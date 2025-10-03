RRB NTPC City Intimation Slip 2025 OUT!
UK Board Compartment Result: uaresults.nic.in पर कभी भी जारी हो सकता है रिजल्ट, ऐसे देखें 10वीं, 12वीं के परिणाम

Mahima Sharan
By Mahima Sharan
Oct 3, 2025, 12:37 IST

उत्तराखंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन 10वीं और 12वीं कक्षा के लिए उत्तराखंड बोर्ड सुधार/कम्पार्टमेंट परीक्षा का परिणाम 3 अक्टूब को जारी कर सकता है। पिछले साल यह 13 अगस्त, 2024 को घोषित किया गया था। उत्तराखंड बोर्ड उत्तराखंड कम्पार्टमेंट परीक्षा का परिणाम ऑनलाइन जारी करता है। उत्तराखंड बोर्ड कम्पार्टमेंट परीक्षा का परिणाम उसकी आधिकारिक वेबसाइट - uaresults.nic.in पर जारी किया जाता है। उत्तराखंड बोर्ड 10वीं और 12वीं कम्पार्टमेंट परीक्षा का लिंक ubse.uk.gov.in पर उपलब्ध होगा।

UK Board Compartment Result
उत्तराखंड बोर्ड ने 4 से 11 अगस्त, 2025 के बीच उत्तराखंड बोर्ड सुधार/कम्पार्टमेंट परीक्षा 2025 का आयोजन किया था। उत्तराखंड बोर्ड कम्पार्टमेंट परीक्षा परिणाम 2025 के बारे में अधिक जानकारी के लिए आगे पढ़ें।

उत्तराखंड बोर्ड कम्पार्टमेंट परीक्षा परिणाम 2025 की तारीखें 

नीचे दी गई तालिका में 10वीं और 12वीं कक्षा के लिए उत्तराखंड बोर्ड कम्पार्टमेंट परीक्षा परिणाम की घोषणा से संबंधित घटनाओं की तिथियाँ दी गई हैं। देखें:

विवरण

तिथियाँ

उत्तराखंड बोर्ड कक्षा 10 परीक्षा की तिथियाँ 2025

21 फरवरी से 11 मार्च, 2025

उत्तराखंड बोर्ड कक्षा 12 परीक्षा की तिथियाँ 2025

21 फरवरी से 11 मार्च, 2025

उत्तराखंड बोर्ड कक्षा 10 परीक्षा परिणाम 2025 की तिथि

19 अप्रैल, 2025, सुबह 11 बजे

उत्तराखंड बोर्ड कक्षा 12 परीक्षा परिणाम 2025 की तिथि

19 अप्रैल, 2025, सुबह 11 बजे

उत्तराखंड बोर्ड सुधार/कम्पार्टमेंट परीक्षा की तिथियाँ

4 से 11 अगस्त, 2025

उत्तराखंड बोर्ड सुधार/कम्पार्टमेंट परीक्षा परिणाम की तिथि

3 अक्टूबर, 2025 (जल्द ही)

उत्तराखंड बोर्ड कम्पार्टमेंट परीक्षा परिणाम 2025 कैसे देखें?

नीचे दिए गए चरणों का पालन करके ऑनलाइन उत्तराखंड बोर्ड कम्पार्टमेंट परीक्षा परिणाम 2025 देख सकते हैं:

  • उत्तराखंड बोर्ड कम्पार्टमेंट परीक्षा परिणाम वेबसाइट - uaresults.nic.in पर जाएं। उम्मीदवार का रोल नंबर उचित लॉगिन फ़ील्ड में भरें। 
  • स्क्रीन पर दिखाए गए अनुसार कैप्चा भरें। 
  • 'रिजल्ट देखें' बटन पर क्लिक करें। 
  • उत्तराखंड बोर्ड हाई स्कूल कंपार्टमेंट रिजल्ट 2025 या UBSE इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट रिजल्ट 2025 आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा। 
  • भविष्य के लिए UBSE कंपार्टमेंट रिजल्ट स्कोरकार्ड 2025 को डाउनलोड और प्रिंट कर लें।


