UK Board Compartment Result: uaresults.nic.in पर कभी भी जारी हो सकता है रिजल्ट, ऐसे देखें 10वीं, 12वीं के परिणाम

उत्तराखंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन 10वीं और 12वीं कक्षा के लिए उत्तराखंड बोर्ड सुधार/कम्पार्टमेंट परीक्षा का परिणाम 3 अक्टूब को जारी कर सकता है। पिछले साल यह 13 अगस्त, 2024 को घोषित किया गया था। उत्तराखंड बोर्ड उत्तराखंड कम्पार्टमेंट परीक्षा का परिणाम ऑनलाइन जारी करता है। उत्तराखंड बोर्ड कम्पार्टमेंट परीक्षा का परिणाम उसकी आधिकारिक वेबसाइट - uaresults.nic.in पर जारी किया जाता है। उत्तराखंड बोर्ड 10वीं और 12वीं कम्पार्टमेंट परीक्षा का लिंक ubse.uk.gov.in पर उपलब्ध होगा।

