Onam to Durga Puja School Holiday 2025 : सितंबर 2025 में मिलेगी लंबी छुट्टी, यहां देखें पूरा कैलेंडर

School Closed September 2025: सितंबर में पूरे भारत में सांस्कृतिक, धार्मिक और क्षेत्रीय उत्सवों का मिश्रण देखने को मिलेगा, जिसके कारण कई स्कूलों में छुट्टी भी रहेगी। ओणम जैसे फसल उत्सवों से लेकर दुर्गा पूजा तक, लंबी छुट्टी रहती है और इसी शैक्षणिक कैलेंडर का छात्र बेसब्री से इंतजार करते हैं। आइए देखते हैं कब-कब बंद रहेंगे स्कूल-
School Closed September 2025: यहां देखें सितंबर की छुट्टियों का पूरा कैलेंडर
छुट्टी
तारीख
राज्य
ओणम
4-5 सितंबर
केरल
ईद-ए-मिलाद
5-6 सितंबर
दिल्ली, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु सहित कई राज्य
शिक्षक दिवस
5 सितंबर
देशभर के विभिन्न राज्य
ईद के बाद पारंपरिक शुक्रवार
12 सितंबर
जम्मू और श्रीनगर
नवरत्न स्थापना
22 सितंबर
राजस्थान
महाराजा हरि सिंह की जयंती
23 सितंबर
जम्मू-कश्मीर
दुर्गा पूजा
29-30 सितंबर
पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा और ओडिशा, समेत भारत के कई अन्य राज्य
केरल में ओणम: 4-5 सितंबर
ओणम केरल का सबसे प्रतिष्ठित त्योहार, जो 4 सितंबर से शुरू होता है और 5 सितंबर को थिरुवोनम के साथ जारी रहता है। छात्रों को सांस्कृतिक कार्यक्रमों, सामुदायिक भोजों और पारंपरिक खेलों में भाग लेने का मौका मिलता है, जिसके बाद स्कूल आमतौर पर बंद रहते हैं।
10 दिनों तक चलने वाला यह फसल उत्सव राजा महाबली की पौराणिक वापसी का जश्न मनाता है और इसे जीवंत अनुष्ठानों, नौका दौड़ और पुष्प डिजाइनों से चिह्नित किया जाता है।
ईद-ए-मिलाद और शिक्षक दिवस: 5-6 सितंबर
पैगंबर मुहम्मद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ईद-ए-मिलाद, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु सहित कई राज्यों में 5 और 6 सितंबर को मनाया जाएगा। इन क्षेत्रों के स्कूल बंद रहने की उम्मीद है। सिक्किम और मणिपुर जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में, यह अवकाश इन्द्रजात्रा के साथ भी हो सकता है।
शिक्षक दिवस: 5 सितंबर
5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, जिसे आमतौर पर स्कूलों में कार्यक्रमों के साथ मनाया जाता है, जिसके बाद छुट्टी होती है।
सितंबर में अन्य क्षेत्रीय अवकाश
12 सितंबर: ईद के बाद पारंपरिक शुक्रवार के लिए जम्मू और श्रीनगर में स्कूल बंद रह सकते हैं
22 सितंबर: राजस्थान में नवरत्न स्थापना मनाई जाएगी, जिसके कारण स्कूलों में छुट्टी की घोषणा की जा सकती है
23 सितंबर: जम्मू और कश्मीर में महाराजा हरि सिंह की जयंती मनाई जाएगी
29-30 सितंबर: पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा और ओडिशा जैसे राज्यों में दुर्गा पूजा मनाई जाएगी, जबकि महासप्तमी और महा अष्टमी के लिए स्कूल बंद रहेंगे
