देश के सबसे पावरफुल ऑफिस PMO में कैसे होती है एंट्री? जानिए योग्यता, चयन प्रक्रिया और सैलरी की पूरी डिटेल

PMO के बारे में जानने से पहले हमें इसकी फुल फॉर्म के बारे में जान लेना चाहिए। PMO की फुल फॉर्म Prime Minister Office जिसे प्रधानमंत्री कार्यालय के नाम से भी जाना जाता है। प्रधानमंत्री कार्यालय में कई सारे काम आते हैं। इसमें प्रधानमंत्री के रोजाना के काम, बैठक के एजेंडे, फाइलों को संभालने, केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों, विभागों और राज्य सरकारों के बीच तालमेल बिठाने का काम होता है।

इसके अलावा PMO में देश की आर्थिक नीतियां तैयार करने, राष्ट्रीय सुरक्षा और सरकार की बड़ी फ्लैगशिप योजनाओं की रूपरेखा तैयार करने, देश के संवैधानिक और प्रमुख पदों पर होने वाली नियुक्तियां और प्रधानमंत्री को भेजी गई शिकायतों का निवारण सहित अन्य काम होेते हैं।

PMO में नौकरी के लिए क्या पात्रता होनी चाहिए?

PMO में नौकरी के लिए पद के अनुसार शैक्षणिक योग्यता अलग-अलग है। प्रशासनिक और नीतिगत पद के लिए उम्मीदवार के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। तकनीकी, कानूनी या विशेष सलाहकार पदों के लिए उम्मीदवार के पास लॉ, एमबीए, या संबंधित विषय में मास्टर/डॉक्टरेट की डिग्री होना अनिवार्य है।