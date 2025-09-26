CBSE 10th, 12th Date Sheet 2026 OUT!
Focus
Quick Links

BSSC Stenographer Vacancy 2025: युवाओं के लिए खुशखबरी, 432 स्टेनोग्राफर के पदों पर आवेदन शुरू

By Vijay Pratap Singh
Sep 26, 2025, 11:13 IST

Bihar BSSC Stenographer Vacancy 2025: बीएसएससी स्टेनोग्राफर भर्ती 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 25 सितंबर 2025 से शुरू हो चुकी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार, जो अधिसूचना में बताई गई शैक्षिक योग्यता और अन्य पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं, वे 5 नवंबर 2025 तक आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र जमा करने के लिए उम्मीदवारों को 100 रुपये का शुल्क ऑनलाइन माध्यम से जमा करना अनिवार्य होगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पहले आधिकारिक अधिसूचना को ध्यानपूर्वक पढ़ लें, ताकि किसी प्रकार की त्रुटि से बचा जा सके।

Add as a preferred source on Google
Join us
Bihar BSSC Stenographer Vacancy 2025
Bihar BSSC Stenographer Vacancy 2025

Bihar BSSC Stenographer Vacancy 2025: बिहार के युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा अवसर सामने आया है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग (BSSC) ने स्टेनोग्राफर और इंस्ट्रक्टर-स्टेनोग्राफर के कुल 432 पदों पर भर्ती की अधिसूचना जारी कर दी है। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 25 सितंबर 2025 से शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार 5 नवंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं।

BSSC Stenographer Vacancy 2025: आवेदन प्रक्रिया और शुल्क

योग्य और इच्छुक उम्मीदवार BSSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर बीएसएससी स्टेनोग्राफर रिक्ति 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन जमा करने के लिए सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस श्रेणी के उम्मीदवारों को 100 रुपये शुल्क देना होगा। आरक्षित वर्ग के लिए शुल्क में छूट दी गई है।

BSSC Steno Notification 2025 PDF

यहां क्लिक करें

Bihar BSSC Stenographer Vacancy 2025 Apply Online Link

यहां क्लिक करें

Bihar SSC Stenoragpher Apply Online 2025

BSSC Stenographer Bharti 2025: शैक्षणिक योग्यता

बीएसएससी स्टेनोग्राफर भर्ती 2025 के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंटरमीडिएट (12वीं पास) होना चाहिए। साथ ही स्टेनोग्राफी और कंप्यूटर टाइपिंग में दक्षता आवश्यक है। विस्तृत जानकारी के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक नोटिफिकेशन पढ़ने की सलाह दी जाती है।

Bihar BSSC Stenographer Vacancy 2025: आयु सीमा

बीएसएससी स्टेनोग्राफर भर्ती 2025 के लिए आवेदकों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 37 वर्ष तय की गई है। आरक्षित वर्ग को सरकार के नियमों के अनुसार ऊपरी आयु सीमा में छूट मिलेगी।

BSSC Stenographer Vacancy 2025: चयन प्रक्रिया

उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा, स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट और दस्तावेज़ सत्यापन के आधार पर किया जाएगा। अंतिम मेरिट सूची में केवल वही उम्मीदवार शामिल होंगे, जो सभी चरणों में पास होंगे।

BSSC Stenographer Recruitment 2025: महत्वपूर्ण तिथियां

  • आवेदन शुरू होने की तिथि: 25 सितंबर 2025

  • आवेदन की अंतिम तिथि: 5 नवंबर 2025

बिहार में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए यह एक बेहतरीन मौका है। उम्मीदवारों को सलाह है कि आवेदन करने से पहले आधिकारिक अधिसूचना ध्यान से पढ़ें और समय पर आवेदन प्रक्रिया पूरी करें।

Vijay Pratap Singh
Vijay Pratap Singh

Senior Executive

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.

... Read More

Latest Stories

आप जागरण जोश पर सरकारी नौकरी, रिजल्ट, स्कूल, सीबीएसई और अन्य राज्य परीक्षा बोर्ड के सभी लेटेस्ट जानकारियों के लिए ऐप डाउनलोड करें।

Trending

Popular Searches

Latest Education News