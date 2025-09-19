AIIMS NORCET 9 Result 2025 OUT: एम्स नॉर्सेट-9 का परिणाम aiimsexams.ac.in पर घोषित, यहां देखें मेरिट लिस्ट, कट ऑफ PDF

AIIMS NORCET 9 Result 2025 OUT: ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (AIIMS) ने नर्सिंग ऑफिसर भर्ती कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (NORCET-9) का परिणाम 18 सितंबर 2025 को घोषित कर दिया है। उम्मीदवार अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट aiimsexams.ac.in पर चेक कर सकते हैं। इसके साथ ही कैटेगरी-वाइज कट-ऑफ अंक और मेरिट लिस्ट पीडीएफ भी जारी कर दी गई है।
एम्स द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, लगभग 46,000 उम्मीदवार NORCET-9 फेज-2 परीक्षा के लिए चयनित हुए हैं। चयनित अभ्यर्थियों की सूची मेरिट के आधार पर तैयार की गई है, जिसे उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। परिणाम के साथ ही कैटेगरी-वाइज कट-ऑफ अंक भी जारी किए गए हैं। NORCET-9 प्रारंभिक परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को अब फेज-2 परीक्षा के लिए उपस्थित होना होगा।
|
विवरण
|
संख्या
|
कुल पंजीकृत उम्मीदवार
|
88,902
|
परीक्षा में शामिल हुए
|
82,660
|
सफल घोषित उम्मीदवार
|
46,014
|
फेज-2 के लिए चयनित
|
19,334
NORCET-9 Phase 1 Cut Off 2025
इस बार एम्स NORCET-9 परीक्षा में सामान्य वर्ग (Unreserved) के लिए सबसे ऊँची कट-ऑफ 90.71 पर्सेंटाइल रही, जबकि PwD श्रेणी के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति (ST) उम्मीदवारों के लिए सबसे न्यूनतम कट-ऑफ 36.09 पर्सेंटाइल दर्ज की गई। कट-ऑफ अंक विभिन्न श्रेणियों और PwD श्रेणी के हिसाब से अलग-अलग तय किए गए हैं। इसमें EWS वर्ग के लिए 65.61 पर्सेंटाइल (PwD: 49.11), OBC वर्ग के लिए 75.95 पर्सेंटाइल (PwD: 40.59), SC वर्ग के लिए 73.44 पर्सेंटाइल (PwD: 39.82) और ST वर्ग के लिए 66.32 पर्सेंटाइल (PwD: 36.09) निर्धारित किए गए हैं।
|
कैटेगरी
|
कट-ऑफ पर्सेंटाइल
|
PwD कट-ऑफ %
|
अनारक्षित (UR)
|
90.71
|
46.33
|
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)
|
65.61
|
49.11
|
अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)
|
75.95
|
40.59
|
अनुसूचित जाति (SC)
|
73.44
|
39.82
|
अनुसूचित जनजाति (ST)
|
66.32
|
36.09
AIIMS NORCET 9 Prelims Result 2025 PDF Download Link
एम्स NORCET-9 स्टेज-1/प्रारंभिक परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार अब अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट aiimsexams.ac.in से डाउनलोड कर सकते हैं। सुविधा के लिए यहां रिजल्ट लिंक भी साझा किया गया है। उम्मीदवार जारी की गई मेरिट लिस्ट पीडीएफ में अपना रोल नंबर खोजकर आसानी से अपना परिणाम देख सकते हैं और सीधे पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।
|
NORCET 9 Prelims Result 2025 PDF
NORCET 9 Result 2025 पीडीएफ कैसे डाउनलोड करें?
उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करके आसानी से अपना रिजल्ट पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं:
-
सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट aiimsexams.ac.in पर जाएं।
-
होमपेज पर “NORCET-9 Result 2025” लिंक पर क्लिक करें।
-
रिजल्ट पीडीएफ फाइल खुलेगी, जिसमें सभी चयनित उम्मीदवारों की सूची होगी।
-
अपना रोल नंबर/नाम खोजने के लिए Ctrl + F का उपयोग करें।
-
परिणाम पीडीएफ को डाउनलोड कर अपने डिवाइस में सेव कर लें।
