DAVV Result 2025 OUT: देवी अहिल्या विश्वविद्यालय रिजल्ट dauniv.ac.in पर जारी , यहां से करें चेक

Devi Ahilya Vishwavidyalaya Result 2025 OUT: देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर ने एमएड, बी.कॉम, बीए एलएलबी, एम.एससी, बीई, बीफार्मा, बीसीए, एमसीए, एम.टेक, एमबीए, बीए, बी.वोक समेत सभी प्रमुख यूजी, पीजी और डिप्लोमा कोर्सों के परीक्षा परिणाम आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिए हैं। जिन छात्रों ने विश्वविद्यालय की वार्षिक या सेमेस्टर परीक्षाओं में हिस्सा लिया था, वे अपना देवी अहिल्या विश्वविद्यालय रिज़ल्ट 2025 dauniv.ac.in पर चेक कर सकते हैं।

लेटेस्ट अपडेट के अनुसार, डीएवीवी अधिकारियों ने B.P.Ed (2-Year) Semester-II (New) May-2025 की अंक सूची/उत्तीर्ण सूची जारी कर दी है। साथ ही M.P.Ed (2nd Year) Semester-IV (New) May-2025 की अंक सूची/उत्तीर्ण सूची भी घोषित कर दी गई है। छात्र अपने रोल नंबर का उपयोग करके देवी अहिल्या विश्वविद्यालय मार्कशीट 2025 डाउनलोड कर सकते हैं।

DAVV Result 2025 Download Link

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय UG, PG रिज़ल्ट 2025 का लिंक आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। छात्र अपने रोल नंबर का उपयोग करके आसानी से अपनी मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही, छात्रों की सुविधा के लिए हमने मार्कशीट तक पहुंचने हेतु डायरेक्ट लिंक भी उपलब्ध कराया है।