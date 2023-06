CUET 2023 Answer Key PDF OUT: सीयूईटी यूजी परीक्षा की ऑफिशियल उत्तर कुंजी cuet.samarth.ac.in पर घोषित, इस डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड करें पीडीएफ

CUET UG 2023 Answer Key PDF Out @ cuet samarth.nic.in: राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) ने आज 28 जून, 2023 को आधिकारिक वेबसाइट cuet.samarth.ac.in पर रिकॉर्ड की गई प्रतिक्रियाओं के साथ CUET UG उत्तर कुंजी 2023 और क्वेश्चन पेपर पीडीएफ जारी कर दिया है। जो उम्मीदवार CUET UG परीक्षा 2023 में उपस्थित हुए थे, वे उत्तर कुंजी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आप सीयूईटी उत्तर कुंजी 2023 की मदद से अपने अनुमानित अंकों की गणना कर सकते हैं। उत्तर कुंजी डाउनलोड करने के लिए डायरेक्ट लिंक यहां देखें।

निम्नलिखित जानकारी आंसर-की पर उल्लिखित हैं जिन्हें आप Provisional CUET AnswerKey 2023 डाउनलोड करने के बाद चेक कर सकते हैं:

यूजीसी के अध्यक्ष जगदेश कुमार के आधिकारिक ट्वीट में लिखा है, "राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने सीयूईटी के लिए उपस्थित होने वाले सभी उम्मीदवारों के लिए अनंतिम उत्तर कुंजी और रिकॉर्डेड प्रतिक्रियाओं के साथ प्रश्न पत्र वेबसाइट https://cuet.samarth.ac.in पर अपलोड कर दिए हैं।"

National Testing Agency conducted Common University Entrance Test [CUET (UG)] - 2023 from 21 May 2023 to 23 June 2023 in Nine phases in 387 cities across India and 24 cities outside India for about 14,90,000 candidates.