकों में सबसे भीषण बाढ़ का सामना कर रहा है, जिसमें 12 जिले सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं, जहां कई लोगों की मौत भी हुई है।

हिमाचल में भी स्कूल बंद रहेंगे

हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी राज्य भर में लगातार हो रही भारी बारिश को देखते हुए 7 सितंबर तक सभी सरकारी और निजी शैक्षणिक संस्थानों को बंद रखने की घोषणा की है। राज्य के शिक्षा विभाग ने मौजूदा मौसम की स्थिति के बीच छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया है। शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने पिछले बुधवार को एक आधिकारिक आदेश जारी कर निर्देश दिया कि सभी स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थान अगली सूचना तक बंद रहेंगे।

दरअसल, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने हिमाचल प्रदेश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मध्यम से भारी बारिश की चेतावनी के साथ अचानक बाढ़, भूस्खलन और जलभराव का खतरा बढ़ गया है। हिमाचल के मंडी, बिलासपुर, ऊना, सिरमौर और सोलन जैसे जिले रेड अलर्ट पर हैं।

इन राज्यों में 5 सितंबर को स्कूल बंद रहेंगे

ईद-ए-मिलाद यानी पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन के अवसर पर उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु में 5 सितंबर को स्कूल बंद रहेंगे। यह त्यौहार सिक्किम और मणिपुर जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में इंद्रजात्रा के साथ मेल खा सकता है, जहां शैक्षणिक संस्थान भी बंद रहेंगे। ईद-ए-मिलाद केंद्र सरकार द्वारा आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त एक राजपत्रित अवकाश है, लेकिन इसकी अवकाश स्थिति अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होती है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु में स्कूल, कॉलेज और सरकारी कार्यालय आमतौर पर बंद रहते हैं, जबकि अन्य राज्यों में स्कूल बंद करने का निर्णय राज्य के विवेक पर निर्भर करता है।

