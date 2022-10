CBSE Class 12 Hindi Core Sample Paper 2022-23: Download Sample Question Paper and Marking Scheme PDF

CBSE Class 12 Hindi Core Sample Question Paper 2022-23: Read this article by jagran Josh to view and download the sample question paper and marking scheme for CBSE Class 12 Hindi Core 2022-23.

CBSE Class 12 Hindi Core Sample Question Paper 2022-23: If you are a candidate appearing for CBSE Class 12 Hindi Core exams then you should check out the sample question paper for CBSE Class 12 Hindi Core to approach the upcoming board exams with the right mindset.

The curriculum of Hindi Core is designed to benefit those who plan to pursue Hindi as one of the subjects or as the medium of instruction at University level and also to those who will enter the professional domains.

Now, view the sample question paper of Hindi Core 2022-23 below

खंड 'अ' (वस्तुपरक प्रश्न)

अपिठत गद्यांश

निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विक्लप को चुनकर लिखिए:-

उपवास और संयम ये आत्महत्या के साधन नहीं हैं। भोजन का असली स्वाद उसी को मिलता है जो कुछ दिन बिना खाए भी रह सकता है। 'त्यक्तेन भुंजीथा:', जीवन का भोग त्याग के साथ करो, यह केवल परमार्थ का ही उपदेश नहीं है, क्योंकि संयम से भोग करने पर जीवन में जो आनंद प्राप्त होता है, वह निरा भोगी बनकर भोगने से नहीं मिल पाता जिंदगी की दो सूरतें हैं। एक तो यह कि आदमी बड़े-से-बड़े मकसद के लिए कोशिश करे, जगमगाती हुई जीत पर पंजा डालने के लिए हाथ बढ़ाए, और अगर असफलताएँ कदम-कदम पर जोश की रोश्नी के साथ अंधियाली का जाल बुन रही हों, तब भी वह पीछे को पाँव न हटाए दूसरी सूरत यह है कि उन गरीब आत्माओं का हमजोली बन जाए जो न तो बहुत अिधक सुख पाती हैं और न जिन्हें बहुत अधिक दुख पाने का ही संयोग है, क्योंकि वे आत्माएँ ऐसी गोधूिल में बसती हैं जहाँ न तो जीत हँसती है और न कभी हार के रोने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। इस गोधूिलं वाली दुिनया के लोग बंधे हुए घाट का पानी पीते हैं, वे जिंदगी के साथ जुआ नहीं खेल सकते। और कौन कहता है कि पूरी ज़िंदगी को दाँव पर लगा देने में कोई आनंद नहीं है?

जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनिया की असली ताकत होता है और मनुष्यता को प्रकाश भी उसी आदमी से मिलता है। ज़िंदगी से, अंत में, हम उतना ही पाते हैं जितनी की उसमे पूँजी लगाते हैं। यह पूँजी लगाना ज़िंदगी के संकटों का सामना करना है, उसके उस पन्ने को उलट कर पढना है जिसके सभी अक्षर फूलों से ही नही, कुछ अंगारों से भी लिखे गए हैं। ज़िंदगी का भेद कुछ उसे ही मालूम है जो यह जानकार चलता है की ज़िंदगी कभी भी ख़तम न होने वाली चीज़ है।

अरे ! ओ जीवन के साधकों! अगर किनारे की मरी सीपियों से ही तुम्हें संतोष हो जाए तो समुद्र के अंतराल में छिपे हुए मौक्तिक - कोष को कौन बाहर लाएगा? दुनिया में जितने भी मज़े बिखेरे गए हैं उनमें तुम्हारा भी हिस्सा है। वह चीज़ भी तुम्हारी हो सकती है जिसे तुम अपनी पहुँच के परे मान कर लौटे जा रहे हो।

कामना का अंचल छोटा मत करो, ज़िंदगी के फल को दोनों हाथो से दबाकर निचोड़ो, रस की निर्जरी तुम्हारे बहाए भी बह सकती है ।

CBSE Class 12 Hindi Core Sample Paper 2022-23 in pdf format.

Click here to Download - CBSE Class 12 Hindi Core Sample Question Paper 2022-23

Marking scheme of the CBSE Class 12 Hindi Core Sample Paper 2022-23.

Click here to Download - CBSE Class 12 Hindi Core Marking Scheme 2022-23

CBSE has recently updated that they are likely to commence the board exams for the academic year 2022-23 from Feb 15th next year. The students can start preparing now with the help of the sample question paper and marking scheme. Although students usually find the paper easy to crack, we suggest you to not underestimate the subject. If prepared diligently, you will easily score high marks which will positively affect your overall result.

