School Holiday on 17 November
Focus
Quick Links
Breaking News

DAVV Result 2025 OUT: देवी अहिल्या विश्वविद्यालय रिजल्ट dauniv.ac.in पर जारी , यहां से करें चेक

By Vijay Pratap Singh
Nov 17, 2025, 09:31 IST

Devi Ahilya Vishwavidyalaya Result 2025 OUT: डीएवीवी परिणाम 2025 देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया है। छात्र जिसने UG, PG और डिप्लोमा परीक्षाओं में भाग लिया था, वे अब इपनी मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं। इस लेख में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय रिजल्ट 2025 देखने के लिए डायरेक्ट लिंक भी दिया गया है।

Add as a preferred source on Google
Join us
Devi Ahilya Vishwavidyalaya Result 2025 OUT
Devi Ahilya Vishwavidyalaya Result 2025 OUT

Devi Ahilya Vishwavidyalaya Result 2025 OUT: देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर ने एमएड, बी.कॉम, बीए एलएलबी, एम.एससी, बीई, बीफार्मा, बीसीए, एमसीए, एम.टेक, एमबीए, बीए, बी.वोक समेत सभी प्रमुख यूजी, पीजी और डिप्लोमा कोर्सों के परीक्षा परिणाम आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिए हैं। जिन छात्रों ने विश्वविद्यालय की वार्षिक या सेमेस्टर परीक्षाओं में हिस्सा लिया था, वे अपना देवी अहिल्या विश्वविद्यालय रिज़ल्ट 2025 dauniv.ac.in पर चेक कर सकते हैं।

लेटेस्ट अपडेट के अनुसार, डीएवीवी अधिकारियों ने B.P.Ed (2-Year) Semester-II (New) May-2025 की अंक सूची/उत्तीर्ण सूची जारी कर दी है।  साथ ही M.P.Ed (2nd Year) Semester-IV (New) May-2025 की अंक सूची/उत्तीर्ण सूची भी घोषित कर दी गई है। छात्र अपने रोल नंबर का उपयोग करके देवी अहिल्या विश्वविद्यालय मार्कशीट 2025 डाउनलोड कर सकते हैं।

DAVV Result 2025 Download Link

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय UG, PG रिज़ल्ट 2025 का लिंक आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। छात्र अपने रोल नंबर का उपयोग करके आसानी से अपनी मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही, छात्रों की सुविधा के लिए हमने मार्कशीट तक पहुंचने हेतु डायरेक्ट लिंक भी उपलब्ध कराया है।

DAVV Result 2025 Marksheet Link

यहां क्लिक करें

Devi Ahilya University Result 2025 कैसे चेक करें?

छात्र नीचे दिए आसान स्टेप्स को देखकर आसानी से देवी अहिल्या विश्वविद्यालय रिजल्ट 2025 चेक कर सकते हैं।

1️ आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं – dauniv.ac.in।

2️ होमपेज पर “Results” सेक्शन पर क्लिक करें।

3️ फिर अपनी UG/PG Exam, Semester, या Course का रिज़ल्ट लिंक चुनें।

4️ अब अपना Roll Number दर्ज करें।

5️ इसके बाद Submit / View Result पर क्लिक करें।

6️ आपका DAU Result 2025 मार्कशीट स्क्रीन पर दिखाई देगी।

7️ स्कोर चेक करें और मार्कशीट डाउनलोड करें और प्रिंटआउट लें।

Vijay Pratap Singh
Vijay Pratap Singh

Senior Executive

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.

... Read More

Latest Stories

आप जागरण जोश पर सरकारी नौकरी, रिजल्ट, स्कूल, सीबीएसई और अन्य राज्य परीक्षा बोर्ड के सभी लेटेस्ट जानकारियों के लिए ऐप डाउनलोड करें।

Trending

Popular Searches

Latest Education News