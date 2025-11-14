EMRS Staff Nurse Salary 2025: ईएमआरएस स्टाफ नर्स इन-हैंड सैलरी, भत्ते और सुविधाएं जानें

EMRS Staff Nurse Salary 2025: जो Candidates स्टाफ नर्स के रूप में अपना करियर बनाना चाहते हैं, वे एकलव्य आवासीय मॉडल स्कूलों (EMRS) में निकली भर्तियों को देख सकते हैं। EMRS, टीचिंग और नॉन-टीचिंग दोनों तरह के स्टाफ की भर्ती करता है। EMRS में स्टाफ नर्स के रूप में नियुक्ति होने पर कई तरह के भत्ते और लाभ मिलते हैं। सबसे पहली बात, स्टाफ नर्स को मिलने वाली सैलरी 7वें वेतन आयोग के तहत लेवल 5 पे-मैट्रिक्स के अंतर्गत आती है, जो 29200-92300/- रुपये के बीच है। EMRS के सभी स्टाफ को मूल वेतन का 10% विशेष वेतन भी मिलता है। EMRS Staff Nurse Salary 2025: EMRS स्टाफ नर्स सैलरी 2025 एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों (EMRS) में स्टाफ नर्स (महिला) का पद केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार एक अच्छी सैलरी वाला पद है। EMRS की आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, स्टाफ नर्स का वेतन स्तर 7वें CPC पे-मैट्रिक्स में लेवल 5 है। EMRS Staff Nurse Salary 2025: सैलरी स्ट्रक्चर

EMRS स्टाफ नर्स की सैलरी में मूल वेतन के अलावा कई अन्य चीजें भी शामिल होती हैं। जैसे कि महंगाई भत्ता (DA), मकान किराया भत्ता (HRA), यात्रा भत्ता (TA) और कुछ अन्य भत्ते। मूल वेतन (Basic Pay):यह 7वें वेतन आयोग के पे-मैट्रिक्स के अनुसार तय की गई सैलरी होती है। महंगाई भत्ता (Dearness Allowance): यह रहने के खर्चों को पूरा करने के लिए मूल वेतन के अलावा दिया जाता है। यह समय-समय पर बदल सकता है। मकान किराया भत्ता (House Rent Allowance): अगर नौकरी की वजह से आपको दूसरे शहर में जाना पड़ता है, तो यह भत्ता मकान का किराया चुकाने के लिए मूल वेतन के ऊपर दिया जाता है। HRA इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस शहर में रह रहे हैं। EMRS Staff Nurse Salary 2025: स्टाफ नर्स इन-हैंड सैलरी अगर कर्मचारी भविष्य निधि (PF), टैक्स और अन्य कटौतियों को ध्यान में रखें, तो EMRS में एक नई स्टाफ नर्स की इन-हैंड सैलरी 35,000-80,000 रुपये के बीच हो सकती है।

EMRS में स्टाफ नर्स की नौकरी में स्कूलों (जो अक्सर आदिवासी क्षेत्रों में होते हैं) में ही रहना शामिल होता है। इसके लिए आवासीय भत्ते के रूप में 10% अतिरिक्त वेतन मिलता है। इसलिए, EMRS में स्टाफ नर्स के रूप में काम करने वाले Candidates को दूसरे गैर-आवासीय सरकारी स्कूल के कर्मचारियों की तुलना में ज्यादा सैलरी मिल सकती है। यह सैलरी समय के साथ शहर, स्थान, अनुभव आदि में बदलाव के साथ बढ़ सकती है। EMRS Staff Nurse Salary 2025: भत्ते और अन्य लाभ अगर आप EMRS में स्टाफ नर्स के रूप में काम करने की योजना बना रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि इस भूमिका में अपनी खास जिम्मेदारियां होती हैं। जब आपको भत्ते और लाभ मिलते हैं, तो आपकी भूमिका और जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। EMRS स्टाफ नर्स के रूप में आपको मिलने वाले कुछ भत्ते और लाभ यहां दिए गए हैं। विशेष ड्यूटी/आवासीय भत्ता: आवासीय स्कूल में काम करने के लिए मूल वेतन का 10% अतिरिक्त मिलता है।

महंगाई भत्ता (DA): DA को महंगाई यानी रहने की लागत के हिसाब से समायोजित किया जाएगा। मकान किराया भत्ता (HRA): HRA आपके निवास स्थान के आधार पर तय होगा, यानी आपकी भर्ती किस शहर में हुई है। यात्रा भत्ता (TA): यह केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार दिया जाएगा। EMRS स्टाफ नर्स जॉब प्रोफाइल EMRS में स्टाफ नर्स के पद पर आदिवासी छात्रों के लिए बने आवासीय स्कूल के माहौल में नर्सिंग और स्वास्थ्य देखभाल से जुड़े काम करने होते हैं। मुख्य जिम्मेदारियों में शामिल हैं: हॉस्टल या स्कूल में रहने वाले छात्रों को बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं देना।

दवाइयां देना और फर्स्ट-एड करना।

मेडिकल इमरजेंसी के लिए डॉक्टरों और बाहरी अस्पतालों या क्लीनिक से संपर्क करना।

स्वास्थ्य रिकॉर्ड, टीकाकरण शेड्यूल और दवा चार्ट को बनाए रखना।

छात्रों और स्टाफ के बीच स्वास्थ्य जागरूकता, स्वच्छता और पोषण के लिए अभियान चलाना।

हॉस्टल की साफ-सफाई और हॉस्टल स्टाफ का प्रबंधन करना।

अधिकारियों के निर्देशानुसार स्टाफ और छात्रों के लिए स्वास्थ्य शिविर और नियमित जांच का आयोजन करना।