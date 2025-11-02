Bihar Board 2025: बिहार बोर्ड 10वीं, 12वीं की सेंटअप परीक्षा डेटशीट जारी, यहाँ देखें टाइम टेबल

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) ने कक्षा 10वीं (मैट्रिक) और 12वीं (इंटरमीडिएट) के लिए सेंटअप परीक्षा 2025-26 की डेटशीट जारी कर दी है। यह परीक्षा 19 नवंबर 2025 से शुरू होगी और 29 नवंबर 2025 तक चलेगी। सभी संबद्ध स्कूलों में परीक्षा दो पालियों में आयोजित की जाएगी।
यह परीक्षा मुख्य बोर्ड परीक्षा 2026 में बैठने के लिए अनिवार्य है। जिन छात्रों ने सेंटअप परीक्षा पास नहीं की, उन्हें बोर्ड परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी नहीं किया जाएगा। इस लेख में देखें बिहार बोर्ड सेंटअप परीक्षा 2025-26 की पूरी डेटशीट, विषयवार टाइम टेबल और जरूरी नियम।
BSEB Sent-Up Exam 2025-26: मुख्य जानकारी
|विवरण
|जानकारी
|परीक्षा प्रारंभ
|19 नवंबर 2025
|आयोजक संस्था
|बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB)
|कक्षाएँ
|10वीं (मैट्रिक) और 12वीं (इंटरमीडिएट)
|शिफ्ट टाइमिंग
|पहली पाली – 9:30 AM से 12:45 PM
दूसरी पाली – 2:00 PM से 5:15 PM
|परीक्षा प्रकार
|थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों
|एडमिट कार्ड नियम
|
सेंटअप परीक्षा पास करने वाले छात्रों को ही मुख्य बोर्ड परीक्षा में शामिल होने की अनुमति
|संकाय
|
आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स
BSEB Class 10 Sent-Up Exam Date Sheet 2025-26
बिहार बोर्ड ने कक्षा 10वीं (मैट्रिक) की सेंटअप परीक्षा की विस्तृत टाइमटेबल जारी की है। छात्र नीचे दी गई डेटशीट देखकर अपनी तैयारी तय कर सकते हैं।
|तिथि
|सुबह की पाली (9:30 AM – 12:45 PM)
|
दोपहर की पाली (2:00 PM – 5:15 PM)
|19 नवंबर 2025
|मातृभाषा (हिंदी, उर्दू, बंगला, मैथिली)
|
द्वितीय भारतीय भाषा (संस्कृत, हिंदी, अरबी, भोजपुरी, फारसी)
|20 नवंबर 2025
|विज्ञान
|सामाजिक विज्ञान
|21 नवंबर 2025
|गणित
|अंग्रेज़ी
|22 नवंबर 2025
|ऐच्छिक / वैकल्पिक विषय
|व्यवसायिक विषय
|24 नवंबर 2025
|—
|प्रायोगिक परीक्षा
छात्रों को थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों परीक्षाओं में शामिल होना अनिवार्य है। डेटशीट सभी संबद्ध स्कूलों को भेज दी गई है।
BSEB Class 12 Sent-Up Exam Date Sheet 2025-26
कक्षा 12वीं (इंटरमीडिएट) की सेंटअप परीक्षा सभी संकायों — आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स — के लिए एक साथ आयोजित की जाएगी। नीचे पूरी डेटशीट देखें:
|तिथि
|सुबह की पाली (9:30 AM – 12:45 PM)
|
दोपहर की पाली (2:00 PM – 5:15 PM)
|19 नवंबर 2025
|भौतिकी / दर्शनशास्त्र / उद्यमिता
|
राजनीति विज्ञान / लेखांकन / रसायन विज्ञान
|20 नवंबर 2025
|गणित (IA) / गणित (ISc)
|
भूगोल (IA), जीवविज्ञान (ISc), व्यवसाय अध्ययन (IC)
|21 नवंबर 2025
|अंग्रेज़ी (सभी संकायों के लिए)
|
भाषा विषय (हिंदी, उर्दू, मैथिली, संस्कृत, प्राकृत, मगही, भोजपुरी)
|22 नवंबर 2025
|कंप्यूटर साइंस
|
व्यवसायिक विषय (भौतिकी, रसायन, जीवविज्ञान, कृषि, गणित, इतिहास, व्यवसाय अध्ययन, लेखांकन)
|24 नवंबर 2025
|कृषि (ISc), अर्थशास्त्र (IA)
|
अर्थशास्त्र (IC), मनोविज्ञान (IA)
|25 नवंबर 2025
|समाजशास्त्र (IA)
|संगीत (IA)
|26 नवंबर 2025
|इतिहास (IA)
|गृह विज्ञान (IA)
|27–29 नवंबर 2025
|—
|प्रायोगिक परीक्षा
प्रायोगिक परीक्षाएं 27 से 29 नवंबर 2025 के बीच आयोजित की जाएंगी।
बिहार बोर्ड सेंटअप परीक्षा 2025-26 का महत्व
- यह परीक्षा मुख्य बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए पात्रता सुनिश्चित करती है।
- सेंटअप परीक्षा पास करने के बाद ही छात्रों को एडमिट कार्ड मिलेगा।
- यह परीक्षा छात्रों की तैयारी का मूल्यांकन करने का अवसर देती है।
- स्कूल सेंटअप परीक्षा के परिणाम के आधार पर बोर्ड फॉर्म को स्वीकृति देते हैं।
सेंटअप परीक्षा की तैयारी के लिए सुझाव
यह जानते हुए कि सेंटअप परीक्षा बिहार बोर्ड द्वारा वर्ष के अंत में आयोजित की जाने वाली मुख्य बोर्ड परीक्षा में शामिल होने के लिए एक प्रारंभिक (Preliminary) परीक्षा है, छात्रों को इसकी तैयारी में कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए। यह परीक्षा न केवल बोर्ड परीक्षा के लिए पात्रता तय करती है, बल्कि यह आपकी तैयारी का स्तर भी बताती है। नीचे कुछ उपयोगी सुझाव दिए गए हैं जो छात्रों को बेहतर तैयारी में मदद करेंगे —
-
एनसीईआरटी और बिहार बोर्ड की किताबों से दोहराव करें।
-
पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों का अभ्यास करें ताकि परीक्षा पैटर्न समझ सकें।
-
हर विषय के लिए अलग टाइमटेबल बनाएं और नियमित रूप से उसका पालन करें।
-
मॉक टेस्ट देकर समय प्रबंधन और उत्तर लिखने की गति में सुधार करें।
-
शिक्षकों से कठिन विषयों पर मार्गदर्शन लें और डाउट तुरंत क्लियर करें।
इन सुझावों का पालन करके छात्र सेंटअप परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं और मुख्य बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए आसानी से पात्र बन सकते हैं।
FAQs: बिहार बोर्ड सेंटअप परीक्षा 2025-26 से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न
बिहार बोर्ड द्वारा आयोजित सेंटअप परीक्षा वार्षिक बोर्ड परीक्षा में शामिल होने के लिए एक क्वालिफाइंग परीक्षा होती है। जो छात्र इस परीक्षा में पास होते हैं, केवल वही वार्षिक बोर्ड परीक्षा 2026 में शामिल हो सकते हैं। इस परीक्षा से जुड़े कुछ अहम सवाल और उनके जवाब नीचे दिए गए हैं:
प्रश्न 1. बिहार बोर्ड सेंटअप परीक्षा कब से शुरू होगी?
उत्तर: बिहार बोर्ड की सेंटअप परीक्षा 19 नवंबर 2025 से शुरू होगी।
प्रश्न 2. क्या बिहार बोर्ड सेंटअप परीक्षा अनिवार्य है?
उत्तर: हां, सेंटअप परीक्षा सभी छात्रों के लिए अनिवार्य है। केवल वही छात्र बोर्ड परीक्षा में शामिल हो सकेंगे जिन्होंने यह परीक्षा पास की हो।
प्रश्न 3. बिहार बोर्ड प्रैक्टिकल परीक्षा की तिथि क्या है?
उत्तर: सेंटअप परीक्षा के बाद प्रैक्टिकल परीक्षाएं 27 से 29 नवंबर 2025 तक आयोजित की जाएंगी।
प्रश्न 4. बिहार बोर्ड सेंटअप डेटशीट कहां देख सकते हैं?
उत्तर: छात्र अपनी सेंटअप परीक्षा की डेटशीट अपने स्कूल से या बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in से देख सकते हैं।
