DAVV Result 2025 OUT: देवी अहिल्या विश्वविद्यालय रिजल्ट dauniv.ac.in पर जारी , यहां से करें चेक

Devi Ahilya Vishwavidyalaya Result 2025 OUT: देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर ने एमएड, बी.कॉम, बीए एलएलबी, एम.एससी, बीई, बीफार्मा, बीसीए, एमसीए, एम.टेक, एमबीए, बीए, बी.वोक समेत सभी प्रमुख यूजी, पीजी और डिप्लोमा कोर्सों के परीक्षा परिणाम आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिए हैं। जिन छात्रों ने विश्वविद्यालय की वार्षिक या सेमेस्टर परीक्षाओं में हिस्सा लिया था, वे अपना देवी अहिल्या विश्वविद्यालय रिज़ल्ट 2025 dauniv.ac.in पर चेक कर सकते हैं।
लेटेस्ट अपडेट के अनुसार, डीएवीवी अधिकारियों ने B.P.Ed (2-Year) Semester-II (New) May-2025 की अंक सूची/उत्तीर्ण सूची जारी कर दी है। साथ ही M.P.Ed (2nd Year) Semester-IV (New) May-2025 की अंक सूची/उत्तीर्ण सूची भी घोषित कर दी गई है। छात्र अपने रोल नंबर का उपयोग करके देवी अहिल्या विश्वविद्यालय मार्कशीट 2025 डाउनलोड कर सकते हैं।
DAVV Result 2025 Download Link
देवी अहिल्या विश्वविद्यालय UG, PG रिज़ल्ट 2025 का लिंक आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। छात्र अपने रोल नंबर का उपयोग करके आसानी से अपनी मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही, छात्रों की सुविधा के लिए हमने मार्कशीट तक पहुंचने हेतु डायरेक्ट लिंक भी उपलब्ध कराया है।
|
DAVV Result 2025 Marksheet Link
Devi Ahilya University Result 2025 कैसे चेक करें?
छात्र नीचे दिए आसान स्टेप्स को देखकर आसानी से देवी अहिल्या विश्वविद्यालय रिजल्ट 2025 चेक कर सकते हैं।
1️ आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं – dauniv.ac.in।
2️ होमपेज पर “Results” सेक्शन पर क्लिक करें।
3️ फिर अपनी UG/PG Exam, Semester, या Course का रिज़ल्ट लिंक चुनें।
4️ अब अपना Roll Number दर्ज करें।
5️ इसके बाद Submit / View Result पर क्लिक करें।
6️ आपका DAU Result 2025 मार्कशीट स्क्रीन पर दिखाई देगी।
7️ स्कोर चेक करें और मार्कशीट डाउनलोड करें और प्रिंटआउट लें।
Comments
All Comments (0)
Join the conversation