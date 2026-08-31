Concor vacancy 2026: कॉन्कॉर में मैनेजमेंट ट्रेनी और असिस्टेंट ऑफिसर के पदों पर निकली भर्ती, इस लिंक से करें Apply

Concor vacancy 2026: भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड (Concor) ने दिनांक 04 अपनी ऑफिशियल वेबसाइट concorindia.co.in पर कुल 77 मैनेजमेंट ट्रेनी और असिस्टेंट ऑफिसर के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं, जिसकी अंतिम तिथि 30 सितंबर 2026 है और अंतिम तिथि के बाद ऑनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इन पदों के सलेक्शन पोस्ट वाइज अलग-अलग है। मैनेजमेंट ट्रेनी पदों के सलेक्शन में सीबीटी, ग्रुुप डिस्कशन, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल शामिल है। वहीं, असिस्टेंट ऑफिसर पदों के सलेक्शन में सीबीटी, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल परीक्षा शामिल है। Concor Recruitment 2026 ऑनलाइन आवेदन लिंक कॉन्कॉर में मैनेजमेंट ट्रेनी और असिस्टेंट ऑफिसर पदों के लिए इच्छुक उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ें। अपात्र होने की स्थिति में आवेदन रद्द किए जा सकतें है। पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने का डायरेक्ट लिंक ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप नीचे दिए गए लिंक से भी आवेदन कर सकते हैं।

कॉन्कॉर मैनेजमेंट ट्रेनी और असिस्टेंट ऑफिसर पद 2026 ऑनलाइन आवेदन लिंक क्लिक करें Concor vacancy 2026 - हाइलाइट्स कॉन्कॉर में मैनेजमेंट ट्रेनी और असिस्टेंट ऑफिसर पदों की भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन की PDF में शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, चयन प्रक्रिया, आवेदन करने की तिथि, सिलेबस और एग्जाम पैटर्न सहित अन्य डिटेल्स दी गई है। इसकी परीक्षा कुल 90 मिनट की होती है, जिसमें 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी शामिल होती है। परीक्षा में प्रोफेशनल नॉलेज, इंग्लिश भाषा, रीजनिंग, क्वाटेंड एप्टीट्यूड और जनरल नॉलेज आदि अनुमानित विषय शामिल है। विवरण जानकारी भर्ती प्राधिकरण का नाम भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड (Concor) पद का नाम मैनेजमेंट ट्रेनी और असिस्टेंट ऑफिसर रिक्त पदों की संख्या 77 नोटिफिकेशन जारी ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 31 अगस्त 2026 ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2026 चयन प्रक्रिया सीबीटी, ग्रुुप डिस्कशन, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल ऑफिशियल वेबसाइट concorindia.co.in