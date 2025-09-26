BSSC Stenographer Vacancy 2025: युवाओं के लिए खुशखबरी, 432 स्टेनोग्राफर के पदों पर आवेदन शुरू

Bihar BSSC Stenographer Vacancy 2025: बिहार के युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा अवसर सामने आया है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग (BSSC) ने स्टेनोग्राफर और इंस्ट्रक्टर-स्टेनोग्राफर के कुल 432 पदों पर भर्ती की अधिसूचना जारी कर दी है। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 25 सितंबर 2025 से शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार 5 नवंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। BSSC Stenographer Vacancy 2025: आवेदन प्रक्रिया और शुल्क योग्य और इच्छुक उम्मीदवार BSSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर बीएसएससी स्टेनोग्राफर रिक्ति 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन जमा करने के लिए सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस श्रेणी के उम्मीदवारों को 100 रुपये शुल्क देना होगा। आरक्षित वर्ग के लिए शुल्क में छूट दी गई है। BSSC Steno Notification 2025 PDF यहां क्लिक करें Bihar BSSC Stenographer Vacancy 2025 Apply Online Link यहां क्लिक करें

Bihar SSC Stenoragpher Apply Online 2025 BSSC Stenographer Bharti 2025: शैक्षणिक योग्यता बीएसएससी स्टेनोग्राफर भर्ती 2025 के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंटरमीडिएट (12वीं पास) होना चाहिए। साथ ही स्टेनोग्राफी और कंप्यूटर टाइपिंग में दक्षता आवश्यक है। विस्तृत जानकारी के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक नोटिफिकेशन पढ़ने की सलाह दी जाती है। Bihar BSSC Stenographer Vacancy 2025: आयु सीमा बीएसएससी स्टेनोग्राफर भर्ती 2025 के लिए आवेदकों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 37 वर्ष तय की गई है। आरक्षित वर्ग को सरकार के नियमों के अनुसार ऊपरी आयु सीमा में छूट मिलेगी। BSSC Stenographer Vacancy 2025: चयन प्रक्रिया उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा, स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट और दस्तावेज़ सत्यापन के आधार पर किया जाएगा। अंतिम मेरिट सूची में केवल वही उम्मीदवार शामिल होंगे, जो सभी चरणों में पास होंगे।