Delhi Police Constable City Slip 2025: दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा की सिटी स्लिप यहाँ से करें डाउनलोड

By Sonal Mishra
Dec 8, 2025, 17:46 IST

Delhi Police Constable City Slip 2025: दिल्ली पुलिस कांस्टेबल  परीक्षा की सिटी स्लिप आज जारी की जायेगी. दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा का आयोजन 18 दिसम्बर से किया जाना है. दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम शहर की जानकारी पहले से ही लें ताकि आखिरी समय में आने-जाने में दिक्कत न हो। सिटी इंटिमेशन स्लिप चेक करके, कैंडिडेट एग्जाम सेंटर की जगह, रिपोर्टिंग शेड्यूल और दूसरी संबंधित जानकारी का अंदाज़ा लगा सकते हैं।  

Delhi Police Constable City Slip 2025: दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा का आयोजन 18 दिसम्बर से किया जा रहा है, जो उम्मीदवार परीक्षा में शामिल होने वाले हैं वे आज से अपनी सिटी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं. दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 CBT एग्जाम 18 दिसंबर 2025 से 6 जनवरी 2026 तक आयोजित होगा। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC) अपनी ऑफिशियल वेबसाइट www.ssc.gov.in पर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2025 के लिए आज एग्जाम सिटी स्लिप जारी करेगा ।  


Delhi Police Constable City Slip 2025: हाईलाइट्स 

आर्गेनाइजेशन 

एसएससी (स्टाफ सिलेक्शन कमीशन -SSC)

परीक्षा का नाम 

दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 

रिक्तियों की संख्या 

7565

परीक्षा की तिथि 

18 दिसंबर 2025 से 6 जनवरी 2026

सिटी स्लिप जारी होने की तिथि 

8 दिसम्बर 2025 

एडमिट कार्ड जारी होने की तारीख 

11 दिसम्बर 2025  

Delhi Police Constable City Slip 2025: डाउनलोड लिंक 

स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC) एग्जाम से लगभग 10 दिन पहले, यानी 8 दिसंबर 2025 को  SSC दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम सिटी इंटिमेशन स्लिप 2025 जारी करेगा, जिसमें कैंडिडेट्स को उनके परीक्षा शहर  की जानकारी दी जाएगी ताकि उम्मीदवारों को ट्रैवल प्लानिंग में मदद मिल सके। जारी होने के बाद, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम सिटी स्लिप डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक भी यहां शेयर किया जाएगा।

Delhi Police Constable City Slip 2025: कैसे डाउनलोड करें?

2025 के लिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम सिटी चेक करने के लिए, कैंडिडेट ये स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं:

  • SSC की ऑफिशियल वेबसाइट www.ssc.gov.in पर जाएं।

  • अपने रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर और पासवर्ड या जन्मतिथि का इस्तेमाल करके लॉग इन करें।

  • “दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम सिटी 2025” लिंक या उससे जुड़ा एडमिट कार्ड/हॉल टिकट सेक्शन देखें।

  • लिंक पर क्लिक करें, और एग्जाम सिटी की डिटेल्स आपके एडमिट कार्ड में या एक अलग डाउनलोड PDF पर दिखेंगी।

सिटी इंटिमेशन स्लिप 2025 पर दी गई जानकारी

दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम सिटी इंटिमेशन स्लिप 2025 पर ये जानकारी दी जाएगी।

  • कैंडिडेट का नाम

  • रजिस्ट्रेशन / एप्लीकेशन नंबर

  • रोल नंबर (अगर दिया गया हो)

  • जन्म तिथि

  • एग्जाम सिटी दिया गया

  • एग्जाम की तारीख या एग्जाम शेड्यूल

  • एग्जाम शिफ्ट / रिपोर्टिंग टाइम

  • कैंडिडेट की कैटेगरी

  • जेंडर

Sonal Mishra
Sonal Mishra

Senior Content Writer

Sonal Mishra is an education industry professional with 6+ years of experience. She has previously worked with Dhyeya IAS and BYJU'S as a state PCS and UPSC content creator. She participated UPPCS mains exam in 2018.and is a postgraduate in geography from CSJMU Kanpur.

... Read More

