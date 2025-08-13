UP BEd Counselling 2025: यूपी बीएड काउंसलिंग 2025 में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, झांसी द्वारा आयोजित यूपी बीएड काउंसलिंग 2025 के राउंड 1 का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट (UP BEd Counselling 2025 Round-1 Seat Allotment Result) आज यानी 13 अगस्त 2025 को घोषित कर दिया गया है। जिन छात्रों ने इस काउंसलिंग राउंड में भाग लिया था, वे यूपी बी.एड की आधिकारिक वेबसाइट bujhansi.ac.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं।
इस साल दो चरणों में एडमिशन प्रक्रिया आयोजित करायी जायेगी जिसमें लगभग 2.5 लाख सीटों पर एडमिशन होगा । खास बात यह है कि इस बार यूपी बीएड काउंसलिंग 2025 में रैंक का दबाव खत्म कर दिया गया है, जिससे कोई भी रैंक के छात्र राउंड 1 में भाग ले सकते हैं।
परीक्षा से जुड़ी अहम बातें
बता दें कि यूपी संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा का आयोजन 1 जून को किया था और नतीजे 17 जून को घोषित किए गए थे। एग्जाम में शामिल होने के लिए कुल 3,44,546 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, जबकि परीक्षा में 3.05 लाख के करीब कैंडिडेट शामिल हुए थे। परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया 15 फरवरी से शुरू होकर 30 अप्रैल तक चला थी।
इस दिन तक करना होगा फीस भुगतान
राउंड 1 में जिन्हें सीट अलॉट की जाएगी। उन्हें 14 से 25 अगस्त तक एडमिशन के लिए ऑनलाइन शुल्क का भुगतान करना होगा। जारी आधिकारिक शेड्यूल के अनुसार जो अभ्यर्थी निर्धारित समय सीमा के अंदर फीस का भुगतान और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं पूरा करते हैं तो उनका सीट आवंटन रद्द कर दिया जाएगा। वेरिफिकेशन के दौरान सभी शैक्षणिक डॉक्यूमेंट्स की कॉपी के साथ फोटोकॉपी लेकर जाना होगा।
UP BEd Counselling 2025 का रिजल्कैट कैसे करें चेक?
सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट bujhansi.ac.in पर जाएं
होमपेज पर “UP BEd JEE Counselling 2025” पर क्लिक करें
अब “Seat Allotment Result” लिंक पर क्लिक करें
लॉगिन करने के लिए Application Number या Roll Number और पासवर्ड दर्ज करें
सीट अलॉटमेंट रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा
रिजल्ट डाउनलोड करें और भविष्य के लिए सुरक्षित रखें
सीट मिलने के बाद क्या करना होगा?
राउंड 1 में यदि किसी अभ्यर्थी को सीट अलॉट होती है, तो उसे कुछ महत्वपूर्ण चरणों का पालन करना अनिवार्य होगा। सबसे पहले उम्मीदवार को अपनी आवंटित सीट को स्वीकार करना होगा। इसके बाद, संबंधित कोर्स की निर्धारित फीस का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना होगा। फीस जमा करने के बाद अभ्यर्थी को अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर उसका प्रिंटआउट लेना होगा। अंतिम चरण में, उम्मीदवार को यूनिवर्सिटी द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने आवंटित कॉलेज में रिपोर्ट करना आवश्यक होगा, ताकि उनका प्रवेश प्रक्रिया पूरी तरह से सुनिश्चित हो सके।
Related Stories
Comments
All Comments (0)
Join the conversation