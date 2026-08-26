पटना में बारिश और बाढ़ के खतरे के बीच कल खुलेंगे या बंद रहेंगे स्कूल? पढ़ें लेटेस्ट अपडेट

Patna School Holiday Update: बिहार में गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर ने पटना के दानापुर अनुमंडल के दियारा इलाके में रहने वाले लोगों की मुश्किलों को ओर ज्यादा बढ़ा दिया है। गंगा का पानी लगातार बढ़ने से दानापुर की 6 और मनेर की 5 पंचायतों के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी धीरे-धीरे करके फैल गया है। कई गांवों के रास्ते जलमग्न हो गए हैं।

बिहार में मानसून के कारण राज्य के कई हिस्सों में काफी तेज बारिश और नदियों के पानी का लेवल काफी बढ़ता जा रहा है। नेपाल के लो-लैंड एरिया और राज्य के वाटरशेड इलाकों में हो रही लगातार बारिश से गंगा, पुनपुन और गंडक नदियां काफी ज्यादा उफान पर हैं। राजधानी पटना के दियारा और निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है।

ऐसी स्थिति को देखते हुए पेरेंट्स और छात्रों के मन में यह सबसे बड़ा सवाल है कि क्या कल 27 अगस्त 2026 पटना के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल बंद रहेंगे? पटना के जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग दोनों ही लगातार इस स्थिति को देखते हुए अपडेट देंगे।