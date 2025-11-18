बिना किसी परीक्षा के मिलेगी सरकारी नौकरी! इन 5 पोस्ट्स की डिमांड सबसे ज्यादा

Government Job Without Exam: क्या आप भी सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं? और दिन रात मेहनत कर एग्जाम को क्रैक करने में लगे हुए हैं। अगर हां, तो ऐसे में आज हम इस लेख में 5 ऐसी सरकारी नौकरियों को लेकर आए हैं, जिन्हें आप बिना एग्जाम दिए कर सकते हैं।अच्छी बात यह है कि भारत में कुछ ऐसे सरकारी विभाग और पद आज भी मौजूद हैं जहां बिना एग्जाम के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। इन नौकरियों में उम्मीदवारों का सिलेक्शन सीधे इंटरव्यू, मेरिट लिस्ट, अनुभव या स्किल के आधार पर किया जाता है। इस लेख में हम ऐसे ही सरकारी जॉब विकल्पों के बारे में बात करेंगे, ताकि आप बिना परीक्षा के भी अपनी सरकारी नौकरी की तलाश को एक नई दिशा दे सकें। इन 5 सरकारी नौकरियों के लिए नहीं देना पड़ता एक भी टेस्ट रेलवे अप्रेंटिस टेक्नीशीयन रेलवे अप्रेंटिस के लिए उम्मीदवारों की सिलेक्शन आमतौर पर मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाता है। हर साल भारतीय रेलवे कई ट्रेडों जैसे इलेक्ट्रिशियन, वेल्डर, फिटर और मैकेनिक में अप्रेंटिस की भर्ती निकालता है। जिसमें कोई लिखित परीक्षा का आयोजन नहीं होता। उम्मीदवारों का सिलेक्शन 10वीं और ITI अंकों की मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाता है।

इंडिया पोस्ट में ग्रामीण डाक सेवक इंडिया पोस्ट हर साल ग्रामीण डाक सेवक के पदों पर भर्ती निकालता है। जिसमें उम्मीदवारों का चयन 10वीं कक्षा के अंकों के आधार पर होता है। इसके अलावा न लिखित परीक्षा होती है और ना ही कोई इंटरव्यू यह नौकरी ग्रामीण इलाकों में काम करने का अच्छा मौका देती है। राज्य सरकारों में क्लर्क और जूनियर असिस्टेंट कई राज्यों के सरकारी ऑफिस में क्लर्क, जूनियर असिस्टेंट और टाइपिस्ट के रिक्त पदों पर भर्ती मांगी जाती है। कुछ जगहों पर उम्मीदवारों का सिलेक्शन शैक्षिक योग्यता और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के तहत होता है, कुछ जगहों पर टाइपिंग टेस्ट भी लिया जा सकता है। इन नौकरियों में लोकल लोगों को प्रॉयरिटी दी जाती है। ये अक्सर ब्लॉक या पंचायत स्तर पर मिलती हैं। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार राज्य की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपडेट ले सकते हैं। सरकारी प्रोजेक्ट NHM, DRDO, CSIR और अन्य सरकारी विभाग अक्सर डेटा एंट्री ऑपरेटर, लैब तकनीशियन, रिसर्च असिस्टेंट जैसे पदों पर भर्ती के लिए आमंत्रित करते हैं। इन पदों के लिए उम्मीदवारों का चयन शैक्षिक योग्यता और इंटरव्यू के आधार पर होता है। ये अस्थायी नौकरी होती है, लेकिन एक्सपीरिएंस के बाद परमानेंट भी की जा सकती है। जिसकी जानकारी सरकारी विभाग की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर दी जाती है।